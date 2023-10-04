ስለ አስትሮይድ ቤንኑ አዳዲስ ግንዛቤዎች በOSIRIS-REx ናሙና ተገለጠ

ሳይንቲስቶች ከምድር አቅራቢያ ከሚገኘው አስትሮይድ ቤንኑ የተሰበሰበውን ናሙና የያዘውን ካንስተር ሲከፍቱ ብዙ ጥቁርና ጥራጥ ያለ ነገር ማግኘታቸው አስገረማቸው። በኮንቴይነር ክዳን ውስጠኛው ክፍል ላይ ያለው ያልተጠበቀ ፍርስራሾች ተመራማሪዎች ስለ አስትሮይድ ዋና ዋና ናሙና ከመመረመሩ በፊት እንኳ ቁልፍ ግንዛቤዎችን እንዲያገኙ እድል ይሰጣቸዋል።
የናሳ የ 7 አመት OSIRIS-REx ተልዕኮ ወደ ቤንኑ 200 ሚሊዮን ማይል ተጉዞ አስትሮይድን በመንካት ከዚያም ወደ ምድር ተመልሶ ናሙናውን ለማድረስ የተደረገው የናሙና ስብስብ በተሳካ ሁኔታ መጠናቀቁን ያሳያል። የናሙና መመለሻ ካፕሱል በልዩ ልዩ ንጹህ ክፍል ውስጥ በጥንቃቄ ለመተንተን በሂዩስተን ወደሚገኘው የናሳ ጆንሰን የጠፈር ማእከል ተጓጓዘ።
አስትሮይድ ከመጀመሪያዎቹ የስርዓተ ፀሐይ ቅሪቶች ናቸው እና እነሱን ማጥናት ስለ ፕላኔቶች አፈጣጠር እና ዝግመተ ለውጥ ጠቃሚ መረጃ ሊሰጥ ይችላል። በተጨማሪም፣ ከፕላኔታችን ጋር ሊፈጠሩ የሚችሉ ግጭቶችን ለመከላከል ስልቶችን ለማዘጋጀት የአቅራቢያ አስትሮይድ ስብጥር እና ምህዋሮችን መረዳት ወሳኝ ነው።
በናሙና አሰባሰብ ሂደት፣ የጠፈር መንኮራኩሩ የንክኪ-እና-ሂድ ናሙና ማግኛ ሜካኒዝም ጭንቅላት የቤንኑ ወለል ረብሾ እና ከፍተኛ መጠን ያለው ቁሳቁስ ሰብስቧል። ይህም ጭንቅላቱ በቆርቆሮው ውስጥ ከመከማቸቱ በፊት ቅንጣቶች ወደ ጠፈር እንዲንሸራተቱ ምክንያት ሆኗል. የሳይንስ ሊቃውንት የናሙናውን ብዛት ወደ ውስጥ ከመግባታቸው በፊት በቆርቆሮው ክዳን እና መሠረት ላይ በተገኘው ቁሳቁስ ላይ ፈጣን ትንታኔ ለማድረግ ተስፋ ያደርጋሉ።
የሳይንስ ሊቃውንት የቤንኑ ናሙና ስብጥር በማጥናት ስለ ስርዓታችን የመጀመሪያ ቀናት ግንዛቤዎችን ለማግኘት እና አደገኛ ሊሆኑ የሚችሉ አስትሮይዶችን ለመከላከል ዘዴዎችን ማዘጋጀት ይፈልጋሉ። በቆርቆሮው ላይ ያለው ያልተጠበቀ ፍርስራሽ ለተመራማሪዎች ያልተጠበቀ ጉርሻ ይሰጣል፣ ይህም ዋናውን የናሙና ትንታኔ ከመደረጉ በፊት የአስትሮይድን ቅንብር ፍንጭ ይሰጣል።
ምንጮች:
- የናሳ OSIRIS-REx ተልዕኮ፡ [ምንጭ]
- CNN ጽሑፍ: [ምንጭ]