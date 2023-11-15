ብርቅየ የጠፈር ክስተት፡ እስካሁን የተቀዳው በጣም ኃይለኛው የጋማ ሬይ ፍንዳታ የምድርን የላይኛው ከባቢ አየር አናወጠ።

ምድር ባለፈው አመት ያልተለመደ የጠፈር ክስተት እንዳጋጠማት አንድ አስደናቂ ጥናት አረጋግጧል።ይህም ከዚህ በፊት ታይቶ በማይታወቅ የጨረር ፍንዳታ የላይኛውን ከባቢ አየር አናውጣ። ይህ አስደናቂ ፍንዳታ GRB 221009A ወይም "የሁሉም ጊዜ ብሩህ" (ጀልባ) በመባል የሚታወቀው ግዙፍ ኮከብ ወደ ጥቁር ጉድጓድ ውስጥ ከወደቀ የመነጨ ነው። ኦክቶበር 9 ላይ ምድርን በመምታት ወደ ፕላኔታችን ለመድረስ 2.4 ቢሊዮን የብርሃን አመታትን ተጉዛለች።
ኔቸር ኮሙኒኬሽንስ በተባለው መጽሔት ላይ የታተመው ጥናቱ እንደሚያመለክተው GRB በላይኛው ionosphere ላይ ከፍተኛ ለውጥ እንዳመጣ፣ ከምድር ገጽ 500 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ባለው ክልል። በኢጣሊያ የሚገኘው የላኪላ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች በሳተላይቶች እና በመሬት ላይ በተመሰረቱ ጣቢያዎች የተሰበሰቡ መረጃዎችን በመመርመር የምድር የላይኛው ionosphere በኤሌክትሪክ መስክ ላይ ትልቅ ልዩነቶችን አግኝተዋል።
ኃይለኛው ጂአርቢ በ ionospheric ኤሌክትሪክ መስክ ላይ ከፍተኛ ለውጥ አምጥቷል፣ ይህም በ ionospheric conductivity ላይ ከፍተኛ ለውጥ አሳይቷል። ሳይንቲስቶች በ 507 ኪሎ ሜትር ከፍታ ላይ እነዚህን ልዩነቶች ተመልክተዋል. ግኝቶቹ በGRB 221009A እና በመሬት የላይኛው ionosphere ላይ በተስተዋሉ ለውጦች መካከል ጠንካራ ግንኙነት እንዳለ ይጠቁማሉ።
ፍንዳታው ለሰባት ደቂቃዎች ያህል ቢቆይም፣ ውጤቶቹ ከመጀመሪያው ክስተት በኋላ ከ10 ሰአታት በላይ ተገኝተዋል። ይህ ጥናት የጠፈር ፍንዳታዎች በምድር ionosphere ላይ ስለሚኖራቸው ተጽእኖ እና በቀጣይ በህይወት ላይ ስለሚኖራቸው ተጽእኖ ስጋቶችን አስነስቷል። ቀደም ሲል የተደረጉ ጥናቶች ionospheric መረጋጋት በፕላኔታችን ላይ ያለውን ህይወት ለመጠበቅ እና በዝግመተ ለውጥ ውስጥ ያለውን ወሳኝ ሚና አጉልተው አሳይተዋል. በነዚህ ክልሎች ድንገተኛ የኬሚካላዊ ለውጦች መጨመር የምድርን ተከላካይ የኦዞን ሽፋን በአለም አቀፍ ደረጃ ሊያሟጥጥ ይችላል, ይህም ለሁለቱም ሰዎች እና ሌሎች የህይወት ፍጥረቶች ካንሰርን የሚያመጣውን የአልትራቫዮሌት ጨረር አደጋን ይጨምራል.
ይህ ከዚህ በፊት ታይቶ የማያውቅ በ7,000 GRBs ላይ የተደረገ ትንታኔ እንደሚያመለክተው ጀልባ አስደናቂ የሆነች 70 እጥፍ ብሩህ እንደነበረች ከዚህ ቀደም ከታዩት ፍንዳታዎች የበለጠ። የእንደዚህ አይነት ኃይለኛ የጨረር ፍንዳታ ብርቅነት በ 10,000 ዓመታት ውስጥ አንድ ጊዜ ብቻ እንደሚከሰት ይጠቁማል. ምንም እንኳን ሳይንቲስቶች ከዚህ ቀደም GRBs የታችኛው ionosphere ላይ ተጽዕኖ እንደሚያሳድሩ ቢገነዘቡም፣ ይህ ጥናት እነዚህ የጠፈር ፍንዳታዎች የላይኛው ionosphere ላይም ተጽዕኖ እንደሚያሳድሩ የመጀመሪያውን ማስረጃ ያሳያል።
ተጨማሪ ምርመራ ካደረግን ተመራማሪዎች በፕላኔታችን ላይ የጠፈር ፍንዳታ ሊያስከትሉ የሚችሉትን ረብሻዎች ለመረዳት ተስፋ ያደርጋሉ። ጥናቱ ከፍተኛ ኃይል ያለው የጨረር ፍንዳታ ተፅእኖን የመረዳት እና የመቀነስ አስፈላጊነትን አስምሮበታል፣ ምክንያቱም የምድርን አካባቢ ስስ ሚዛን የማውከክ አቅም ስላላቸው እና እኛ እንደምናውቀው ህይወት ላይ ተጽእኖ ያሳድራል።
በየጥ
የጋማ-ሬይ ፍንዳታ ምንድን ነው?
የጋማ ሬይ ፍንዳታ (ጂ.አር.ቢ.) በሩቅ ጋላክሲዎች ውስጥ የሚከሰቱ በጣም ኃይለኛ ፍንዳታዎች ናቸው። እጅግ በጣም ብዙ የሆነ የጋማ-ሬይ ጨረር ይለቀቃሉ, ይህም በአጽናፈ ሰማይ ውስጥ ከሚታወቁት በጣም ኃይለኛ ፍንዳታዎች ያደርጋቸዋል.
ionosphere ምንድን ነው?
ionosphere ከፕላኔቷ ገጽ በላይ ከ 60 ኪሎ ሜትር እስከ 1,000 ኪሎሜትር የሚደርስ የምድር ከባቢ አየር ክልል ነው. በፀሐይ ጨረር እና በኮስሚክ ጨረሮች ተጽእኖ ከፍተኛ መጠን ያለው ion እና ነፃ ኤሌክትሮኖች ይዟል. ionosphere በሬዲዮ ሞገዶች ስርጭት እና በአለም አቀፍ ግንኙነት ውስጥ ወሳኝ ሚና ይጫወታል.
የጋማ-ሬይ ፍንዳታ ምን ያህል ጊዜ ይከሰታል?
የጋማ-ሬይ ፍንዳታ መከሰት በአንጻራዊ ሁኔታ ሲታይ በጣም አልፎ አልፎ ነው. በጀልባ ፍንዳታ (GRB 221009A)፣ እስካሁን ከተመዘገበው ሁሉ የላቀ ብሩህ እንደሆነ የሚቆጠር ከሆነ፣ እንዲህ ያለው ክስተት በየ10,000 ዓመታት አንድ ጊዜ ብቻ እንደሚሆን ይገመታል።
በ ionosphere ውስጥ ረብሻዎች ሊያስከትሉ የሚችሉት ውጤቶች ምንድናቸው?
በ ionosphere ውስጥ ያሉ ረብሻዎች, ለምሳሌ በአጽናፈ ሰማይ ፍንዳታ ምክንያት, የተለያዩ ውጤቶች ሊኖሩት ይችላል. ወደ ኬሚካላዊ ቅንብር ለውጥ ሊያመሩ እና የምድርን የኦዞን ሽፋን መረጋጋት ላይ ተጽእኖ ሊያሳድሩ ይችላሉ, ይህም በምድር ላይ ያለውን ህይወት ለጎጂ አልትራቫዮሌት ጨረር ሊያጋልጥ ይችላል. እነዚህን ተፅእኖዎች መረዳት አካባቢያችንን እና በፕላኔታችን ላይ ያለውን የህይወት ዘላቂነት ለመጠበቅ ወሳኝ ነው።