የአየር ወለድ ማይክሮፕላስቲክ: በጤና እና በአየር ንብረት ላይ ተጽእኖ

በጃፓን የዋሴዳ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች በቅርቡ የተደረገ ጥናት በአየር ወለድ ማይክሮፕላስቲክ (AMPs) ላይ ያለውን ጉልህ ጉዳይ እና በደመና መፈጠር እና በአለም ሙቀት መጨመር ላይ ያላቸውን ተፅእኖ ብርሃን ፈንጥቋል። ማይክሮፕላስቲክ ከ 5 ሚሊ ሜትር ያነሱ የፕላስቲክ ቅንጣቶችን የሚያመለክት ሲሆን ብዙውን ጊዜ በኢንዱስትሪ ቆሻሻ ውስጥ የሚገኙ ወይም ትላልቅ የፕላስቲክ እቃዎች መበላሸታቸው ምክንያት ነው.
እነዚህ ጥቃቅን የፕላስቲክ ቅንጣቶች በሳንባ፣ በልብ፣ በደም፣ በእንግዴ እና በሰገራ ጨምሮ በሰውም ሆነ በእንስሳት የአካል ክፍሎች ውስጥ ይገኛሉ። ወደ አሥር ሚሊዮን ቶን የሚጠጉ ማይክሮፕላስቲኮች ወደ ውቅያኖስ ውስጥ እንደሚገቡ ይገመታል፣ ከዚያም በውቅያኖስ መርጨት ወደ ከባቢ አየር ሊለቀቁ ይችላሉ። ይህ ማለት ማይክሮፕላስቲኮች የደመና አካል ሆነው ሳይሆን አይቀርም “በፕላስቲክ ዝናብ” የምንበላው ውሃ እና ምግብ እንዲበከል አድርጓል።
ቀደም ሲል የተደረጉ ጥናቶች በአብዛኛው የሚያተኩሩት ማይክሮፕላስቲክ በውሃ ውስጥ ባሉ ስነ-ምህዳሮች ላይ በሚያሳድረው ተጽእኖ ላይ ቢሆንም, በአየር ወለድ ቅንጣቶች እና ለደመና መፈጠር እና ለአየር ንብረት ለውጥ ያላቸውን አስተዋፅኦ በተመለከተ ብዙ ጥናቶች አልተደረጉም.
ተመራማሪዎቹ በፕሮፌሰር ሂሮሺ ኦኮቺ የሚመራው በጃፓን የሚገኙ ማይክሮፕላስቲኮች በከባቢ አየር ውስጥ መኖራቸውን ለማወቅ የፉጂ ተራራን ጫፍን ጨምሮ ከተለያዩ ከፍታ ቦታዎች ላይ የደመና ውሃ ናሙናዎችን ሰብስበዋል ። የላቁ የምስል ቴክኒኮችን በመጠቀም በናሙናዎቹ ውስጥ ማይክሮፕላስቲክ መኖሩን አረጋግጠዋል እና አካላዊ እና ኬሚካላዊ ባህሪያቸውን መርምረዋል.
ጥናቱ በአየር ወለድ ማይክሮፕላስቲክ ውስጥ ዘጠኝ የተለያዩ ፖሊመሮች እና አንድ የጎማ አይነት ለይቷል። በተለይም አብዛኛው የተገኙት ፖሊፕሮፒሊን እንደ ካርቦንዳይል (C=O) እና ሃይድሮክሳይል (OH) ቡድኖች የመበላሸት ምልክቶች አሳይተዋል። እነዚህ ግኝቶች ማይክሮፕላስቲኮች ፈጣን የደመና ምስረታ ላይ ትልቅ ሚና ይጫወታሉ, ይህም በአጠቃላይ የአየር ንብረት ላይ ተጽዕኖ ሊያሳድር ይችላል.
የአየር ወለድ ማይክሮፕላስቲኮች በተለይም በፖላር ክልሎች ውስጥ መከማቸት የስነ-ምህዳሩን ሚዛን ሊያበላሹ እና የብዝሃ ህይወት መጥፋት ሊያስከትል ይችላል. በተጨማሪም፣ በላይኛው ከባቢ አየር ውስጥ ያሉት እነዚህ ቅንጣቶች መበላሸታቸው ግሪንሃውስ ጋዞችን ስለሚለቁ ለአለም ሙቀት መጨመር አስተዋጽኦ ያደርጋል።
ሊቀለበስ የማይችል የአካባቢ ጉዳት እና በሰው ጤና እና በፕላኔቷ የአየር ንብረት ላይ ያለውን ተያያዥ አደጋዎችን ለመከላከል የአየር ወለድ ማይክሮፕላስቲኮችን ጉዳይ መፍታት ወሳኝ ነው።
ምንጭ:
"በአየር ወለድ ሀይድሮፊሊክ ማይክሮፕላስቲክ በደመና ውሃ ውስጥ በከፍተኛ ከፍታ እና በደመና አፈጣጠር ውስጥ ያላቸው ሚና" በ Yize Wang, Hiroshi Okochi, Yuto Tani, Hiroshi Hayami, Yukiya Minami, Naoya Katsumi, Masaki Takeuchi, Atsuyuki Sorimachi, Yusuke Fujii, Mizuo Kajino, Kouji Adachi ፣ ያሱሂሮ ኢሺሃራ ፣ ዮኮ ኢዋሞቶ እና ያሱሂሮ ኒዳ ፣ የአካባቢ ኬሚስትሪ ደብዳቤዎች።