ዚንክ-አየር ባትሪዎች: የኃይል ማከማቻ የወደፊት

በባትሪዎች ላይ ያለን ጥገኛ እያደገ ሲሄድ የተሻለ ጥራት ያለው እና ዘላቂ መፍትሄዎችን የመፈለግ ፍላጎትም ይጨምራል። የኤዲት ኮዋን ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች ርካሽ፣ ደህንነቱ የተጠበቀ እና በጣም ቀልጣፋ የሆነ አዲስ የዚንክ-አየር ባትሪ ሠርተዋል። የዚንክ ባትሪዎች እ.ኤ.አ. በ1990ዎቹ በሊቲየም-አዮን ባትሪዎች ተተኩ፣ አሁን ግን በተመጣጣኝ ዋጋ እና በደህንነት ጥቅማጥቅሞች ምክንያት ተመልሰው እየመጡ ነው።
ከሊቲየም-አዮን ባትሪዎች ጋር ሲነፃፀሩ የዚንክ-አየር ባትሪዎች ብዙ ሃይል ያከማቻሉ እና ለማሞቅ እና እሳትን የመጋለጥ እድላቸው አነስተኛ ነው። ዶ/ር መሐመድ ሪዝዋን አዝሃር የኢሲዩ ኬሚካል መሐንዲስ፣ አዲሱ የዚንክ-አየር ባትሪዎች እንደገና ሊሞሉ የሚችሉ ሲሆኑ፣ ከቀድሞዎቹ የመጀመሪያ ደረጃ ዚንክ ባትሪዎች በተቃራኒ መጣል እንደሚችሉ ያስረዳሉ። ይህ አዲስ ትውልድ ባትሪዎች የኃይል ማከማቻን የመቀየር አቅም አለው።
አውስትራሊያ የዚንክ-አየር ባትሪዎችን ለማምረት በጥሩ ሁኔታ ላይ ትገኛለች ምክንያቱም አገሪቱ ከዚንክ እና ሊቲየም በዓለም ትልቁ አምራች ነች። የ ECU ቡድን ከሊቲየም ባትሪዎች ሃይል የማከማቸት አቅም ጋር መወዳደር የሚችል ቀልጣፋ የዚንክ-አየር ባትሪ በማዘጋጀት ላይ ይገኛል።
ዳግም ሊሞሉ የሚችሉ ባትሪዎች ለአካባቢ ተስማሚ ሲሆኑ፣ ተጨማሪ ኬሚካላዊ ግብረመልሶች ስላላቸው ውስብስብ ናቸው። ይሁን እንጂ የዚንክ-አየር ባትሪዎች በኪሎ ግራም 500 ዋት-ሰአት አካባቢ የማከማቸት ጥቅም አላቸው ይህም ከሊቲየም-አዮን ባትሪዎች በሶስት እጥፍ የሚበልጥ እና ከሊድ-አሲድ ባትሪዎች በአስር እጥፍ ይበልጣል።
የ ECU ተመራማሪዎች የተለያዩ ኬሚካላዊ መዋቅሮችን በማጣመር እና በመደርደር የባትሪውን ንድፍ አሻሽለዋል. የመጀመሪያው መዋቅር, ZIF-67 በመባል የሚታወቀው, ኤሌክትሮኖችን ወደ ኦክሲጅን የሚያቀርብ ኮንዳክቲቭ ጥልፍልፍ ነው. ከኮባልት፣ ከኒኬል፣ ከብረት እና ከኦክሲጅን የተሠራው የውጪው ንብርብር የመጀመሪያውን መዋቅር ያሟላል እና ባትሪው ከ AA ወይም AAA ባትሪ ጋር ተመጣጣኝ 1.48 ቮልት በብቃት እንዲያቀርብ ያስችለዋል።
አምራቾች ብዙ የባትሪ ህዋሶችን በማገናኘት ከፍተኛ ቮልቴጅን ለትላልቅ መሳሪያዎች ለማቅረብ ይችላሉ. የዚንክ አየር ባትሪዎች የሊቲየምን ባትሪዎች ሙሉ በሙሉ አይተኩም ነገር ግን ውስን ሃብት የሆነውን የሊቲየምን አለም አቀፍ ፍላጎት ለማቃለል ይረዳሉ።
የ ECU ተመራማሪዎች አሁን ምርትን ለማሳደግ እና አውስትራሊያን በዚንክ-አየር ባትሪዎች በማምረት የዓለም መሪ እንድትሆን፣ በውሱን ሀብቶች ላይ ጥገኛነትን በመቀነስ እና ዘላቂ የኃይል ማከማቻ መፍትሄዎችን ለማስፋፋት የኢንዱስትሪ ትብብር እንዲደረግ ጥሪ አቅርበዋል።
ትርጓሜዎች
ዚንክ-አየር ባትሪ፡- ዚንክን እንደ አኖድ እና ኦክሲጅን ከአየር እንደ ካቶድ የኤሌክትሪክ ሃይል የሚያመነጭ የባትሪ አይነት።
ሊቲየም-አዮን ባትሪ፡ በሚሞላበት እና በሚወጣበት ጊዜ በካቶድ እና በአኖድ መካከል ለመንቀሳቀስ የሊቲየም ionዎችን የሚጠቀም ዳግም ሊሞላ የሚችል ባትሪ።
የእርሳስ-አሲድ ባትሪ፡- በሊድ፣ በእርሳስ ዳይኦክሳይድ እና በሰልፈሪክ አሲድ መካከል ያለውን ኬሚካላዊ ምላሽ የኤሌክትሪክ ሃይል የሚያመነጭ የሚሞላ ባትሪ አይነት ነው።
ምንጮች:
“ዚንክ-ኤር ባትሪዎች የአፍሪካ ህብረት ርካሽ፣ አስተማማኝ እና ቀጣይነት ያለው የወደፊት የኃይል ምንጭ ሊሆኑ ይችላሉ” – ሳይቴክ ዴይሊ
"ዚንክ-አየር ባትሪዎች: ግምገማ" - mdpi.com