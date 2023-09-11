የሱፐርማሲቭ ጥቁር ሆልስ ኮስሚክ ሰፈሮች

በአሪዞና ዩኒቨርሲቲ የሥነ ፈለክ ተመራማሪ እንደመሆኔ፣ የእኔ ዋና የጥናት መስክ አንዱ እጅግ በጣም ግዙፍ ጥቁር ቀዳዳዎች እድገት ነው። አስተዳደጋችን በግለሰብ ደረጃ እንዴት እንደሚቀርጸን ሁሉ፣ እጅግ ግዙፍ የሆነ ጥቁር ቀዳዳ ያለበት አካባቢም በእድገቱ ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል።
እያንዳንዱ እጅግ ግዙፍ ጥቁር ቀዳዳ አስተናጋጅ ጋላክሲ በመባል የሚታወቅ ቤት እና ሰፈር አለው፣ እሱም ሌሎች ጋላክሲዎች የአካባቢ ቡድንን ያቀፈ። እነዚህ እጅግ ግዙፍ ጥቁር ጉድጓዶች የሚበቅሉት በጋላክሲው ጋላክሲ ውስጥ ያለውን ጋዝ በመብላታቸው ሲሆን አንዳንዴም ከፀሀያችን በቢሊዮኖች የሚቆጠሩ ጊዜ ይከብዳሉ።
የቲዎሬቲካል ፊዚክስ ጥቁር ጉድጓዶች ወደ ኩሳር ለማደግ በቢሊዮኖች የሚቆጠሩ አመታትን እንደሚፈጅ ይተነብያል፣ እነዚህም በሚያስደንቅ ሁኔታ በጥቁር ጉድጓዶች የተጎላበቱ ብሩህ እና ሀይለኛ እቃዎች ናቸው። ይሁን እንጂ የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች በጥቂት መቶ ሚሊዮን ዓመታት ውስጥ ብዙ ኳሳሮች በአጭር ጊዜ ውስጥ እንደተፈጠሩ ደርሰውበታል።
ይህ ከሚጠበቀው በላይ ፈጣን የሆነ የጥቁር ጉድጓድ እድገት አስገራሚ ክስተት በእነዚህ ጥቁር ጉድጓዶች ዙሪያ ያለውን ቦታ እንድቃኝ አድርጎኛል። በጣም ግዙፍ የሆኑት ኳሳርስ ብዙ ሰዎች በሚኖሩባቸው ሌሎች በርካታ ጋላክሲዎች ውስጥ መፈጠሩን ወይም በአጽናፈ ሰማይ ምድረ በዳ አካባቢዎችም ቢሆን ወደ ትልቅ መጠን ማደግ ይችሉ እንደሆነ ለማወቅ ፍላጎት አለኝ።
እያጠናሁበት የነበረው አንዱ ገጽታ የጋላክሲ ፕሮቶክላስተር ነው። ፕሮቶክላስተር (ፕሮቶክላስተር) ገና ወደ አንድ ነገር ያልፈረሱ የጋላክሲዎች ስብስቦች ናቸው። እነሱ በመቶዎች የሚቆጠሩ ጋላክሲዎችን ይይዛሉ እና በጋላክሲዎች ግጭት ፣ ጥቁር ጉድጓዶች እና ከፍተኛ መጠን ያለው ጋዝ ተለይተው ይታወቃሉ ፣ ይህም ከጊዜ በኋላ አዳዲስ ኮከቦችን ይፈጥራል።
እነዚህ ፕሮቶክላስተርስ ከመጀመሪያው ከታመነው በበለጠ ፍጥነት ያድጋሉ፣ ለሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ለመፍታት ሌላ የጠፈር እንቆቅልሽ ያቀርባሉ። በኳሳርስ እና ፕሮቶክላስተር ፈጣን ዝግመተ ለውጥ መካከል ያለውን ግንኙነት ለመረዳት እየሞከርን ነው።
ፕሮቶክላስተርን ለመመርመር፣ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች በፕሮቶክላስተር ውስጥ ያሉትን የእያንዳንዱ ጋላክሲ ምስሎችን እና ምስሎችን ይፈልጋሉ። ምስሎች ስለ ጋላክሲው ቅርፅ፣ መጠን እና ቀለም መረጃ ይሰጣሉ፣ ስፔክተሮቹ ደግሞ ጋላክሲው ከምድር ያለውን ርቀት በተወሰነ የብርሃን የሞገድ ርዝመት ያሳያል።
መጪው የጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ ፕሮቶክላስተር እና ኳሳርስን የማጥናት ችሎታችንን በእጅጉ ያሳድጋል። ይህ የላቀ ቴሌስኮፕ ጋላክሲዎችን እና ጥቁር ጉድጓዶችን በቢሊዮኖች ከሚቆጠሩ ዓመታት በፊት ብቅ እንዳሉ ለማየት ያስችለናል, ይህም ስለ መጀመሪያ ዝግመተ ለውጥ ፍንጭ ይሰጠናል.
በጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ ላይ አንድ ልዩ መሣሪያ፣ ሰፊ ሜዳ slitless spectrograph ተብሎ የሚጠራው፣ የጋላክሲ ሰፈሮችን ፍለጋ ላይ ለውጥ አድርጓል። በእይታ መስክ ውስጥ ያሉትን ሁሉንም ጋላክሲዎች በአንድ ጊዜ ማየት ይችላል ፣ ይህም የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች አጠቃላይ የጠፈር ከተማዎችን በጥቂት ሰዓታት ውስጥ እንዲያሳዩ ያስችላቸዋል።
በርካታ በመካሄድ ላይ ያሉ ፕሮጀክቶች የኳሳር አካባቢዎችን ለማጥናት የጄምስ ዌብ ቦታ ቴሌስኮፕን እየተጠቀሙ ነው። እነዚህ ፕሮጀክቶች ዓላማቸው ከቢግ ባንግ በኋላ በግምት 800 ሚሊዮን ዓመታት ባለው ጊዜ ውስጥ ኩሳርዎችን እና አጎራባች ጋላክሲዎችን ለመመልከት ነው። የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች በሃይድሮጂን እና በኦክሲጅን የሚወጣውን ብርሃን በመተንተን የጋላክሲዎችን 3D አካባቢ ከደማቅ ኳሳር አንፃር መወሰን ይችላሉ።
በአሪዞና ዩኒቨርሲቲ ስቴዋርድ ኦብዘርቫቶሪ የሚገኘው የASPIRE ቡድን ከእነዚህ ፕሮጀክቶች ውስጥ አንዱን እየመራ ነው። ቀድሞውንም ልዩ በሆነ ደማቅ ኩሳር ዙሪያ ፕሮቶክላስተር ለይተው ያውቁታል እና በ12 ጋላክሲዎች እይታ አረጋግጠዋል። ሌላ ጥናት በጥንታዊው አጽናፈ ሰማይ ውስጥ በሚታወቀው እጅግ በጣም ብርሃን ባለው ኩሳር አካባቢ ከመቶ በላይ ጋላክሲዎችን አግኝቷል።
የጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ ሰፊ የመስክ slitless ስፔክትሮግራፍ ከዚህ በፊት ታይቶ የማይታወቅ የኳሳር አካባቢዎችን እይታ እንደሚሰጠን ቃል ገብቷል፣ ይህም እጅግ ግዙፍ ጥቁር ቀዳዳዎች የሚኖሩበትን የጠፈር ሰፈሮች የበለጠ እንድንረዳ ያስችለናል።
ትርጓሜዎች
- እጅግ በጣም ግዙፍ ጥቁር ጉድጓድ፡ ከፀሐይ የሚበልጥ በሚሊዮን ወይም በቢሊዮን የሚቆጠር ጊዜ ያለው ጥቁር ቀዳዳ።
– ኳሳር፡ በመሃል ላይ ባለው እጅግ ግዙፍ ጥቁር ቀዳዳ የሚንቀሳቀስ በጣም ብሩህ እና ኃይለኛ ነገር።
– ጋላክሲ አስተናጋጅ፡- ግዙፍ ጥቁር ቀዳዳ ያለው ጋላክሲ።
– ፕሮቶክላስተር፡- የጋላክሲዎች ስብስብ ወደ አንድ ነገር ከመውደቃቸው በፊት።
- Spectra: በንጥል የሚለቀቁትን ወይም የሚስቡ የሞገድ ርዝመቶችን ስርጭት, ስለ እቃው ባህሪያት እና ርቀት አስፈላጊ መረጃ ያቀርባል.
– ጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ፡- በናሳ የሚነሳ፣ የአጽናፈ ዓለሙን ቀደምት ጋላክሲዎችና ከዋክብትን ለማጥናት የተነደፈ መጪው የጠፈር ቴሌስኮፕ።
ምንጮች:
– የምንጭ መጣጥፍ ራሱ ምንም አይነት የውጭ ምንጮችን ወይም ዩአርኤሎችን አልያዘም።