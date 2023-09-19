Nerf Blaster ንድፍ በሰከንድ 100 ዳርት ይቃጠላል።

ማጠቃለያ፡ አንድ DIY አድናቂው በሴኮንድ 100 ዳርት መተኮስ የሚችል ሙሉ በሙሉ አውቶማቲክ የሆነ የኔርፍ ፍንዳታ ፈጠረ። የፍንዳታው ንድፍ የግማሽ ርዝመት ዳርት ይጠቀማል፣ ይህም በከፍተኛ ሃይል ባላቸው ፍንዳታዎች ሲነሳ በብቃት ይበራል። ድፍረቶቹ ከበሮው በሚሽከረከርበት ጊዜ ወደ ጎማዎቹ የሚገፉ ተንሸራታቾች ባለው ከበሮ መጽሔት ውስጥ ተጭነዋል። ከፍተኛ የእሳት አደጋን ማሳካት ፈታኝ ነበር፣ ፈጣሪ እንደ የተቆራረጡ ዳርቶች እና ክፍሎች ከመጽሔቶች ላይ እየበረሩ ያሉ ችግሮችን ገጥሞታል። ነገር ግን፣ በድግግሞሽ ዲዛይን፣ ፍላሹ አሁን ያለችግር ይሰራል፣ ዳርትሮቹ መጽሄቱን ትተው በከፍተኛ ፍጥነት እየጨመሩ ነው። ፍንዳታውን በተግባር የሚያሳዩ ቪዲዮዎች ተጋርተዋል፣ ይህም የዳርት መተኮሱን ፈጣን ተከታታይነት ያሳያል።
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የተሻሻለ የፍንዳታ ልምድ ለሚፈልጉ ለኔርፍ አድናቂዎች [3DprintedLife] በመባል የሚታወቀው DIY ዲዛይነር በተሳካ ሁኔታ ከመደበኛ የኔርፍ መጫወቻዎች ገደቦች በላይ የሆነ ሙሉ በሙሉ አውቶማቲክ ፍንዳታ ፈጥሯል። ይህ የፈጠራ ንድፍ የተሻሻለ ጡጫ እና ትክክለኛነትን ጠብቆ በሚያስደንቅ የእሳት ፍጥነት በሰከንድ 100 ዳርት ለማሳካት ያለመ ነው።
የተፈለገውን አፈጻጸም ለማግኘት, ፈንጂው ከፍተኛ ኃይል ባላቸው ፍንዳታዎች ሲነሳ የተሻሉ የበረራ ባህሪያትን እንደሚያሳዩ የሚታወቁትን የግማሽ ርዝመት ዳርት ይጠቀማል. እነዚህ ዳርቶች የሚንቀሳቀሰው እንደ ዊልስ ፈንጂዎች ሜካኒክስ በኃይለኛ ሞተሮች በሚነዱ ቀበቶዎች ነው። ጥይቱ በተንሸራታቾች የተገጠመለት ከበሮ መጽሔት ላይ ተጭኗል ፣ ይህም ፍላጻዎቹን ወደ ተዘዋዋሪ ዊልስ ውስጥ በብቃት የሚገፋ ነው።
ይሁን እንጂ በሴኮንድ 100 ዳርት የሚደርስ የእሳት አደጋ የማግኘቱ ሂደት ትልቅ ፈተና ሆኖ ተገኝቷል። ንድፍ አውጪው በግንባታው ሂደት ውስጥ እንደ የተቆራረጡ ዳርቶች እና መጽሔቶች ክፍሎችን ማባረር ያሉ መሰናክሎች አጋጥመውታል። በትጋት በመደጋገም እና ንድፉን በማጣራት, እነዚህ ጉዳዮች ቀስ በቀስ አሸንፈዋል. ውጤቱም ፍላጻዎቹን ከመጽሔቱ ላይ በአስተማማኝ ሁኔታ የሚያስነሳ ሲሆን በሚያስደንቅ ፍጥነት እንዲቀንስ ያደርጋል።
የብላስተር ዲዛይኑን ውስብስብ ነገሮች ለመመርመር ፍላጎት ላላቸው፣ ፋይሎች በ OnShape በኩል ይገኛሉ። በተጨማሪም፣ የፍንዳሹን ፈጣን እሳት ችሎታዎች የሚያሳዩ ቪዲዮዎች ተጋርተዋል፣ ይህም ለተመልካቾች አስደናቂ የሆኑ የዳርት ፍላጻዎች ሲለቀቁ ለማየት እድል ይሰጣል።
የኔርፍ ደጋፊ ማህበረሰቡን ቁርጠኝነት እና ፈጠራን የሚያሳዩ ተጨማሪ ንድፎች እና ማሻሻያዎች ከዚህ ቀደም ታይተዋል።
ምንጮች:
- [3DprintedLife]
- YouTube (የቪዲዮ አገናኞች አልተሰጡም)