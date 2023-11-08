ሌላ የፀሀይ ማዕበል ያነሳሳል ተብሎ የሚጠበቀው የፀሐይ ንፋስ

አዲስ የፀሐይ አውሎ ነፋስ በአድማስ ላይ ሊሆን ይችላል፣ እና በዚህ ጊዜ፣ በኮሮናል ጅምላ ማስወጣት (CMEs) አይፈጠርም። ይልቁንም ጥፋተኛው በፍጥነት የሚንቀሳቀሰው የፀሐይ ንፋስ ነው ተብሎ ይጠበቃል። ይህ የሚመጣው በአንድ ሳምንት ጊዜ ውስጥ G3-class እና G1-class አውሎ ንፋስ አምጥቶ በቅርቡ ከመጣው የፀሐይ እንቅስቃሴ በኋላ ነው።
የምድር መግነጢሳዊ መስኮች መሰንጠቅ በጥቅምት 28 የቀደመውን አውሎ ነፋስ ቢያመጣም፣ መጪው ረብሻ በፀሀይ ንፋስ ቦምብ እንደሚመጣ ተንብዮአል። የስፔስ ዌዘር ዘገባ እንደሚያመለክተው ምድር በፀሃይ ከባቢ አየር ውስጥ ካለው ደቡባዊ ጉድጓድ የሚመነጨው ፈጣን የፀሃይ ንፋስ ጅረት ውስጥ ትገባለች ይህም በህዳር 1 እና 8 ላይ አነስተኛ የጂ9-ደረጃ ጂኦማግኔቲክ አውሎ ነፋሶችን ሊያስከትል ይችላል።
የሚጠበቀው G1-class አውሎ ነፋስ በራዲዮ ሞገድ ጣልቃ በመግባት አውሮራስን የመቀስቀስ አቅም ስላለው ለተለያዩ ቡድኖች እንደ መርከበኞች፣ አቪዬተሮች፣ ድሮን ፓይለቶች እና አማተር ሬዲዮ ኦፕሬተሮች ስጋትን ይፈጥራል። ይሁን እንጂ የፀሐይ አውሎ ነፋሶች ተጽእኖ ከእነዚህ ፈጣን መስተጓጎሎች በላይ ሊራዘም ይችላል. በጣም ከባድ በሆኑ ጉዳዮች ላይ ጂፒኤስ እና የሞባይል ኔትወርኮችን ሊያበላሹ ይችላሉ፣ የኢንተርኔት ግንኙነትን ያደናቅፋሉ፣ ሳተላይቶችን ያበላሻሉ፣ የሃይል ፍርግርግ ብልሽቶችን ያስከትላሉ እና መሬት ላይ የተመሰረተ ኤሌክትሮኒክስንም ያበላሻሉ።
የእንደዚህ አይነት አውሎ ነፋሶችን ተፅእኖ ለመቀነስ የፀሐይ እንቅስቃሴን መረዳት እና መከታተል ወሳኝ ነው። በተለያዩ መሳሪያዎች የታጠቁ የናሳ ሶላር ዳይናሚክስ ኦብዘርቫቶሪ (SDO) ከ2010 ጀምሮ ፀሀይን እየተከታተለ ነው። ስብሰባ (ኤአይኤ)፣ ስለ ፀሀይ ባህሪ ግንዛቤዎችን በመስጠት እና ለፀሀይ አውሎ ንፋስ ለመተንበይ እና ለማዘጋጀት በማገዝ በተለያዩ የፀሐይ ክስተቶች ላይ ጠቃሚ መረጃዎችን ይሰብስቡ።
ለመጪው የፀሀይ ማዕበል ራሳችንን ስንደግፍ፣ ሊፈጠሩ ስለሚችሉ መቆራረጦች በማወቅ እና የግንኙነት ስርዓቶቻችንን እና መሠረተ ልማታችንን ለመጠበቅ አስፈላጊውን ጥንቃቄ ማድረግ አስፈላጊ ነው።
በየጥ
ጥ: የፀሐይ አውሎ ነፋሶች መንስኤው ምንድን ነው?
መ: የፀሐይ አውሎ ነፋሶች በኮሮናል ጅምላ ማስወጣት (CMEs) ወይም በፍጥነት በሚንቀሳቀሱ የፀሐይ ነፋሳት ሊከሰቱ ይችላሉ።
ጥ፡- የፀሐይ አውሎ ነፋሶች ሊያስከትሉ የሚችሉት ውጤቶች ምንድናቸው?
መ፡ የፀሐይ አውሎ ነፋሶች ጂፒኤስን እና የሞባይል ኔትወርኮችን የማስተጓጎል፣ የኢንተርኔት ግንኙነትን ለማደናቀፍ፣ ሳተላይቶችን የመጉዳት፣ የሃይል ፍርግርግ ብልሽቶችን የመቀስቀስ እና በመሬት ላይ የተመሰረተ ኤሌክትሮኒክስ መሳሪያዎችን የመጉዳት አቅም አላቸው።
ጥ: የፀሐይ አውሎ ነፋሶች እንዴት ቁጥጥር ይደረግባቸዋል?
መ፡ እንደ NASA Solar Dynamics Observatory (SDO) ያሉ ድርጅቶች የፀሐይ እንቅስቃሴዎችን ለመከታተል እና ለመሰብሰብ እንደ Helioseismic and Magnetic Imager (HMI)፣ Extreme Ultraviolet Variability Experiment (EVE) እና Atmospheric Imaging Assembly (AIA) ያሉ መሳሪያዎችን ይጠቀማሉ። .
ጥ፡- በፀሐይ ማዕበል ወቅት ምን ዓይነት ጥንቃቄዎች መደረግ አለባቸው?
መ: በፀሃይ አውሎ ነፋስ ወቅት, ሊፈጠሩ ስለሚችሉት መስተጓጎሎች በመረጃ እንዲቆዩ, የግንኙነት ስርዓቶችን ለመጠበቅ አስፈላጊውን ጥንቃቄ ማድረግ እና በሚመለከታቸው ባለስልጣናት የሚሰጡትን መመሪያዎች መከተል ይመከራል.