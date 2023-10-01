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ሳይንስ

ግዙፍ የትራፕdoor ሸረሪት ቅሪተ አካል በአውስትራሊያ ተገኘ

Byቪኪ Stavropoulou

ጥቅምት 1, 2023
ግዙፍ የትራፕdoor ሸረሪት ቅሪተ አካል በአውስትራሊያ ተገኘ

የሳይንስ ሊቃውንት በአውስትራሊያ ውስጥ የወጥመድ በር ሸረሪት ግዙፍ ቅሪተ አካልን በማግኘታቸው ጉልህ የሆነ ግኝት አድርገዋል። ይህ ግኝት በክልሉ ውስጥ በነዚህ ጥንታዊ አራክኒዶች ታሪክ እና የመጥፋት ሁኔታ ላይ ብርሃን ይፈጥራል። ቅሪተ አካሉ የተገኘው በኒው ሳውዝ ዌልስ መካከለኛው የጠረጴዛ መሬት ውስጥ ሲሆን እስከ ዛሬ ከተገኘው ሁለተኛው ትልቁ የሸረሪት ቅሪተ አካል ነው።

ሜጋሞኖዶንቲየም ማክሉስኪ የተባለችው ሸረሪት ከዘመናዊ ዘመዶቹ ከአምስት እጥፍ ይበልጣል. ይህ ግኝት በተለይ አስፈላጊ ነው ምክንያቱም የአውስትራሊያ ሸረሪቶች ቅሪተ አካል አነስተኛ ነው። እንዲያውም በአውስትራሊያ ውስጥ ሌላ ቅሪተ አካል ማይጋሎሞርፍ ሸረሪት ብቻ ተገኝቷል። የእነዚህ ቅሪተ አካላት እጥረት የሳይንስ ሊቃውንት የዚህን የሸረሪት ቡድን የዝግመተ ለውጥ ታሪክ ለመረዳት ፈታኝ አድርጎታል።

በ UNSW የቅሪተ አካል ተመራማሪ የሆኑት ማቲው ማኩሪ የዚህን ግኝት አስፈላጊነት አብራርተዋል። ቀደም ሲል በአውስትራሊያ ውስጥ አራት የሸረሪት ቅሪተ አካላት ብቻ መገኘታቸውን ገልጿል። አዲስ የተገኘው ቅሪተ አካል ስለ ሸረሪት መጥፋት ጠቃሚ መረጃን ይሰጣል እና በእኛ ግንዛቤ ላይ ያለውን ክፍተት ይሞላል። የዚህ ቅሪተ አካል የቅርብ ዘመድ በአሁኑ ጊዜ ከሲንጋፖር እስከ ፓፑዋ ኒው ጊኒ ባለው እርጥብ ደኖች ውስጥ ይገኛል። ይህ የሚያመለክተው ቡድኑ በአንድ ወቅት በሜይንላንድ አውስትራሊያ ውስጥ ተመሳሳይ አካባቢዎች ይኖሩ ነበር ነገርግን ሀገሪቱ የበለጠ ደረቃማ በመሆኗ ከመጥፋት ጠፋች።

Megamonodontium mcluskyi በምእራብ ኒው ሳውዝ ዌልስ ከሚገኙት የአሁኖቹ ብሩሽ እግር ወጥመድ ሸረሪቶች ጋር ተመሳሳይነት አለው። ቅሪተ አካሉ ከ11 እስከ 16 ሚሊዮን ዓመት ዕድሜ እንዳለው ይገመታል። ቅሪተ አካል የሆነው ሸረሪት የተሰየመው ግኝቱን ባደረጉት ሳይንቲስት ዶ/ር ሲሞን ማክሉስኪ ነው። ግኝቱ ከ ANU፣ UC እና UNSW የመጡ ሳይንቲስቶች የትብብር ጥረቶች ውጤት ነው።

ቅሪተ አካል በአውስትራሊያ ውስጥ የሚገኘው ትልቁ ቅሪተ አካል ሸረሪት ብቻ ሳይሆን በዓለም ዙሪያ የተገኘው የ Barychelidae ቤተሰብ የመጀመሪያ ቅሪተ አካል ስለሆነ ዓለም አቀፍ ጠቀሜታ አለው። ብሩሽ-እግር ወጥመድ ያለው በር ሸረሪቶች የተለያዩ የሸረሪቶች ቡድን ናቸው, እና አውስትራሊያ በአሁኑ ጊዜ 10 የእነዚህ ሸረሪቶች መኖሪያ ነች. ነገር ግን፣ በመቅበር ባህሪያቸው ብዙ ጊዜ ቅሪተ አካል አይሆኑም።

ቅሪተ አካሉ አሁን የአውስትራሊያ ሙዚየም የፓሊዮንቶሎጂ ስብስብ አካል ሲሆን ይህም በጥንታዊ አራክኒዶች ላይ ተጨማሪ ምርምር ማድረግ ያስችላል። የሚገርመው፣ የግኝቱ ቦታ፣ በጉልጎንግ አቅራቢያ ያለው ማክግራዝ ፍላት፣ በቅርብ ጊዜ አዲስ ቅሪተ አካል ዝላይ ሸረሪት የተገኘበት ነበር። ይህ ግኝት በአካባቢው በቅድመ ታሪክ ሸረሪቶች ላይ ለሚደረጉ ተጨማሪ ጥናቶች እድሎችን ይከፍታል።

ምንጮች:
- ዋናው ምንጭ መጣጥፍ: [ምንጭ]
- የሊንያን ሶሳይቲ ዞሎጂካል ጆርናል [ምንጭ]

By ቪኪ Stavropoulou

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