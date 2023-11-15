አዲስ ጥናት በምድር የላይኛው ከባቢ አየር ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድር ብርቅዬ የጠፈር ክስተት ያሳያል

እጅግ አስደናቂ የሆነ ጥናት የምድርን የላይኛውን ከባቢ አየር ያናወጠውን ያልተለመደ የጠፈር ክስተት ይፋ አድርጓል። ባለፈው አመት ጋማ ሬይ ፍንዳታ (ጂ.ቢ.ቢ.) በመባል የሚታወቀው ኃይለኛ የጨረር ፍንዳታ ወደ ጥቁር ጉድጓድ ከተቀየረ ግዙፍ ኮከብ የመነጨ ሲሆን በፕላኔታችን ላይ አስደንጋጭ ሞገዶችን ልኳል። እንደ GRB 221009A ወይም በተለምዶ የሁሉም ጊዜ ብሩህ (ጀልባ) በመባል የሚታወቀው ይህ ሪከርድ የሰበረ ክስተት በግምት 2.4 ቢሊዮን የብርሃን ዓመታት ርቀት ላይ ተከስቶ በጥቅምት 9 ቀን ምድርን መታ።
በኔቸር ኮሙኒኬሽን ውስጥ በቅርቡ የታተመ ጥናት እንደሚያሳየው GRB ከላይኛው ionosphere ላይ ከፍተኛ ለውጥ ሊያመጣ ይችላል ይህም ከምድር ገጽ 500 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ይገኛል። የሳይንስ ሊቃውንት, የጣሊያን የሎአኪላ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎችን ጨምሮ, ionosphereን ከሚቆጣጠሩ ሳተላይቶች እና ከመሬት ላይ ከተመሠረቱ ጣቢያዎች የተሰበሰቡ መረጃዎችን ተንትነዋል. በመሬት የላይኛው ionosphere ውስጥ ከ GRB 221009A ጋር በተዛመደ በኤሌክትሪክ መስክ ውስጥ አስደናቂ ልዩነቶችን አግኝተዋል።
ፍንዳታው የሚፈጀው ጊዜ ለሰባት ደቂቃ አካባቢ ነው፣ነገር ግን ውጤቶቹ ከመጀመሪያው ከታወቀ በኋላ ከአስር ሰአታት በላይ ሊታወቁ ችለዋል። ይህ የተራዘመ መስተጋብር ስለ ionosphere መረጋጋት ስጋትን ይፈጥራል፣ ምክንያቱም ቀደም ሲል የተደረጉ ጥናቶች በፕላኔታችን ላይ ያለውን ህይወት ለማቆየት እና በማደግ ላይ ያለውን ወሳኝ ሚና ይጠቁማሉ። በዚህ ንብርብር ውስጥ ያሉ ጉዳቶች እንደ መከላከያው የኦዞን ሽፋን መሟጠጥን የመሳሰሉ አለምአቀፍ ችግሮች ሊያስከትሉ ይችላሉ, በዚህም ለጎጂ አልትራቫዮሌት ጨረሮች መጋለጥን ይጨምራሉ.
ሳይንቲስቶች ቀደም ሲል የጂአርቢ ተጽእኖ በምድር የታችኛው ionosphere ላይ ሲመለከቱ፣ ይህ ጥናት የላይኛውን ionosphere የሚጎዳውን የመጀመርያውን ክስተት አጉልቶ ያሳያል። በዚህም ምክንያት፣ ጥናቱ በፕላኔታችን ላይ የጠፈር ፍንዳታ ሊያስከትሉ ስለሚችሉት ረብሻ ውጤቶች ስጋቶችን አስነስቷል። በጂአርቢዎች የሚለቀቁ የኢነርጂ ቅንጣቶች ከ ionosphere ጋር ባልተለመደ መልኩ የመግባባት ችሎታ አላቸው፣ ይህም በምድር ላይ የተለያዩ የህይወት ቅርጾችን ሊጎዱ የሚችሉ ረብሻዎችን ይፈጥራል።
አዲስ የታተመው ጥናት በአጽናፈ ሰማይ ክስተቶች እና በምድራችን ከባቢ አየር መካከል ስላለው ግንኙነት ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። እንደዚህ ያሉ ኃይለኛ የጨረር ፍንዳታዎች አንድምታ እና የረጅም ጊዜ ተጽእኖዎች ሙሉ በሙሉ ለመረዳት ተጨማሪ ምርመራ አስፈላጊ ነው. ይህ አስደናቂ ግኝት ሳይንሳዊ የማወቅ ጉጉትን ያቀጣጥላል እና ቀጣይነት ባለው የአጽናፈ ዓለማችን ሚስጥሮች ውስጥ መመርመር አስፈላጊ መሆኑን ያጎላል።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
1. የጋማ ሬይ ፍንዳታ (GRB) ምንድን ነው?
ጋማ ሬይ ፍንዳታ (ጂ.ቢ.ቢ.) በጣም ኃይለኛ የኤሌክትሮማግኔቲክ ጨረር ዓይነት የሆነው የጋማ ጨረሮች ኃይለኛ ፍንዳታ ነው። ግዙፍ ኮከቦች ሲወድቁ ወይም ሁለት የኒውትሮን ኮከቦች ሲጋጩ ይከሰታሉ ተብሎ ይታመናል።
2. ionosphere ምንድን ነው?
ionosphere ከ60 ኪሎ ሜትር እስከ 1,000 ኪሎ ሜትር ከፍታ ላይ የሚገኝ የምድር ከባቢ አየር ንብርብር ነው። ከፀሐይ በሚመጣው ከፍተኛ የኃይል ጨረር ምክንያት በኤሌክትሪክ የሚሞሉ ionized ቅንጣቶችን ያካትታል.
3. የጋማ ሬይ ፍንዳታ (GRBs) በ ionosphere ላይ ምን ተጽዕኖ ያሳድራል?
የጋማ ሬይ ፍንዳታ በንብርብሩ ውስጥ ካሉ ionized ቅንጣቶች ጋር የሚገናኙ ሃይለኛ ቅንጣቶችን በመልቀቅ በ ionosphere ውስጥ ሁከት ይፈጥራል። ይህ መስተጋብር በኤሌክትሪክ መስክ ውስጥ ከፍተኛ ልዩነቶችን ሊያስከትል እና በ ionosphere ውስጥ ያሉ የተለያዩ ሂደቶችን ሊጎዳ ይችላል.
4. በ ionosphere ውስጥ ረብሻዎች ሊያስከትሉ የሚችሉት ውጤቶች ምንድናቸው?
በ ionosphere ውስጥ ያሉ ረብሻዎች፣ ለምሳሌ በጋማ-ሬይ ፍንዳታ ምክንያት የሚፈጠሩት፣ ሰፊ ተፅዕኖዎች ሊኖራቸው ይችላል። እነሱ የምድርን ከባቢ አየር መረጋጋት ላይ ተጽእኖ ሊያሳድሩ፣ የኦዞን ሽፋን እንዲሟጠጡ፣ ለጎጂ ጨረሮች መጋለጥን ሊጨምሩ እና በፕላኔታችን ላይ ያለውን የህይወት ፅናት እና ዝግመተ ለውጥ ሊጎዱ ይችላሉ።