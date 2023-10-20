የ SpaceX ስታርሊንክ ሳተላይቶች በራዲዮ አስትሮኖሚ ላይ እንዴት ተጽዕኖ እያሳደሩ ነው።

የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች የ SpaceX ስታርሊንክ ሳተላይቶች በራዲዮ አስትሮኖሚ ላይ የሚያሳድሩት ተጽእኖ ያሳስባቸዋል። የስኩዌር ኪሎሜትር አራይ ኦብዘርቫቶሪ (SKAO) የዓለማችን ኃያል የራዲዮ ቴሌስኮፕ ለመሆን ተዘጋጅቷል ነገርግን የሳተላይት ህብረ ከዋክብት ቁጥር እየጨመረ መምጣቱ ውጤታማነቱ ላይ ስጋት ይፈጥራል። ስታርሊንክ ከ4,600 በላይ ሳተላይቶች በምህዋሩ ላይ ያሉት ሲሆን እስከ 42,000 ተጨማሪ ለማምጠቅ አቅዷል። እነዚህ ሳተላይቶች፣ እንደ አማዞን ካሉ ኩባንያዎች የወደፊት ህብረ ከዋክብት ጋር በመሆን የብርሃን ብክለትን ያስከትላሉ እና በመሬት ላይ በተመሰረቱ ምልከታዎች ላይ ጣልቃ እየገቡ ነው።
በምእራብ አውስትራሊያ ከኢንጅነሪንግ ዴቨሎፕመንት ድርድር 2 (EDA2) ጋር የመጀመሪያ ደረጃ ፈተናዎችን የሚያካሂዱ የራዲዮ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ውጤትን አግኝተዋል። ከስታርሊንክ ሳተላይቶች የሚለቀቁት ልቀት በስካኦ ከተገኙት የስነ ከዋክብት ምልክቶች በጣም ብሩህ ነበር። ሁለት አይነት የብክለት ዓይነቶች ተለይተዋል፡ በሳተላይቶች እና በመሬት መካከል የሚጠበቁ ምልክቶች እና ከሳተላይቶች ኤሌክትሮኒክስ ሳታስበው የሚለቀቁ ልቀቶች። እነዚህ ልቀቶች ከጠፈር ንጋት የሚመጡ ምልክቶችን በመለየት ላይ ጣልቃ ይገባሉ፣ ይህም በአጽናፈ ሰማይ ታሪክ ውስጥ ወሳኝ ጊዜ ነው።
ምንም እንኳን ስፔስኤክስ ምንም አይነት አለም አቀፍ ስምምነቶችን ባይጥስም በስታርሊንክ ምልክቶች እና በሥነ ፈለክ ምልክቶች መካከል ያለው መደራረብ የጠፈር ንጋትን ማጥናት የበለጠ ፈታኝ ያደርገዋል። የጥናቱ አዘጋጆች በግል ኩባንያዎች፣ ተቆጣጣሪ ኤጀንሲዎች እና በሥነ ፈለክ ማኅበረሰብ መካከል የውይይት አስፈላጊነትን አጽንኦት ሰጥተዋል። የስነ ፈለክ ጥናት በግል ኩባንያዎች ተግባር መገለል የለበትም፣ እና የአለም አቀፍ ከፍተኛ ፍጥነት ያለው የኢንተርኔት አገልግሎት ፍላጎት እና የስነ ፈለክ ወጎችን ለመጠበቅ እርምጃዎችን መውሰድ ያስፈልጋል።
የሳተላይት ህብረ ከዋክብት እያደጉ ሲሄዱ የራዲዮ አስትሮኖሚ ችግሮች እየጨመሩ ቢሄዱም፣ በሳይንሳዊ ምልከታዎች ላይ ያለውን ተጽእኖ መፍታት አስፈላጊ ነው። የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ድምጽ እንዲሰማ እና የሳተላይት ህብረ ከዋክብትን በማዘጋጀት አስፈላጊ የሆኑ ሳይንሳዊ ምርምሮችን ለመጠበቅ በጥንቃቄ እና በጥንቃቄ እንዲሰራ ለማድረግ አሁን እርምጃ መውሰድ ያስፈልጋል።
ምንጮች:
– አንቀጽ፡- “የ SpaceX ስታርሊንክ ሳተላይቶች በሬዲዮ አስትሮኖሚ ላይ እንዴት ተጽዕኖ እያሳደሩ ነው”
- arXiv.org: "የሳተላይት ህብረ ከዋክብት በ SKAO EDA2 ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ"