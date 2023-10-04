ጥናት ከመሬት በታች ማግማን እንደ ካርቦን ምንጭ ይጠቁማል በ Paleocene-Eocene የሙቀት ከፍተኛ

በኔቸር ጂኦሳይንስ የታተመ የቅርብ ጊዜ ጥናት ከመሬት በታች ያለው ማግማ ከ56 ሚሊዮን ዓመታት በፊት በተከሰተው በ Paleocene-Eocene Thermal Maximum (PETM) ካርቦን መለቀቅ ላይ ትልቅ ሚና ተጫውቷል ይላል። PETM ከፍተኛ የአለም ሙቀት መጨመር ወቅት ነበር፣ ይህም በ5º ሴ (9ºF) የሙቀት መጠን መጨመር እና ከፍተኛ የአካባቢ ለውጦችን አስከትሏል።
በ PETM ወቅት የካርቦን ምንጭን በተመለከተ ቀደም ሲል የነበሩት ንድፈ ሐሳቦች የሚቴን በረዶን በባህር ወለል እና በሰሜን አትላንቲክ ውስጥ በእሳተ ገሞራ እንቅስቃሴ መካከል ባለው አለመረጋጋት መካከል ክርክር አድርገዋል። ይሁን እንጂ የጂኦማር ሄልምሆልትዝ የውቅያኖስ ጥናት ማዕከል ባልደረባ የሆኑት ፕሮፌሰር ክርስቲያን በርንድት የሚመሩት አዲስ ጥናት እንደሚያመለክተው በድብቅ ማግማ ምክንያት የሚፈጠረው የሃይድሮተርማል አየር ሚቴን እና ካርቦን ዳይኦክሳይድን ወደ ከባቢ አየር እንዲለቁ ምክንያት ሊሆን ይችላል።
ይህንን ንድፈ ሐሳብ ለመመርመር፣ የተመራማሪው ቡድን በኖርዌይ የባህር ዳርቻ ላይ የሚገኘውን ሞድጉን ቬንት በመባል የሚታወቀውን የሃይድሮተርማል ቬንት ለመቆፈር እና ለናሙና ለማቅረብ ፕሮጀክቱን ጀመረ። ቁፋሮው እንዲጀመር 17 ዓመታትን ከተጠባበቁ በኋላ ናሙናዎች በ 2021 በመጨረሻ ተሰብስበዋል ። የእነዚህ ናሙናዎች ትንተና PETM ከመጀመሩ በፊት የሃይድሮተርማል አየር ማናፈሻን የሚያሳይ ተጨባጭ ማስረጃ አቅርቧል።
ተመራማሪዎቹ መላምታቸውን ለመደገፍ በModgunn Vent ጉድጓድ ውስጥ ሁለት ቁልፍ ማስረጃዎችን ለይተው አውቀዋል። በመጀመሪያ፣ በዓለም አቀፍ ደረጃ የታወቀው የ PETM ምልክት የካርቦን isotopes ለውጥ ተመልክተዋል። በሁለተኛ ደረጃ, በ PETM ጊዜ ብቻ የነበሩትን የተወሰነ የፕላንክተን ዝርያ መኖሩን አግኝተዋል. ይሁን እንጂ የ PETM መጀመሩን የሚያመለክቱ መረጃዎች ከጉድጓዱ ወለል በላይ ከ 10-15 ሜትር ርቀት ላይ በሚገኙ ደለል ውስጥ ስለሚገኙ የጉድጓዱ ምስረታ ጊዜ በእርግጠኝነት አይታወቅም ።
ስለ እሳተ ገሞራ አፈጣጠር ጊዜ እየተካሄደ ያለው ክርክር ቢሆንም፣ ይህ ጥናት እንደሚያመለክተው ከመሬት በታች ማግማ የሚፈጠረው የሃይድሮተርማል አየር በፔቲኤም ወቅት ካርቦን እንዲለቀቅ ትልቅ ሚና ተጫውቷል። ተጨማሪ ምርምር እና ትንተና ለዚህ ወሳኝ የአየር ንብረት ክስተት አስተዋፅዖ ያደረጉ ውስብስብ ሂደቶች ላይ ብርሃን መስጠቱን ይቀጥላል.
ምንጮች:
- በርንድት, ሲ እና ሌሎች. (2023) ተፈጥሮ ጂኦሳይንስ. [ምንም URL አልተሰጠም]