ሰብሎችን የሚጎዱ የባክቴሪያ ፕሮቲኖች ናኖፓርቲለስን በመጠቀም ገለልተኛ ሊሆኑ እንደሚችሉ ተመራማሪዎች ገለፁ።

የዱከም ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች አቭሬኢ/ዲሴፒ በመባል የሚታወቁት አንዳንድ ጎጂ የሆኑ የባክቴሪያ ፕሮቲኖች በሰብል ላይ በሽታን እንዴት እንደሚያስከትሉ በመረዳት ረገድ ትልቅ ለውጥ አድርገዋል። እነዚህ ፕሮቲኖች በእጽዋት ውስጥ ሰርጦችን በመፍጠር ወደ ኢንፌክሽን ያመራሉ. ነገር ግን አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ ትንበያዎችን በመጠቀም የምርምር ቡድኑ እነዚህን ቻናሎች የሚገድቡ ናኖፓርቲለሎችን በማግኘቱ ባክቴሪያዎቹ ጉዳት እንዳይደርስባቸው በብቃት ይከላከላሉ። ይህ ግኝት በዕፅዋት በሽታዎች ምክንያት በየዓመቱ የሚጠፋውን 220 ቢሊዮን ዶላር የዓለምን ኢኮኖሚ የመታደግ አቅም አለው።
ከሁለት አስርት ዓመታት በላይ ባዮሎጂስት ሼንግ-ያንግ ሄ እና ቡድናቸው የእጽዋት በሽታ አምጪ ተህዋሲያን በተለያዩ ሰብሎች ላይ በሽታን ለመፍጠር የሚጠቀሙባቸውን ሞለኪውሎች ሲያጠኑ ቆይተዋል። አንድ የተወጉ ፕሮቲኖች ቤተሰብ፣ AvrE/DspE፣ ልዩ ትኩረት ሰጥቷል። እነዚህ ፕሮቲኖች የዕፅዋትን በሽታ የመከላከል ስርዓት በመጨፍለቅ እና በቅጠሎች ላይ ጥቁር ውሃ የያዙ ቦታዎችን ያስከትላሉ ይህም ኢንፌክሽንን ያመለክታሉ። ምንም እንኳን ጠቀሜታ ቢኖራቸውም, እነዚህ ፕሮቲኖች እንዴት እንደሚሠሩ ብዙ ጥያቄዎች መልስ አላገኙም.
ይህንን ችግር ለመቅረፍ ተመራማሪዎች ወደ አልፋ ፎልድ2 የተሰኘው የኮምፒዩተር ፕሮግራም ዞረዋል፣ እሱም አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ በመጠቀም የፕሮቲን 3D ቅርፅን ይተነብያል። በኮምፒዩተር የመነጨው የAvrE/DspE ፕሮቲኖች 3D ካርታዎች ከሲሊንደሪክ ግንድ ጋር ገለባ መሰል ቅርጽ አሳይተዋል። ይህም ተመራማሪዎች እነዚህ ፕሮቲኖች በእጽዋት ሕዋስ ሽፋን ላይ ቀዳዳ ለመምታት እና ወደ ተክሉ ውስጠኛ ክፍል ለመግባት ቻናል ሊፈጥሩ እንደሚችሉ እንዲገምቱ አድርጓቸዋል።
ተጨማሪ ምርመራ እንደሚያሳየው የፕሮቲን አወቃቀሩ ውስጠኛው ክፍል ከውሃ ጋር ልዩ ግንኙነት አለው, ይህም በፋብሪካው ውስጥ የውኃ ማስተላለፊያ ቱቦን መፍጠር ይችላል. ተመራማሪዎች ይህንን መላምት ለመፈተሽ የባክቴሪያ ፕሮቲኖች የጂን ንባቦችን ወደ እንቁላሎች ጨምረው እንቁላሎቹ ያበጡና የሚፈነዳ የጨው መፍትሄ ሲያገኙ ተመልክተዋል።
ተመራማሪዎች እነዚህን የባክቴሪያ ፕሮቲኖች ትጥቅ ለማስፈታት PAMAM dendrimers በሚባሉ ጥቃቅን ክብ ቅርጽ ያላቸው ናኖፓርቲሎች ሞክረዋል። የተለያየ መጠን ያላቸውን ቅንጣቶች በመመርመር በባክቴሪያ የሚመረተውን የውሃ ሰርጥ ፕሮቲን ሊዘጋ እና ኢንፌክሽንን ሊከላከል የሚችል አንዱን ለይተዋል።
ይህ ግኝት ጎጂ የሆኑ የባክቴሪያ ፕሮቲኖችን ለማስወገድ እና የእፅዋትን በሽታዎች ለመከላከል የሚያስችል ዘዴ ስለሚሰጥ በእርሻ ላይ ጉልህ የሆነ አንድምታ አለው። በእነዚህ ፕሮቲኖች የሚፈጠሩትን ቻናሎች ለመዝጋት ናኖፓርቲሌሎችን መጠቀም ከፍተኛ ኢኮኖሚያዊ ቁጠባ እንዲኖር እና የአለም የምግብ ዋስትናን ሊያረጋግጥ ይችላል።
ምንጮች:
ተፈጥሮ፡ https://www.nature.com/articles/s41586-021-03806-5