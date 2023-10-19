የውሃ ኬሚስትሪ በካርቦን ፕላኔቴሲማልስ፡ ፕሪቢዮቲክ ኦርጋኒክ ቁስን ማቀናጀት

የውሃ ኬሚስትሪ በካርቦን ፕላኔቴሲማል ውስጥ ፕሪቢዮቲክ ኦርጋኒክ ቁስ እንዲፈጠር ወሳኝ ሚና ይጫወታል። እነዚህ የሰማይ አካላት፣ በስርአተ ፀሀይ መጀመሪያ ደረጃዎች እንደተፈጠሩ የሚታመነው፣ ምድርን ጨምሮ ለሌሎች የፕላኔቶች አካላት አስፈላጊ የህይወት ግንባታ ብሎኮችን የማድረስ አቅም አላቸው።
በቅርብ ጊዜ በተደረገ ጥናት ተመራማሪዎች በእነዚህ ፕላኔቶች ውስጥ ቫይታሚን B3፣ ኒኮቲኒክ አሲድ በመባልም የሚታወቁትን መፈጠር መርምረዋል። ቫይታሚን B3 ለ coenzyme NAD (P) (H) አስፈላጊ ቅድመ ሁኔታ ነው, ይህም ለሁሉም የታወቁ የህይወት ዓይነቶች ሜታቦሊዝም አስፈላጊ ነው.
ተመራማሪዎቹ ቀደም ሲል በመስክ ላይ በተደረጉ ሙከራዎች ላይ በመመርኮዝ አዲስ ምላሽ ዘዴን አቅርበዋል. የቫይታሚን B3 ውህደት እንደ glyceraldehyde ወይም dihydroxyacetone ካሉ አሚኖ አሲዶች እንደ አስፓርቲክ አሲድ ወይም አስፓራጂን ያሉ የስኳር ቀዳሚዎችን ጥምረት ያካትታል። እነዚህ ምላሾች ኦክስጅን ወይም ሌሎች ኦክሳይድ ወኪሎች ሳይኖሩ በውሃ መፍትሄ ውስጥ ይከሰታሉ.
በካርቦን ፕላኔቴሲማል ውስጥ ያሉትን ሁኔታዎች ለማስመሰል ተመራማሪዎቹ የድንጋይ ጥግግት 3 ግ/ሴሜ³፣ የ 0.2 porosity እና 0.917 ግ/ሴሜ³ የበረዶ ጥግግት ቀዳዳዎቹን እንደሚሞላ ገምተዋል። ማስመሰያዎች በ 100 ባር ግፊት ተካሂደዋል.
የማስመሰያዎቹ ውጤቶች ከተለያዩ ምንጮች በተሰበሰቡ ናሙናዎች ውስጥ CI chondrite Orgeil፣ ከበርካታ አንታርክቲክ ሲኤም2 ቾንድራይትስ እና ያልተሰበሰበውን C2 chondrite Tagish Lakeን ጨምሮ የተትረፈረፈ ኒኮቲኒክ አሲድ ጋር ተነጻጽሯል። እንደ ሙቅ ውሃ፣ ቀዝቃዛ ውሃ ለአልትራሳውንድ፣ HCl-hydrolyzed ወይም ፎርሚክ አሲድ ያሉ የማውጣት ዘዴ አይነትም ግምት ውስጥ ገብቷል።
ጥናቱ ፕሪቢዮቲክ ኦርጋኒክ ቁስን ለማዋሃድ በካርቦን ፕላኔቴሲማል ውስጥ ስላለው የውሃ ኬሚስትሪ አቅም ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። እነዚህን ሂደቶች መረዳቱ ስለ ህይወት አመጣጥ እና በአጽናፈ ሰማይ ውስጥ ያሉትን አስፈላጊ የግንባታ ብሎኮች ስርጭት ላይ ብርሃን ለመስጠት ይረዳል።
ምንጮች:
- በሰንጠረዥ S1 ውስጥ የድጋፍ መረጃ.