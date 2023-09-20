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የጥንት ቅሪተ አካል አሳ ስለ የጀርባ አጥንት የራስ ቅል ዝግመተ ለውጥ አዲስ ግንዛቤን ይሰጣል

Byቪኪ Stavropoulou

ሴፕቴ 20, 2023
የጥንት ቅሪተ አካል አሳ ስለ የጀርባ አጥንት የራስ ቅል ዝግመተ ለውጥ አዲስ ግንዛቤን ይሰጣል

በኔቸር ላይ የወጣ አንድ ጥናት እንዳመለከተው የ455 ሚሊዮን አመት እድሜ ያለው የቅሪተ አካል አሳ አጥኚዎች አንጎላቸውን ለመጠበቅ የአከርካሪ አጥንቶች እንዴት እንደሚሻሻሉ አዲስ እይታ ሰጥቷቸዋል። በጥያቄ ውስጥ ያለው ናሙና ኤሪፕቲቺየስ አሜሪካኑስ ነው፣ በኮሎራዶ፣ ዩናይትድ ስቴትስ የተገኘ ጥንታዊ መንጋጋ የሌለው አሳ። ተመራማሪዎቹ፣ ከበርሚንግሃም ዩኒቨርሲቲ፣ ኔዘርላንድስ በላይደን የሚገኘው ናሪየስ የብዝሃ ህይወት ማዕከል እና የተፈጥሮ ታሪክ ሙዚየም፣ የዓሣውን የራስ ቅል ዝርዝር ባለ 3D ምስል ለመፍጠር የኮምፕዩት ቶሞግራፊ ተጠቅመዋል።

ይህ ጥናት እ.ኤ.አ. በ1940ዎቹ የተሰበሰበውን፣ በመጀመሪያ በ1960ዎቹ የተገለፀውን እና በአሁኑ ጊዜ በቺካጎ በሚገኘው የፊልድ የተፈጥሮ ታሪክ ሙዚየም ውስጥ የሚገኘውን የኤሪፕቲቺየስን የራስ ቅል ቅልጥፍና በአዲስ መልክ ለመፍጠር የመጀመሪያው ነው። በሌቨርሁልሜ ትረስት የገንዘብ ድጋፍ የተደረገው ጥናት ኤሪፕቲቺየስ ሙሉ በሙሉ የታሰረ የ cartilage ቋት ካላቸው ከኋላ ካሉ ዝርያዎች በተለየ አእምሮን የሚሸፍኑ ገለልተኛ ካርቶሪዎችን መለያየቱን አረጋግጧል። ይህ የሚያመለክተው አእምሮን ከሌሎች የጭንቅላት ክፍሎች ለመለየት የመዋቅር ቀደምት ዝግመተ ለውጥ በEriptychius ሊሆን ይችላል።

በበርሚንግሃም ዩኒቨርሲቲ የፓሌኦባዮሎጂ ከፍተኛ መምህር እና የጥናቱ ከፍተኛ ደራሲ የሆኑት ዶ/ር ኢቫን ሳንሶም በግኝቶቹ መደሰታቸውን ገልጸው ጥንታዊ የጀርባ አጥንቶች አንጎላቸውን እንዴት እንደሚከላከሉ የጥንት የዝግመተ ለውጥ ታሪክን ሊያሳዩ እንደሚችሉ ገልጸዋል ። የጥናቱ መሪ ዶ/ር ሪቻርድ ዴርደን እና የድህረ ዶክትሬት ሪሰርች ባልደረባ በ Naturalis ባዮዲቨርሲቲ ሴንተር የግኝቱን አስፈላጊነት አፅንዖት ሰጥተው የሰው ልጆችን ጨምሮ በሁሉም የጀርባ አጥንቶች ላይ የራስ ቅሉን ዝግመተ ለውጥ በመረዳት ረገድ ትልቅ ክፍተት እንደሚሞላ ገልፀዋል ።

ይህ ጥናት የሙዚየም ስብስቦችን አስፈላጊነት እና የጥንት ናሙናዎችን በማጥናት አዳዲስ የምስል ቴክኒኮችን መተግበሩን ያሳያል። ሳይንቲስቶች የኮምፒውተር ቲሞግራፊን በመጠቀም የአከርካሪ አጥንት የራስ ቅሎችን እድገት በተመለከተ አዳዲስ ግንዛቤዎችን ማግኘት ችለዋል። ግኝቶቹ በጥንታዊ የአከርካሪ አጥንቶች ላይ ስለ አንጎል ጥበቃ የመጀመሪያ ደረጃዎች ጠቃሚ መረጃ ይሰጣሉ እና የዚህን ወሳኝ የሰውነት አካል ባህሪ የዝግመተ ለውጥ ታሪክ እንድንረዳ አስተዋጽኦ ያደርጋሉ።

ምንጮች:
- ተፈጥሮ
- የበርሚንግሃም ዩኒቨርሲቲ
– Naturalis የብዝሃ ሕይወት ማዕከል
- የተፈጥሮ ታሪክ ሙዚየም

By ቪኪ Stavropoulou

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