የተሻሻለ የስበት ንድፈ ሃሳብ ዘጠነኛው ፕላኔት ላይኖር እንደሚችል ይጠቁማል

ተመራማሪዎቹ ሃርሽ ማቱር እና ካትሪን ብራውን በዘጠነኛው ፕላኔት ላይ ፍለጋን ያነሳሱ በውጫዊው የፀሐይ ስርዓት ላይ የተስተዋሉ የምሕዋር መዛባት በምትኩ በተሻሻለው የስበት ህግ ሊገለጽ እንደሚችል ሀሳብ አቅርበዋል። የተሻሻለው ንድፈ ሃሳብ፣ Modified Newtonian Dynamics (MOND) በመባል የሚታወቀው፣ የኒውተን የስበት ህግ እስከ አንድ ነጥብ ድረስ የሚሰራ መሆኑን ይጠቁማል፣ ከዚህም ባሻገር የተለየ የስበት ባህሪ ይቆጣጠራሉ።
MOND በጋላክቲክ ሚዛኖች ላይ የተስተዋሉ አስተያየቶችን በማብራራት ረገድ የተሳካለት ሲሆን በአንዳንድ ሳይንቲስቶች ከጨለማ ቁስ አካል እንደ አማራጭ ይቆጠራል። ይሁን እንጂ ማቱር እና ብራውን በ 2016 ዘጠነኛ ፕላኔት እንደምትሆን ካስታወቁ በኋላ የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች በውጫዊው የፀሐይ ስርዓት ላይ ያለውን ተጽእኖ ለመመርመር ፈለጉ.
ተመራማሪዎቹ ከXNUMXኛው የፕላኔቶች ዳታ ስብስብ የነገሮችን ምህዋሮች ፍኖተ ሐሊብ ጋላክሲ የስበት መስክ ላይ ሲያቅዱ፣ አስደናቂ አሰላለፍ አግኝተዋል። እንደ MOND ዘገባ፣ በሚሊዮን በሚቆጠሩ ዓመታት ውስጥ፣ በውጫዊው የፀሐይ ስርዓት ውስጥ ያሉ አንዳንድ ነገሮች ከጋላክሲው የስበት መስክ ጋር እንዲጣመሩ ይጎተታሉ።
አሁን ያለው የመረጃ ስብስብ ትንሽ እና ሌሎች አማራጮችን ማስወገድ ባይቻልም, ጥናቱ የውጭውን የፀሐይ ስርዓት የስበት ኃይልን ለመፈተሽ እና የፊዚክስ መሰረታዊ ችግሮችን ለማጥናት የሚያስችል ላቦራቶሪ ሆኖ ሊያገለግል ይችላል.
በአጠቃላይ ይህ ጥናት ዘጠነኛውን ፕላኔት በውጫዊ የፀሀይ ስርዓት ውስጥ መኖሩን የሚፈታተን ሲሆን የተስተዋሉ የምህዋር መዛባት በተሻሻለው የስበት ንድፈ ሃሳብ ሊብራሩ እንደሚችሉ ይጠቁማል።
ምንጭ፡ ኬዝ ምዕራባዊ ሪዘርቭ ዩኒቨርሲቲ
ትርጓሜዎች
– የተቀየረ የኒውቶኒያን ዳይናሚክስ (MOND)፡ የኒውተንን የስበት ህግን የሚያቀርበው የተሻሻለ የስበት ንድፈ ሃሳብ እስከ አንድ ነጥብ ድረስ የሚሰራ ነው፣ ከዚህም ባሻገር የተለየ የስበት ባህሪ ይቆጣጠራሉ።
- ጨለማ ጉዳይ፡- ግምታዊ የቁስ አካል የስበት ተጽእኖ ይኖረዋል ነገር ግን ምንም ብርሃን አያበራም።
– ሚልኪ ዌይ፡ የኛን ሥርዓተ ፀሐይ የያዘ ጋላክሲ።
(ምንጭ፡ ካትሪን ብራውን እና ሌሎች፣ የተሻሻለው ኒውቶኒያን ዳይናሚክስ እንደ አማራጭ ለፕላኔት ዘጠኝ መላምት፣ ዘ አስትሮኖሚካል ጆርናል (2023))