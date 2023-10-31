ፓኪስታን ከአውሮፓ የጠፈር ኤጀንሲ ጋር በ 2027 የሳተላይት ህብረ ከዋክብትን ለመጀመር አጋር ነች

ፓኪስታን በ2027 የራሷን የሳተላይት ህብረ ከዋክብትን ለማቋቋም ከአውሮፓ የጠፈር ኤጀንሲ (ኢዜአ) ጋር በቅርቡ ስምምነት ተፈራርማለች።ይህ አስደናቂ ስምምነት ፓኪስታን በመሬት አጠቃቀም፣ግብርና፣መሰረተ ልማት እና ድንገተኛ አደጋዎች የመከታተል አቅሟን እንድታሳድግ ያስችላታል። የሳተላይት ህብረ ከዋክብት ቢያንስ አራት ሳተላይቶች - ሶስት ኦፕቶኤሌክትሮኒክ እና አንድ ራዳር - ጠቃሚ መረጃዎችን ለመሰብሰብ በአንድ ላይ የሚሰሩ ስርዓቶችን ያቀፈ ነው።
የፕሮጀክቱ ወጪ 85 ሚሊዮን ዩሮ (378 ሚሊዮን ዝሎቲ) የሚገመተው በፓኪስታን የሚሸፈን ሲሆን ኢዜአ ደግሞ ሳተላይቶቹን በመቅረጽ፣ በመገንባት፣ በማምጠቅ እና በመላክ ላይ ያለውን እውቀት ያሰፋል። ይህ የትብብር ጥረት የፓኪስታንን የጠፈር ፕሮግራም ከማጠናከር ባለፈ በመሬት ምልከታ ዘርፍ ያላትን አቋም ያጠናክራል።
“በአሁኑ ጊዜ ፓኪስታን የራሷ ሳተላይቶች የሏትም፤ እና ከፍተኛ ጥራት ያለው መረጃ ለማግኘት ያለው ፍላጎት በጣም ከፍተኛ ነው” ሲሉ የሀገሪቱ የልማት ሚኒስትር ዋልድማር ቡዳ አጉልተዋል። የዚህ መረጃ መገኘት የአየር ንብረት ለውጥ፣ የአካባቢ ብክለት እና የደህንነት ስጋቶች ተፅእኖን በመገምገም እጅግ በጣም ብዙ ጥቅሞችን ይሰጣል። በተጨማሪም ለገበሬዎች እና ለንግድ ድርጅቶች ተገቢውን ድጋፍ ደረጃ ለመወሰን ሊረዳ ይችላል.
የኢዜአ ዳይሬክተር ጆሴፍ አሽባከር ባለፈው ሳምንት አጋርነቱን አስታውቀው የሳተላይት ህብረ ከዋክብት “ካሚላ” የሚል ስያሜ እንደሚሰጣቸው ገልጿል። የኢዜአ የመሬት ምልከታ መርሃ ግብሮች ዳይሬክተር ሲሞንታ ቼሊ የፖላንድን ሚና እና ተወዳዳሪነት በምድር ምልከታ ገበያ ለማስፋት ያለውን ፋይዳ አፅንዖት ሰጥተዋል።
ይህ ስምምነት በዚህ ዓመት መጀመሪያ ላይ ፖላንድ ለኢዜአ ያደረገችውን አስተዋፅኦ ተከትሎ ለ295-2023 ዓመታት 2025 ሚሊዮን ዩሮ የሚሆን ነው። ይህ የገንዘብ ድጋፍ የፖላንድ ኩባንያዎች የሳተላይት ግንኙነትን፣ አሰሳ እና የምድር ምልከታ ቴክኖሎጂዎችን፣ ምርቶችን እና አገልግሎቶችን በተለያዩ ፕሮግራሞች ላይ እንዲሳተፉ ያስችላቸዋል።
በተጨማሪም ፖላንድ በቅርቡ እጩዋን Sławosz Uznańskiን ለአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ (ISS) የESA ተልእኮ እንዲሳተፍ አቅርቧል። በዚህ ሹመት ፖላንድ ለሁለተኛ ጊዜ ያላት የጠፈር ተመራማሪ ወደ ጠፈር ለመግባት መንገዱን እየዘረጋች ነው።
የዚህ ስምምነት መፈረም ለፓኪስታን የጠፈር ምርምር ጥረቶች ወሳኝ ጊዜ ነው። ፓኪስታን የራሳቸውን የሳተላይት ህብረ ከዋክብትን በማምጠቅ ለሳይንሳዊ ምርምር፣ ለሀገር ልማት እና ለስፔስ ፕሮግራሞቻቸው እድገት ከፍተኛ አስተዋፅዖ ያደርጋሉ።
በየጥ:
ጥ፡ የፓኪስታን የሳተላይት ህብረ ከዋክብት ዓላማ ምንድን ነው?
መ፡ የሳተላይት ህብረ ከዋክብት የመሬት አጠቃቀምን፣ ግብርናን፣ መሠረተ ልማትን እና ድንገተኛ አደጋዎችን ለመቆጣጠር ጠቃሚ መረጃዎችን ይሰጣል።
ጥ፡ ፓኪስታን የመጀመሪያውን የሳተላይት ህብረ ከዋክብትን የምታወጣው መቼ ነው?
መልስ፡ ፓኪስታን እ.ኤ.አ. በ2027 የሳተላይት ህብረ ከዋክብቷን ለማምጠቅ አቅዳለች።
ጥ፡- ህብረ ከዋክብቱ ስንት ሳተላይቶች ይኖሩታል?
መ: ህብረ ከዋክብቱ ቢያንስ አራት ሳተላይቶች - ሶስት ኦፕቶኤሌክትሮኒክ እና አንድ ራዳር - እንደ ስርዓት አብረው የሚሰሩ ናቸው.
ጥ፡ ለፕሮጀክቱ የገንዘብ ድጋፍ የሚሰጠው ማነው?
መ፡ ፓኪስታን ለፕሮጀክቱ የሚጠበቀውን 85 ሚሊዮን ዩሮ (378 ሚሊዮን ዝሎቲ) ወጪ ትሸፍናለች።
ጥያቄ፡- የአውሮፓ ጠፈር ኤጀንሲ በዚህ አጋርነት ውስጥ ያለው ሚና ምንድን ነው?
መ፡ ኢዜአ ፓኪስታንን በንድፍ፣ በግንባታ፣ በማምጠቅ እና በሳተላይት ስራ ላይ እገዛ ያደርጋል።
ጥ፡ ፖላንድ ለኢዜአ ያደረገችው ሌላ ምን አይነት አስተዋፅኦ አለ?
መ፡ ፖላንድ ለ295-2023 ዓመታት ለኢዜአ የምታደርገውን አስተዋጽኦ በ2025 ሚሊዮን ዩሮ ከፍ በማድረግ የፖላንድ ኩባንያዎች በተለያዩ የጠፈር ፕሮግራሞች ላይ እንዲሳተፉ አስችሏታል።
ጥ፡ ለአለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያ የ ESA ተልዕኮ የፖላንድ እጩ ማን ነው?
መልስ፡ ፖላንድ ለተልእኮው እጩዋ የሆነችውን Sławosz Uznański የተባለውን ኢንጂነር ስመኘው ነው።