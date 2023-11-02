በፕሉቶ ላይ አዲስ የተገኘ የበረዶ እሳተ ገሞራ ስለ ፕላኔቷ ሚስጥራዊ ያለፈ ታሪክ ጥያቄዎችን አስነስቷል።

ሳይንቲስቶች ስለ ድንክ ፕላኔት ፕሉቶ ውስብስብ ጂኦሎጂ ላይ ብርሃን የፈነጠቀ አንድ አስገራሚ ግኝት በቅርቡ አድርገዋል። ፕሉቶ አንዴ ከፕላኔታዊ ደረጃው ዝቅ ሲል፣ በላዩ ላይ ግዙፍ የበረዶ እሳተ ገሞራ ሊይዝ የሚችል ይመስላል። ይህ አዲስ የታወቀው እሳተ ገሞራ፣ ኪላዴዝ ካልዴራ፣ የሎውስቶን ብሔራዊ ፓርክን ያክላል ተብሎ ይገመታል።
መጀመሪያ ላይ ጉድጓድ ነው ተብሎ የተሳተው ኪላዴዝ ካልዴራ ከናሳ አዲስ አድማስ ተልዕኮ የተገኘውን መረጃ ሲተነትኑ የተመራማሪዎችን ቀልብ ስቧል። ጠለቅ ያለ ምርመራ እንደሚያሳየው ይህ የጂኦሎጂካል ገጽታ በታሪክ ውስጥ ብዙ ጊዜ ፈንድቶ ሊሆን ይችላል, ይህም በበረዶ, በውሃ እና በጋዞች የተዋቀረ ከፍተኛ መጠን ያለው ክሪዮ-ላቫ. በእርግጥ እያንዳንዱ ትልቁ ፍንዳታ መላውን የሎስ አንጀለስ ከተማ ለመሸፈን የሚያስችል በቂ ክሪዮ-ላቫ ሊለቅ ይችላል።
ክሪዮቮልካኖዎች፣ እንዲሁም የበረዶ እሳተ ገሞራ በመባልም የሚታወቁት፣ በእኛ ሥርዓተ ፀሐይ ውስጥ በተለያዩ ቦታዎች የሚገኙ አስደናቂ ክስተት ናቸው። ከባህላዊ እሳተ ገሞራዎች ቀልጦ ድንጋይ ከሚለቁት እሳተ ገሞራዎች በተለየ መልኩ ክራዮቮልካኖዎች በረዶ፣ ውሃ እና ጋዞች ተቀላቅለው ይፈነዳሉ። እነዚህ የበረዶ አወቃቀሮች በሌሎች የሰማይ አካላት ላይ እንደ ድንክ ፕላኔት ሴሬስ እና ኢንሴላዱስ፣ የሳተርን ጨረቃ ተለይተዋል።
ከኪላዴዝ ካልዴራ በተጨማሪ ተመራማሪዎች በፕሉቶ ላይ ራይት ሞንስ እና ፒካርድ ሞንስ የተሰየሙ ሁለት ሌሎች ክሪዮቮልካኒክ አወቃቀሮችን ለይተዋል። እነዚህ ግኝቶች እንደሚጠቁሙት ድንክ ፕላኔት ቀደም ሲል ከታሰበው የበለጠ ተለዋዋጭ እና የጂኦሎጂካል ንቁ ታሪክ አለው።
የኪላዴዝ ካልዴራ እሳተ ገሞራ ተፈጥሮን የሚደግፉ አንድ ቁልፍ ማስረጃዎች በእሳተ ገሞራው ዙሪያ ከውሃ በረዶ ጋር የተቀላቀለ አሞኒያ መኖሩ ነው። አሞኒያ ቀዝቃዛውን የውሃ ነጥብ ዝቅ ለማድረግ ችሎታ አለው, ይህም ክሪዮ-ላቫ እንደ ፈሳሽ እንዲፈስ ያደርገዋል. የሚገርመው ነገር አሞኒያ የህይወት ህንጻ የሆነውን አሚኖ አሲድ የሚያመነጨው በኬሚስትሪ ውስጥ ወሳኝ አካል ነው።
የኪላዴዝ ካልዴራ እና የእሱ ክሪዮቮልካኒዝም ግኝት ስለ ፕሉቶ አመጣጥ እና ዝግመተ ለውጥ አዳዲስ ጥያቄዎችን አስከትሏል። ተመራማሪዎቹ ፕሉቶ በአንድ ወቅት ዓለም አቀፋዊ የሆነ ውስጣዊ ውቅያኖስ ይዞ ሊሆን እንደሚችል ይገምታሉ። በአማራጭ ፣ የከርሰ ምድር ውቅያኖስ በረዶ ሊሆን ይችላል ፣ ግን ትናንሽ የፈሳሽ ውሃ ማጠራቀሚያዎች ይቀራሉ ፣ ይህም በየጊዜው ክሪዮቮልካኒክ እንቅስቃሴን ያስከትላል።
የፕሉቶን የጂኦሎጂካል ታሪክ በትክክል ለመረዳት የወደፊቱን የፕላኔቶች ሳይንቲስቶች ትጋትን ይጠይቃል። የውሃውን ክሪዮ-ላቫ አመጣጥ መፍታት እና የዚህን የሩቅ ዓለም እንቆቅልሽ ታሪክ መፈተሽ የፕላኔቶች አካላት አፈጣጠር እና ተለዋዋጭነት ላይ በዋጋ ሊተመን የማይችል ግንዛቤን እንደሚሰጥ ጥርጥር የለውም።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
ክሪዮቮልካኖ ምንድን ነው?
ክሪዮቮልካኖ፣ የበረዶ እሳተ ገሞራ በመባልም የሚታወቀው፣ ከቀለጠ ድንጋይ ይልቅ በበረዶ፣ በውሃ እና በጋዞች ድብልቅ የሚፈነዳ እሳተ ገሞራ ነው። እንደ ፕሉቶ፣ ሴሬስ እና የሳተርን ጨረቃ ኢንሴላደስ ባሉ የሰማይ አካላት ላይ ክሪዮቮልካኖዎች ተስተውለዋል።
ፕሉቶ አሁንም እንደ ፕላኔት ይቆጠራል?
አይ፣ ፕሉቶ ከአሁን በኋላ እንደ ፕላኔት አልተመደበም። እ.ኤ.አ. በ 2006 ፣ የአለም አስትሮኖሚካል ህብረት የፕላኔቷን ፍቺ እንደገና ገለፀ ፣ ይህም ፕሉቶ እንደ ድንክ ፕላኔት እንደገና እንዲመደብ አደረገ ።
በፕሉቶ ላይ ሌሎች ክሪዮቮልካኖዎች ሊኖሩ ይችላሉ?
አዎ፣ አዲስ ከተገኘው ኪላዴዝ ካልዴራ በተጨማሪ፣ ራይት ሞንስ እና ፒካርድ ሞንስ የተባሉ ሌሎች ሁለት የክሪዮቮልካኒክ ግንባታዎች በፕሉቶ ላይ ተለይተዋል። እነዚህ ግኝቶች በድዋው ፕላኔት ላይ የበለጠ ውስብስብ እና ንቁ የሆነ ጂኦሎጂን ይጠቁማሉ።
በፕሉቶ ላይ ያለው የክሪዮ-ላቫ ምንጭ ምን ሊሆን ይችላል?
የሳይንስ ሊቃውንት በፕሉቶ ላይ ስላለው የውሃ ክሪዮ-ላቫ ትክክለኛ ምንጭ አሁንም እርግጠኛ አይደሉም። ክሪዮ-ላቫ በፕላኔቷ እምብርት ውስጥ ካለው ቀሪ የሙቀት ማጠራቀሚያ ወይም በቀዝቃዛው የከርሰ ምድር ውቅያኖስ ውስጥ ከሚቀረው አነስተኛ ፈሳሽ ውሃ ሊመጣ እንደሚችል ተገምቷል።
ማስታወሻ፡ ዋናውን መጣጥፍ ምንጭ ማግኘት አልተቻለም።