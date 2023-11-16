ጤናማ ሴሎችን መከላከል፡ አጣዳፊ ማይሎይድ ሉኪሚያን ለማከም ተስፋ ሰጪ ስልት

አጣዳፊ ማይሎይድ ሉኪሚያ (ኤኤምኤል) ለመታከም ፈታኝ በሽታ ነው፣ ለአምስት ዓመታት የመዳን ፍጥነቱ ከ65 እስከ 70 በመቶ ብቻ ነው። በእብጠት የተከለከሉ አንቲጂኖች እጥረት የማደጎ የበሽታ መከላከያ ህክምናዎችን ውጤታማነት በመገደብ ሉኪሚክ እና ጤናማ ሴሎችን ለመለየት አስቸጋሪ ያደርገዋል። ነገር ግን፣ ይህንን ችግር የሚፈታ እና የኤኤምኤልን አያያዝ ለውጥ ሊያመጣ የሚችል መሰረታዊ ስትራቴጂ ተፈጥሯል።
በቦስተን የህጻናት ሆስፒታል የጂን ቴራፒ ፕሮግራም ተመራማሪዎች በዶ/ር ፒዬትሮ ጄኖቬዝ የሚመሩ ተመራማሪዎች የአጥንትን መቅኒ ንቅለ ተከላ የሚመለከት አዲስ ዘዴ አቅርበዋል። ዋናው ሃሳብ የተተከሉትን ስቴም ህዋሶች ለኢሚውኖቴራፒ የማይታዩ እንዲሆኑ መሃንዲስ ማድረግ ሲሆን ይህም ጤናማ ሴሎችን ከመርዛማነት መከላከል ነው። ለሉኪሚያ ሴል መዳን ወሳኝ ሶስት ፕሮቲኖች-FLT3፣ CD123 እና KIT - እንደ የበሽታ መከላከያ ኢላማዎች ተመርጠዋል። ተጓዳኝ ጂኖቻቸው የተሻሻሉት ቤዝ አርትዖት ቴክኒኮችን በመጠቀም ነው፣ ይህም የበሽታ ቴራፒ ሕክምናዎች ግንድ ሴሎችን እንዳይለዩ የሚከለክሉትን መጠነኛ ለውጦችን በማስተዋወቅ ነው። በጣም አስፈላጊው ነገር ፣ የተስተካከሉ ጂኖች አሁንም ቀይ የደም ሴሎችን የማምረት ችሎታቸውን እንደያዙ ቆይተዋል።
በሰው ልጅ በተሰራ የኤኤምኤል አይጥ ሞዴል ሳይንቲስቶቹ ስልታቸው CAR T-cell therapy ጤናማ የደም ሴል ሴሎችን ሳይጎዳ የሉኪሚያ ሴሎችን ውጤታማ በሆነ መንገድ ለማስወገድ እንዳስቻለው አሳይተዋል። ይህ ማስረጃ የዚህን አዲስ የሕክምና ዘዴ ተስፋ ሰጪ ውጤታማነት እና ደህንነት ያሳያል.
ግን ይህ ስትራቴጂ በተግባር እንዴት ይሠራል? የአጥንት መቅኒ ንቅለ ተከላ ከመደረጉ በፊት፣ ቤዝ አርትዖት በለጋሾች የደም ሴል ሴሎች ላይ ይከናወናል። በታካሚው መቅኒ ውስጥ ከገባ በኋላ፣ የሉኪሚያ ህዋሶችን ማነጣጠር እና ማስወገድ የበሽታ መከላከያ ህክምና ይደረጋል።
ይህ የፈጠራ አቀራረብ ለህጻናት እና ለአዋቂዎች አዲስ የሕክምና አማራጮችን በአስቸኳይ የሚያስፈልገው ከኤኤምኤል ጋር በሚደረገው ትግል ላይ ተስፋ ይሰጣል. ጤናማ ሴሎችን በመጠበቅ እና ተግባራቸውን በመጠበቅ፣ ይህ ስልት በሴሉላር ህክምና ላይ ለኤኤምኤል ህሙማን እንደ መፍትሄ አዲስ እይታ ይሰጣል።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
ጥ: AML ምንድን ነው?
ኤኤምኤል ማለት በደም እና በአጥንት መቅኒ ላይ ተጽእኖ የሚያሳድር የካንሰር አይነት አጣዳፊ ማይሎይድ ሉኪሚያ ማለት ነው። ያልተለመዱ ነጭ የደም ሴሎች በፍጥነት በማባዛታቸው ይታወቃል.
ጥ: የበሽታ መከላከያ ህክምና ምንድነው?
Immunotherapy የካንሰር ህዋሶችን ለይቶ ለማወቅ እና ለማጥፋት የሰውነትን በሽታ የመከላከል ስርዓት የሚያነቃቃ የካንሰር ህክምና አይነት ነው።
ጥ፡ CAR ቲ-ሴሎች ምንድን ናቸው?
CAR ቲ-ሴሎች ኪሜሪክ አንቲጂን ተቀባይ ተቀባይዎችን (CARs) ለመግለጽ በጄኔቲክ ምህንድስና የተፈጠሩ የበሽታ ተከላካይ ሕዋሳት አይነት ናቸው። እነዚህ ተቀባይዎች ቲ-ሴሎች የካንሰር ሕዋሳትን ይበልጥ ውጤታማ በሆነ መንገድ እንዲያውቁ እና እንዲያጠቁ ያስችላቸዋል።