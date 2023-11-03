በመልሶ ማቋቋም ላይ ያለ ፓራዲም ለውጥ፡ የአረም እንስሳትን ሚና መቀበል

የተበላሹ ስነ-ምህዳሮችን በድጋሚ እፅዋት ወደነበሩበት ለመመለስ በሚደረገው ጥረት፣ አንድ አዲስ ጥናት በአብዛኛዎቹ የመልሶ ማቋቋም ፕሮጄክቶች ውስጥ ወሳኝ ቁጥጥርን ያሳያል - እፅዋትን የሚበሉ እፅዋትን ማስተዳደር አለመቻል። በተለያዩ ስነ-ምህዳሮች ወደ 2,600 የሚጠጉ የመልሶ ማቋቋም ስራዎችን የተተነተነው የዳሰሳ ጥናቱ፣ እፅዋት በወጣት እፅዋት ላይ የሚያደርሱትን ስጋት አፋጣኝ መፍትሄ እንደሚያስፈልግ ያሳያል።
የወጣት ተክሎች ለአረም አራዊት ያላቸው ተጋላጭነት ችላ ሊባል አይችልም. እነዚህ ተክሎች ለግጦሽ ሰዎች የማይቋቋሙት ሕክምናዎች ናቸው, ይህም ብዙውን ጊዜ ጥፋታቸውን ያስከትላል. በዱከም ዩኒቨርሲቲ የባህር ጥበቃ ባዮሎጂ ኤክስፐርት የሆኑት ፕሮፌሰር ብሪያን ሲሊማን እፅዋትን ገና በልጅነታቸው የመጠበቅን አስፈላጊነት ያጎላሉ። ይህንን አለማድረግ የመልሶ ማቋቋም ጥረቶችን ብቻ ሳይሆን ከፍተኛ ወጪንም ያስከትላል።
ጥናቱ እንደሚያመለክተው እፅዋትን ማግለል ወይም በጊዜያዊነት መቆጣጠር ወደነበረበት መመለስ በከፍተኛ ሁኔታ ያፋጥናል ፣ ውጤቱን ያሻሽላል እና ዝቅተኛ ወጭ። የአረም ዝርያዎችን ለመቆጣጠር አዳኞችን ማስተዋወቅ ወይም ተከላ እስኪፈጠር እና ለአደጋ ተጋላጭነት እስኪቀንስ ድረስ እንቅፋቶችን መትከል የዕፅዋትን እንደገና እድገት በአማካይ 89 በመቶ ይጨምራል። ይህ ግንዛቤ የመልሶ ማቋቋም ልምምዶችን መለወጥ ይጠይቃል።
በፉዳን ዩኒቨርሲቲ ኪያንግ ሄ እና በቻንግሊን ሹ የሚመራው ጥናቱ ይህንን ጉዳይ በተለይም ሞቃታማና ደረቅ አካባቢዎች ላይ የአረማመም ተፅእኖ በጣም ጎልቶ በሚታይባቸው አካባቢዎች ላይ ትኩረት ሰጥቷል። የእጽዋት ዝርያዎችን በታሪክ የተቆጣጠሩት እንደ ተኩላዎች፣ አንበሳ እና ሻርኮች ያሉ ከፍተኛ አዳኝ አዳኞች መቀነስ የግጦሽ ግፊት እንዲጨምር እና የእፅዋትን መስፋፋት ይከላከላል።
ተመራማሪዎቹ የዕፅዋትን ልዩነት እና የሥርዓተ-ምህዳር ማገገምን ለማሻሻል የተፈጥሮ አዳኝን እንደ ወጪ ቆጣቢ እና ቀልጣፋ ዘዴ አድርገው መቀበልን ሀሳብ አቅርበዋል ። ፕሮፌሰር ሲሊማን ይህንን አካሄድ የእጽዋትን ምርት በእጥፍ ለማሳደግ ከሚችለው “ከአዲስ የአትክልት ዘዴ” ጋር ያመሳስለዋል። ዕፅዋት ከተቋቋሙ በኋላ፣ የዕፅዋትን ሥርዓተ-ምህዳር ልዩነት እና ተግባርን በመጠበቅ ረገድ የአረም እንስሳት ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ።
ይህ አዲስ ስለ ስነ-ምህዳር እድሳት ግንዛቤ አሁን ያሉትን ዘዴዎች እንደገና መገምገም እና አዳኞችን እና አዳኞችን የሚመለከት አጠቃላይ አቀራረብ ይጠይቃል። ብዙ አዳኞችን ወደ ስነ-ምህዳር በመፍቀድ ወይም ህዝቦቻቸውን ወደ ነበሩበት በመመለስ፣ የእፅዋትን እድገት ማበረታታት እና በተለመደው የመልሶ ማቋቋም ዘዴዎች የሚፈጠሩ ተግዳሮቶችን በብቃት ማቃለል እንችላለን። በመልሶ ማቋቋም ሂደት ውስጥ የአረም ተዋጊዎችን ሚና ለመቀበል ጊዜው አሁን ነው።
በየጥ
በመልሶ ማቋቋም ፕሮጄክቶች ውስጥ የአረም እንስሳትን ማስተዳደር ለምን አስፈላጊ ነው?
የእጽዋት ተክሎችን ማስተዳደር በተሃድሶ ፕሮጀክቶች ውስጥ ወሳኝ ነው, ምክንያቱም ለወጣቶች ተክሎች ትልቅ ስጋት ስለሚፈጥሩ ነው. ዕፅዋትን መቆጣጠር አለመቻል የእነዚህን እፅዋት መጥፋት ያስከትላል, የመልሶ ማቋቋም ጥረቶችን እና ከፍተኛ ወጪን ያስከትላል.
በመልሶ ማቋቋም ፕሮጄክቶች ውስጥ የአረም እንስሳትን እንዴት ማስተዳደር ይቻላል?
የአረም ማገገሚያ ፕሮጄክቶችን በመልሶ ማቋቋም ፕሮጄክቶች ውስጥ ማስተዳደር የሚቻለው አዳኞችን በማስተዋወቅ የአረሞችን ህዝብ ለመቆጣጠር ወይም ተከላ እስኪፈጠር እና ለአደጋ ተጋላጭ እስኪሆን ድረስ እንቅፋቶችን በመትከል ነው። እነዚህ እርምጃዎች እድሳትን በከፍተኛ ሁኔታ ሊያፋጥኑ, ውጤቶችን ሊያሻሽሉ እና ዝቅተኛ ወጪዎችን ሊጨምሩ ይችላሉ.
ዕፅዋት ከተቋቋሙ በኋላ የአረም እንስሳት ሚና ምንድ ነው?
ዕፅዋት ከተቋቋሙ በኋላ፣ የዕፅዋትን ሥርዓተ-ምህዳር ልዩነት እና ተግባርን በመጠበቅ ረገድ የአረም እንስሳት ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ። የዕፅዋትን ህዝቦች ዘላቂነት በማረጋገጥ ለሥነ-ምህዳር አጠቃላይ ጤና እና ሚዛን አስተዋፅኦ ያደርጋሉ.