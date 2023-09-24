የብራዚል ሳይንቲስቶች የአየር ወለድ ብክለትን ለመለካት ከፍተኛ የቴክኖሎጂ ሰው አልባ አውሮፕላኖችን ፈጥረዋል።

ሳይንቲስቶች እና መሐንዲሶች የኡበርላንድያ ፌዴራላዊ ዩኒቨርሲቲ እና የብራዚል ዩኒቨርሲዳድ ፌዴራል ዴ ጎያስ በአየር ላይ የሚበከሉትን ነገሮች በትክክል ለመለካት የሚያስችል የላቀ የድሮን ሲስተም በተሳካ ሁኔታ ሠርተዋል። ይህ አዲስ ቴክኖሎጂ በከባቢ አየር ላይ የሚያስከትሉትን ጎጂ ውጤቶች ለመከላከል ያለመ ነው።
በ3D-የታተመ የድሮን ሲስተም የአየር ወለድ ብክለትን የመቆጣጠር እና የመለካት እና የተሰበሰበውን መረጃ የብሉቱዝ ግንኙነትን በመጠቀም ወደ ስማርትፎን መተግበሪያ የማስተላለፍ ችሎታ አለው። መጀመሪያ ላይ ስርዓቱ የሚያተኩረው ሃይድሮጂን ሰልፋይድ ጎጂ የሆነ ብክለትን በመለየት ላይ ሲሆን ይህም ኬሚካላዊ ምላሽን በመጠቀም ግልጽ የሆነ ቀለም እንዲፈነጥቅ ያደርገዋል, ይህም ምስላዊ አመልካች ነው.
ይህን ሰው አልባ አውሮፕላኖች የሚለየው ተመጣጣኝ ዋጋ ያለው መሆኑ ነው። አጠቃላይ ስርዓቱን መገንባት 50 ዶላር አካባቢ ያስወጣል፣ ይህም በስፋት ጥቅም ላይ እንዲውል ያደርገዋል። ግቡ ይህ ቴክኖሎጂ ከነባር የብክለት መቆጣጠሪያ ቴክኖሎጂዎች ጋር አብሮ እንዲሰራ ነው፣ በዋናነት በመሬት ደረጃ መረጃ መሰብሰብ ላይ የተመሰረተ።
ብክለትን ለመቆጣጠር ሰው አልባ አውሮፕላኖችን በመጠቀም፣ሳይንቲስቶች በተለምዶ ለመድረስ አስቸጋሪ በሆኑ አካባቢዎች የእውነተኛ ጊዜ መረጃዎችን መሰብሰብ ይችላሉ። ይህ ቴክኖሎጂ የአካባቢ ቁጥጥርን የመቀየር አቅም ያለው ሲሆን በአየር ጥራት ላይ ብክለት ስለሚኖረው ተጽእኖ የተሻለ ግንዛቤ እንዲኖረው አስተዋፅዖ ያደርጋል።
ተጨማሪ የአየር ወለድ ብክለትን ለመለካት የዚህን ሰው አልባ አውሮፕላኖች አቅም ለማስፋት ተጨማሪ ጥናት እየተካሄደ ነው። የብራዚላውያን ተመራማሪዎች ፈጠራቸው በዓለም ዙሪያ ከብክለት ክትትል ጋር ተመሳሳይ እድገቶችን እንደሚያበረታታ ተስፋ ያደርጋሉ፣ በመጨረሻም የአየር ብክለትን ለመዋጋት የበለጠ ኢላማ የተደረጉ አቀራረቦችን ያመጣል።
በማጠቃለያው ይህ ከፍተኛ የቴክኖሎጂ ሰው አልባ አውሮፕላኖች መዘርጋት በአካባቢ ጥበቃ መስክ ከፍተኛ እድገትን ያሳያል ። የአየር ወለድ ብክለትን የመለካት አቅሙ እና ችሎታው ወደፊት ብክለትን መቆጣጠር እና የአካባቢ ጥበቃን በተመለከተ መሻሻሎችን በትክክል ያሳያል።
ምንጮች:
- የዩበርላንድ ፌዴራል ዩኒቨርሲቲ እና ዩኒቨርሲዳድ ፌዴራል ዴ ጎያስ ፣ ብራዚል
- ትንተናዊ ኬሚስትሪ