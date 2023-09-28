የቅድመ-ፓይለት ዳሰሳ በደርዘኖች የሚቆጠሩ እጩዎችን Ultra-Diffus Galaxies ያሳያል

በዌስተርን አውስትራሊያ ዩኒቨርሲቲ እና በሌሎች ተቋማት በሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች የተደረገ የቅርብ ጊዜ ጥናት በኤሪዳነስ ሱፐር ግሩፕ ውስጥ 78 ሊሆኑ የሚችሉ ultra-diffus galaxys (UDGs) ከ WALLABY ቅድመ-ፓይለት ጥናት የተገኘውን መረጃ በመጠቀም መርምሯል። እጅግ በጣም የተበታተኑ ጋላክሲዎች በተለየ ሁኔታ ዝቅተኛ እፍጋታቸው ተለይተው ይታወቃሉ፣ አንዳንዶቹ እንደ ፍኖተ ሐሊብ ትልቅ ቢሆኑም 1% ያህሉ ከዋክብት ብቻ አላቸው። ተመራማሪዎቹ እነዚህ ደካማ ሆኖም ትላልቅ ጋላክሲዎች በእንግድነት ክላስተር ሃይሎች የማይበታተኑት ለምን እንደሆነ ለመረዳት ፈልገው ነበር።
የWALLABY የዳሰሳ ጥናት፣ የአውስትራሊያ ካሬ ኪሎሜትር አራራይ ፓዝፋይንደር (ASKAP) አካል የሆነው፣ የሚያተኩረው በአከባቢው ዩኒቨርስ ውስጥ ገለልተኛ ሃይድሮጂን (HI)ን በመመልከት ላይ ነው። በዚህ የቅድመ-አብራሪ ጥናት ቡድኑ የUDG እጩዎችን በ Eridanus supergroup ውስጥ ለመመርመር ከSMUDGes (Systematically Measuring Ultra-diffuse Galaxies) የተገኘውን መረጃ ተንትኗል፣ እሱም የጋላክሲዎች ቡድኖች በመጨረሻ ሊዋሃዱ የሚችሉበት ክላስተር።
ከSMUDGes ካታሎግ ውስጥ የ78 UDG እጩዎችን አካላዊ ባህሪያት እና ባህሪያትን በመመርመር፣ ተመራማሪዎቹ ስድስቱ UDGs ሊሆኑ የሚችሉ መሆናቸውን ለይተው የገለፁ ሲሆን የተቀሩት ደግሞ ዝቅተኛ ወለል-ብሩህነት (LSB) ድዋርፍ ጋላክሲዎች ተመድበዋል። በናሙናው ውስጥ ያሉት አብዛኛዎቹ ጋላክሲዎች ከ4,900 የብርሃን አመታት ያነሱ ውጤታማ ራዲየስ ያላቸው፣ ዝቅተኛ ክብደት ያላቸው (ከ100 ሚሊዮን ያነሰ የፀሐይ ብዛት) እና በዋናነት ቀይ ቀለም አላቸው።
ከተገኙት ቁልፍ ግኝቶች አንዱ ገለልተኛ ሃይድሮጂን ከተጠኑት ጋላክሲዎች ውስጥ በአንዱ ብቻ ተገኝቷል፣ ይህም በ UDGs ውስጥ ያለውን የኤችአይቪ የመለየት መጠን ዝቅተኛ መሆኑን ያሳያል። ተመራማሪዎቹ በ WALLABY የዳሰሳ ጥናት ውስጥ በግምት 22 የሚጠጉ የገለልተኛ ሃይድሮጂን ግኝቶች እንደሚጠበቁ ሀሳብ አቅርበዋል፣ ይህም በገለልተኛ እና ልቅ በሆኑ የቡድን አከባቢዎች ውስጥ የመሆን እድሉ ከፍተኛ ነው።
ጥናቱ በተጨማሪም ማዕበል ወይም ራም-ግፊት መግፈፍ በ Eridanus supergroup ውስጥ UDGs መፈጠሩን እንደሚያብራራ ተዳሷል። ተመራማሪዎቹ በቲዳል ማሞቂያ ወይም መስተጋብር ሊፈጠር የሚችለውን UDG ለይተው አውቀዋል፣ ነገር ግን ከኤሪዳነስ ቡድን አካል ይልቅ UDG ሊሆን ይችላል ብለው ደምድመዋል።
ስለ UDGs ተጨማሪ ምርመራዎች ከተፈጠሩበት ጀርባ ያሉትን ዘዴዎች ለማወቅ እና ስለ እንቆቅልሽ ተፈጥሮአቸው ብርሃን ለመስጠት አስፈላጊ ናቸው።
ምንጭ፡ arXiv (DOI፡ 10.48550/arxiv.2309.11799)
ምንጭ:
- አርሲቪ