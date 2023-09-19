የዋልታ ሪንግ ጋላክሲዎች ግኝት በጋላክቲክ አወቃቀሮች ላይ ብርሃን ይፈጥራል

ጋላክሲዎች በተለያዩ ቅርጾች ይመጣሉ፣ እና ምልከታዎቻችንን ከእይታ ስፔክትረም በላይ ስናሰፋ ስለእነሱ ያለን ግንዛቤ እያደገ መጥቷል። የዋልታ ቀለበት ጋላክሲዎች (PRGs) ከጋላክሲው አውሮፕላን ጋር በተያያዙት በውጫዊ የጋዝ ቀለበት የሚታወቅ ልዩ የጋላክሲ ዓይነት ናቸው። እነዚህ ቀለበቶች፣ ብዙውን ጊዜ በዋነኛነት ከተበታተነ ሃይድሮጂን ጋዝ የተውጣጡ፣ በተለምዶ የሚታዩት በራዲዮ የሞገድ ርዝመት ብቻ ነው።
የዋልታ ቀለበት ጋላክሲዎች ለመጀመሪያ ጊዜ የተገኙት በ1978 ቢሆንም፣ የነዚህ ጋላክሲክ ሕንጻዎች ምስረታ ሂደት እንቆቅልሽ ነው። አንድ ንድፈ ሐሳብ እንደሚያመለክተው ቀለበቶቹ የጋላክሲክ ግጭቶች ውጤቶች ናቸው, ከተጋጭ ጋላክሲዎች የሚመጣው ሃይድሮጂን ጋዝ በፖላር አሰላለፍ ውስጥ ይጣላል. በዚህም ምክንያት የዋልታ ቀለበት ጋላክሲዎች እምብዛም እንዳልነበሩ ይታመን ነበር። ነገር ግን፣ እንደ የWALLABY ፕሮጀክት አካል በቅርቡ የተደረገ የጋላክሲዎች ጥናት እንደሚያመለክተው PRGs ቀደም ሲል ከታሰበው በላይ የተለመዱ ሊሆኑ ይችላሉ።
የWALLABY ፕሮጀክት፣ Widefield ASKAP L-band Legacy All-sky Blind SurveYን የሚወክል፣ በደቡባዊ ንፍቀ ክበብ ሰማይ ላይ የገለልተኛ ሃይድሮጂን ከፍተኛ ጥራት ያለው ካርታ ለመፍጠር ያለመ ነው። የዳሰሳ ጥናቱ የኢንተርጋላክቲክ ጋዝን እና ጋላክሲዎችን ዙሪያውን ሃይድሮጅን ካርታ በማዘጋጀት ስለ እነዚህ የጠፈር አካላት አወቃቀሮች ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። በዳሰሳ ጥናቱ የመጀመሪያ ደረጃ ወደ 600 የሚጠጉ ጋላክሲዎች ካርታ ተዘጋጅተዋል፣ እና ሁለት የዋልታ ቀለበት ጋላክሲዎች ተለይተዋል።
በእነዚህ ግኝቶች ላይ በመመስረት፣ በWALLABY ውስጥ ከተደረጉት ጋላክሲዎች ከ1% እስከ 3% የሚሆኑት የዋልታ ቀለበት አወቃቀሮችን ያሳያሉ ተብሎ ይገመታል። የዳሰሳ ጥናቱ ሲጠናቀቅ በመቶዎች የሚቆጠሩ የፖላር ቀለበት ጋላክሲዎች ሊገኙ ይችላሉ, ይህም ስለ እነዚህ የእንቆቅልሽ ጋላክሲዎች እውቀታችን በከፍተኛ ሁኔታ ይጨምራል. ከዚህም በላይ በዚህ ፕሮጀክት አማካይነት የተሰበሰበው ብዛት ያለው መረጃ የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች እነዚህ ልዩ ጋላክሲዎች እንዴት እንደሚፈጠሩና እንደሚሻሻሉ ጠለቅ ያለ ግንዛቤ እንዲኖራቸው ያደርጋል። እንዲሁም በጨለማ ቁስ እና በጋላክሲዎች መካከል ስላለው ግንኙነት ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ሊሰጥ ይችላል።
በአጠቃላይ፣ የዋልታ ቀለበት ጋላክሲዎች መገኘት እና በመካሄድ ላይ ያለው የWALLABY ፕሮጀክት በጋላክሲዎች ውስጥ ያሉ የተደበቁ መዋቅሮችን ለመፈተሽ እና የአጽናፈ ዓለሙን ሚስጥሮች ለመፍታት ተስፋ ሰጪ መንገድን ይሰጣሉ።
ትርጓሜዎች
- የዋልታ ቀለበት ጋላክሲዎች (PRGs)፡- ጠመዝማዛ ወይም ሞላላ ጋላክሲዎች ከጋላክሲው አውሮፕላን ጋር በቅርበት ዘንበል ያለ የጋዝ ቀለበት እና ኮከቦች።
– ዋላቢ፡ ሰፊፊልድ ASKAP L-band Legacy All-sky Blind SurveY፣ በደቡብ ንፍቀ ክበብ ሰማይ ላይ የገለልተኛ ሃይድሮጂን ከፍተኛ ጥራት ያለው ካርታ ለመፍጠር ያለመ ፕሮጀክት ነው።
ምንጮች:
- ዴግ, ኤን., እና ሌሎች. የዋላቢ አብራሪ ዳሰሳ፡ እምቅ የፖላር ቀለበት ጋላክሲዎች NGC 4632 እና NGC 6156። የሮያል አስትሮኖሚካል ሶሳይቲ ወርሃዊ ማሳወቂያዎች 525.3 (2023): 4663-4684.