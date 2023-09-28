አዲስ ቴክኒክን በመጠቀም የኮራል ሪፍ ባዮኬሚስትሪ ካርታ መስራት

የሃዋይ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች የኮራል ባዮኬሚስትሪ ዝርዝር ካርታዎችን ለመፍጠር አዲስ ዘዴ ፈጥረዋል፣ ይህም ለሪፍ ጤና አስፈላጊ የሆኑ ውህዶች ስርጭት ላይ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። ተመራማሪዎቹ የነጠላ ኮራል ፖሊፕን በመመልከት እና ባዮኬሚካላዊ ስብስባቸውን በመተንተን እነዚህን ውህዶች በኮራል ቅኝ ግዛት ውስጥ ወደነበሩበት ቦታ መመለስ ችለዋል። በኮሙኒኬሽን ባዮሎጂ የታተመው ጥናቱ የኮራል ሆሎቢዮንትን ለመረዳት ወሳኝ እርምጃ ነው፣ ይህም ለሪፍ እድሳት እና አስተዳደር ወሳኝ ነው።
ኮራል ሪፍ ምንም እንኳን ትንሽ የውቅያኖሱን ክፍል ቢይዙም የተለያዩ ዝርያዎችን የሚደግፉ እና ለባህር ዳርቻ ማህበረሰቦች ጥበቃ የሚሰጡ የተለያዩ እና ምርታማ ስነ-ምህዳሮች ናቸው። እንደ አሚኖ አሲዶች እና በልማት እና በእድገት ላይ ተጽእኖ የሚያሳድሩ ኮራል ውስጥ ያሉ ባዮኬሚካል ኬሚካሎች እንደ ሞቃታማ የውቅያኖስ ሙቀት እና አሲዳማነት ላሉት አስጨናቂዎች የኮራልን የመቋቋም አቅም ለመወሰን ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ።
በጥናት ቡድኑ የተገነባው አዲሱ የናሙና ዘዴ ከቀደምት ዘዴዎች ጋር ሲነጻጸር አነስተኛ ወራሪ እና ጎጂ ናሙናዎችን ይፈቅዳል. ይህ ማለት ብዙ ናሙናዎች ሊወሰዱ እና በኮራል ላይ አነስተኛ ጉዳት ሲደርስ በተደጋጋሚ ሊደጋገሙ ይችላሉ. የተራቀቁ ኬሚካላዊ ትንታኔዎችን በመጠቀም ተመራማሪዎቹ በእያንዳንዱ ግለሰብ ፖሊፕ ውስጥ የሚገኙትን ልዩ ባዮኬሚካሎች ለይተው ማወቅ ችለዋል እና ከግለሰብ ፖሊፕ እስከ ሙሉ ሪፍ ድረስ በተለያዩ ሚዛኖች የባዮኬሚካላዊ ስርጭት ካርታዎችን መፍጠር ችለዋል።
ግኝቶቹ ከአንድ ቅኝ ግዛት የሚመጡ ፖሊፕዎችን የሚለይ ጠንካራ ባዮኬሚካላዊ ፊርማ እና በቅርንጫፉ ላይ ፖሊፕ ካለበት ቦታ ጋር በተያያዙ ቅርንጫፎች ላይ ያለውን ልዩነት ያሳያል። የሚገርመው ነገር ተመራማሪዎቹ በፖሊፕ ውስጥ የሚገኙት ባዮኬሚካላዊ ውህዶች በዋነኛነት ከሲምባዮቲክ አልጌዎች ሳይሆን ከኮራል እራሱ የተገኙ መሆናቸውን ደርሰውበታል።
ይህ አዲስ አቀራረብ ኮራሎች ባዮኬሚካላቸውን በተለያዩ ሚዛኖች እንዴት እንደሚያዋቅሩ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። በኮራል ሪፍ ባዮኬሚስትሪ ላይ ያተኮሩ ጥናቶችን ለመንደፍ፣ ለመተንተን እና ለመተርጎም ይረዳል። ተመራማሪዎቹ ይህንን ዘዴ ወደፊት በሚደረጉ ጥናቶች የኮራል ባዮሞለኪውሎችን ጊዜያዊ እና የቦታ ስርጭትን ለመለካት አቅደዋል።
ምንጭ፡-የሃዋይ ዩኒቨርሲቲ በማኖአ (Phys.org)