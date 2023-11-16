ከመጥፋት የተረፉ እፅዋት፡ የናይትሮጅን ምስጢር

ዳይኖሶሮችን ካጠፋው እና ምድርን ከቀየረው አስከፊ የመጥፋት ክስተት በኋላ በሕይወት ሊተርፉ የቻሉት በጣት የሚቆጠሩ የዕፅዋት ዝርያዎች ብቻ ነበሩ። ከእነዚህ በሕይወት የተረፉት ከ250 ሚሊዮን ዓመታት በፊት ከሜሶዞይክ ዘመን ጀምሮ የነበሩት ሳይካድስ በመባል የሚታወቁት ጥንታዊ ዕፅዋት ይገኙበታል። ምንም እንኳን አብዛኛዎቹ ሳይካዶች ጠፍተዋል, በቅርብ ጊዜ የተደረገ ጥናት አንዳንድ ዝርያዎች እንዴት መላመድ እና በጊዜ ሂደት እንደሚቀጥሉ ብርሃን ፈንጥቋል.
በተለምዶ, ሳይካዶች በተወሰነ የአየር ንብረት ወይም አካባቢ ውስጥ ይበቅላሉ ተብሎ ይታመን ነበር. ይሁን እንጂ ኔቸር ኢኮሎጂ እና ኢቮሉሽን በተባለው ጆርናል ላይ የታተመው እጅግ አስደናቂ ምርምር የተለየ ታሪክ አሳይቷል። መሪ ደራሲ ሚካኤል ኪፕ በዱከም ዩኒቨርሲቲ የምድር እና የአየር ንብረት ሳይንስ ረዳት ፕሮፌሰር የሳይካድ ቅሪተ አካላትን የዕድገት ታሪካቸውን ለማወቅ እና የምድርን የአየር ንብረት ላይ ብርሃን ለማብራት ጥልቅ ትንተና አደረጉ።
የጥናቱ ቁልፍ ግኝት የሲምባዮቲክ ባክቴሪያ በሳይካዶች ህልውና ውስጥ ያለው ሚና ነው። እነዚህ ተህዋሲያን ከእጽዋት ጋር የጋራ ጥቅም ያለው ግንኙነት ይፈጥራሉ, በስኳር ምትክ ናይትሮጅን ይሰጣሉ. የናይትሮጅን ማስተካከል, እንደሚታወቀው, ተክሎች ከከባቢ አየር ውስጥ አስፈላጊ ንጥረ ነገርን እንዲያገኙ ያስችላቸዋል. ይህ ዘዴ በዘመናዊ ጥራጥሬዎች እና ሌሎች ናይትሮጅን-ማስተካከያ ተክሎች ውስጥ ታይቷል.
ኪፕ በጥንታዊ የሳይካድ ቅሪተ አካላት ውስጥ የናይትሮጅን አይሶቶፖችን በመተንተን በሕይወት የተረፉት የሳይካድ ዝርያዎች ለናይትሮጅን ፍላጎታቸው በሲምባዮቲክ ባክቴሪያ ላይ እንደሚመሰረቱ አወቀ። ይሁን እንጂ የጠፉ የዘር ሐረጎች ይህንን ባህሪ አላሳዩም. ይህ በሚሊዮን በሚቆጠሩ ዓመታት ውስጥ የተከሰተውን ወሳኝ የስነምህዳር ለውጥ ያሳያል።
ጥናቱ የምድርን የአየር ንብረት ታሪክ ለመረዳት አዳዲስ እድሎችን ከፍቷል። ተመራማሪዎች የጥንታዊ የእፅዋት ቲሹዎች ስብጥርን በመመርመር ካለፉት ጊዜያት የከባቢ አየር ሁኔታዎችን እንደገና መገንባት ይችላሉ። ይህ ስለ ጥንታዊ የእጽዋት ዝርያዎች የመትረፍ ስልቶች ግንዛቤን ብቻ ሳይሆን ሥነ-ምህዳሮች በጊዜ ሂደት እንዴት እንደተቀየሩ ለመረዳትም ይረዳናል።
ምንም እንኳን የናይትሮጅን ማስተካከል በሕይወት የተረፉትን ሳይካዶች እንዴት እንደጠቀማቸው ያልተመለሱ ጥያቄዎች ቢቀሩም፣ ኪፕ ይህ አዲስ ዘዴ ተስፋ እንደሚኖረው ያምናል። ተጨማሪ ምርምር ናይትሮጅንን ማስተካከል በተለዋዋጭ ዓለም ውስጥ የሚሰጠውን ልዩ ጥቅሞች እና ከሌሎች የዕፅዋት ዝርያዎች ጋር ያለውን ውድድር እንዴት እንደነካው መመርመር ይችላል።
ይህ ጥናት በጅምላ የመጥፋት ክስተቶች ውስጥ የእፅዋትን የመቋቋም እና የመላመድ ችሎታን ያጎላል። በአንድ ወቅት የግጦሽ ዳይኖሰርስ ተወዳጅ ምግብ የነበረው ሳይካድ ከ250 ሚሊዮን ዓመታት በላይ በመቆየት በምድር የአየር ንብረት ላይ ስፍር ቁጥር የሌላቸው ለውጦችን መትረፍ ችሏል። ሳይንቲስቶች የፕላኔታችንን የቀድሞ ምስጢር ማግኘታቸውን ሲቀጥሉ፣ ስለወደፊቱ ጊዜ ግንዛቤያችንን የሚያሳውቁ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ።
በየጥ
ጥ፡- ሳይካዶች ምንድን ናቸው?
መ፡ ሳይካድስ ከ250 ሚሊዮን ዓመታት በፊት ከሜሶዞይክ ዘመን ጀምሮ ያሉ የዘንባባ መሰል እፅዋት ጥንታዊ የዘር ግንድ ናቸው።
ጥ፡- ሳይካዶች ከመጥፋት እንዴት ተረፉ?
መ: በሕይወት የተረፉት የሳይካድ ዝርያዎች በስሮቻቸው ውስጥ በሲምባዮቲክ ባክቴሪያዎች ላይ ተመርኩዘዋል, ይህም ለዕድገት ናይትሮጅን ሰጥቷቸዋል. ይህም አካባቢያቸውን በመለወጥ እንዲላመዱ እና እንዲቀጥሉ አስችሏቸዋል።
ጥ፡ የናይትሮጅን መጠገኛ ምንድን ነው?
መ: ናይትሮጅን ማስተካከል የተወሰኑ ተክሎች ከሥሮቻቸው ውስጥ ከባክቴሪያዎች ጋር ሲምባዮቲክ ግንኙነት የሚፈጥሩበት ሂደት ነው. ባክቴሪያዎቹ በስኳር ምትክ ናይትሮጅንን ለተክሎች ይሰጣሉ.
ጥ፡ ቅሪተ አካላት የከባቢ አየር ሁኔታዎችን እንዴት ሊያሳዩ ይችላሉ?
መ፡ ቅሪተ አካላት ለናይትሮጅን አይዞቶፖች ሊተነተኑ ይችላሉ፣ ይህም እፅዋቱ ያደጉበት የከባቢ አየር ስብጥር ግንዛቤን ይሰጣል። ይህ ተመራማሪዎች ያለፉ የአየር ሁኔታ ሁኔታዎችን እንደገና እንዲገነቡ ይረዳል.
ጥ: - ጥንታዊ የእፅዋት ዝርያዎችን በማጥናት ምን እንማራለን?
መ: ጥንታዊ የእጽዋት ዝርያዎችን ማጥናታችን ሥነ-ምህዳሮች በጊዜ ሂደት እንዴት እንደተቀየረ እንድንገነዘብ ይረዳናል እና የአካባቢ ተግዳሮቶችን በመጋፈጥ የእጽዋትን ተለዋዋጭነት እና የመቋቋም ችሎታ ግንዛቤዎችን ይሰጠናል።