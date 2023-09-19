የፖላሪስ የጠፈር አውሮፕላኖች ለMIRA-Light Prototype የተሳካ የሙከራ በረራዎችን አጠናቀቀ

የጀርመኑ ኤሮስፔስ ኩባንያ ፖላሪስ ስፔስፕላንስ ለ MIRA-ላይት ፕሮቶታይፕ ተሽከርካሪ የ15 የበረራ ሙከራ ዘመቻን በቅርቡ አጠናቋል። ከኦገስት 22 እስከ ሴፕቴምበር 8 ባሉት ሶስት ቀናት ውስጥ በረራዎቹ የትንንሽ ስፔስ ፕላኑን የአየር ዳይናሚክስ እና የበረራ ቁጥጥር ስርዓቶችን ለማሳየት ያለመ ነበር። ርዝመቱ 8.2 ጫማ (2.5 ሜትር) ብቻ የሚለካው ፕሮቶታይፕ አራት የኤሌትሪክ አድናቂዎችን ለማነሳሳት ተጠቅሟል።
ከ10ቱ በረራዎች ውስጥ በ15ዱ MIRA-ላይት በተሽከርካሪ አፈጻጸም ላይ ያለውን ተጽእኖ ለመገምገም አስመሳይ ኤሮስፔክ ሞተር ተገጥሞለታል። በሙከራ ዘመቻው ወቅት ፕሮቶታይፑ ወደ 40 ደቂቃ የሚጠጋ የበረራ ጊዜ አከማችቷል፣ ይህም ለፖላሪስ የጠፈር አውሮፕላኖች የተሳካ ምዕራፍ ነው።
ወደ ፊት ስንሄድ፣ ከMIRA-ላይት በረራዎች የሚሰበሰበው መረጃ ትልቅ መጠን ያለው MIRA መኪና ለመስራት ጥቅም ላይ ይውላል። ይህ የሚቀጥለው ድግግሞሽ ወደ 14 ጫማ (4.25 ሜትር) የሚጠጋ ሲሆን የተቀናጁ የበረራ ስርዓቶችን መሞከርን ለማስቻል ትክክለኛ መስመራዊ ኤሮስፔክ ሞተር ይገጥማል።
የMIRA እና MIRA-ላይት ፕሮቶታይፕ ለፖላሪስ የጠፈር ፕላኖች የመጨረሻ ማሳያ ሞዴል NOVA ቀዳሚዎች ሆነው ያገለግላሉ። የMIRA ተሽከርካሪን የተሳካ ሙከራ ተከትሎ፣ፖላሪስ ለNOVA ሞዴል ዲዛይኑን ወደ 22 ጫማ (6.7 ሜትር) የበለጠ ለማሳደግ አቅዷል። NOVA አራት በኬሮሲን ነዳጅ የሚሞሉ ጄት ሞተሮችን ይጠቀማል፣ ከተግባራዊው ኤሮስፔክ ሞተር በተጨማሪ፣ ይህም ሙሉ በሮኬት የሚንቀሳቀሱ በረራዎችን በምድር ላይኛው ከባቢ አየር ውስጥ በከፍተኛ ፍጥነት።
ለ MIRA መጪ የማሳያ ተልእኮዎች በጥሩ ሁኔታ እንደሚሄዱ በመገመት፣ የፖላሪስ ስፔስፕላኖች የNOVA ሞዴልን በ 2024 በረራ ለመጀመር አላማ አላቸው። እነዚህ ምሳሌዎች ኩባንያው AURORA የተባለ ሁለገብ እና ሃይፐርሶኒክ ማጓጓዣ ተሽከርካሪን ለመስራት የሰፋው እቅድ አካል ናቸው። የታሰበው AURORA እስከ 22,000 ፓውንድ (10,000 ኪሎግራም) የሚሸፍን ጭነትን ወደ ንዑስ ፍጥነቶች ወይም እስከ 2,200 ፓውንድ (1,000 ኪሎ ግራም) ወደ ማንኛውም ዝንባሌ ያለው ምህዋር ለማጓጓዝ የተነደፈ ነው።
የፖላሪስ ስፔስ ፕላኖች የ AURORA ተሽከርካሪን በ 2026 እና 2027 መካከል ለመብረር አይኖቹን አውጥቷል ፣ ይህም የኤሮስፔስ ቴክኖሎጂን ለማራመድ እና የጠፈር ፍለጋን ወሰን ለመግፋት ያለውን ቁርጠኝነት አሳይቷል።
ምንጮች:
- የአውሮፓ የጠፈር በረራ
– የፖላሪስ የጠፈር አውሮፕላኖች ድር ጣቢያ