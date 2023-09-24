3D የታተሙ ነገሮችን ከህጻን ዱቄት እና ሙጫ ጋር ማለስለስ

በ3-ል የታተመ ነገር ላይ የንብርብር መስመሮች የማምረት ሂደቱን የሚያሳዩ ምልክቶች ሊሆኑ ይችላሉ። ነገር ግን፣ ለስላሳ ወለል ላይ ለመድረስ ልትጠቀምባቸው የምትችላቸው የተለያዩ ዘዴዎች አሉ፣ ለምሳሌ እንደ ማጠሪያ፣ ኬሚካል ማለስለስ ወይም ሙላዎችን መጠቀም። አንድ የፈጠራ ዘዴ የሕፃን ዱቄት እና ሙጫ በማጣመር ለስላሳ አጨራረስ ይፈጥራል።
በቅርብ ጊዜ በ [DaveRig] ቪዲዮ ላይ ሂደቱ ታይቷል። ሙከራው የሚስተዋል የንብርብር መስመሮች ባለው ከፊል ሉላዊ ነገር ይጀምራል። እነዚህን መስመሮች ለማለስለስ [DaveRig] ሬንጅ እና የሕፃን ዱቄት አንድ ላይ በማዋሃድ ከወተት ወይም ከክሬም ጋር ተመሳሳይነት እንዲኖረው በማሰብ። የዚህን ድብልቅ አምስት ሽፋኖች በእቃው ላይ ይተገብራል, በእያንዳንዱ ሽፋን መካከል ባለው ባለ 120-ግራጫማ የአሸዋ ወረቀት እየፈወሰ እና አሸዋ ያደርጋል.
የማለስለስ ሂደቱ ከተጠናቀቀ በኋላ መደበኛ የድህረ-ሂደት እርምጃዎች ይወሰዳሉ. [DaveRig] እቃውን በአልኮል ያብሳል፣ ተጨማሪ ማጠሪያን ያከናውናል እና በእርጥብ አሸዋ ይቀጥላል። በመጨረሻም, የአየር ብሩሽ ግልጽ የሆነ ሽፋን ለመተግበር ያገለግላል. የመጨረሻው ውጤት ከተለመደው ቦውሊንግ ኳስ ጋር የሚወዳደር በሚያስደንቅ ሁኔታ ለስላሳ ወለል ነው።
ይህ ዘዴ ለሁሉም ዓይነት 3-ል የታተሙ ዕቃዎች ተስማሚ ላይሆን እንደሚችል ልብ ሊባል ይገባል። እንደ ጥቅም ላይ የዋለው ቁሳቁስ እና የተፈለገውን ውጤት የመሳሰሉ ምክንያቶች ግምት ውስጥ መግባት አለባቸው.
ይህን ዘዴ ወይም ሌላ ማንኛውንም የድህረ-ሂደት ዘዴዎች ሞክረዋል? በአስተያየቶቹ ውስጥ ያሳውቁን!
ምንጮች:
– [ምንጭ ጽሑፍ] (ዩአርኤል አስወግድ)
- [የቪዲዮ ምንጭ] (ዩአርኤልን ያስወግዱ)