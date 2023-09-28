ፕላኔታሪየም በዩኒቨርሲቲ ደ ስትራስቦርግ ከ19ኛው ክፍለ ዘመን የማሽን ህንፃዎች አነሳሽነት ወሰደ

በፓሪስ ላይ የተመሰረተ የስነ-ህንፃ ድርጅት ፍሬናክ+ጁሊየን ከካርዲን ጁሊየን እና ኤም+ማቲዩ ሆልሪኔት ጋር በመተባበር በቅርቡ በፈረንሳይ የሚገኘውን ፕላኔታሪየም ዱ ጃርዲን ዴስ ሳይንስ ዴ ላ ዩኒቨርሲቲ ደ ስትራስቦርግ አጠናቅቋል። ይህ 1,000 ካሬ ሜትር ስፋት ያለው ፕላኔታሪየም በሁለት ጥራዞች የተከፈለ ነው፡ የተቆረጠ ሾጣጣ የፕሮጀክሽን ክፍል እና የመግቢያ ጋለሪ እና የሎቢውን እና ተዛማጅ መገልገያዎችን የሚያስተናግድ ሲሊንደሪክ ጥራዝ።
የፕላኔታሪየም ዲዛይን በ19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን በቦታው ላይ ከተገኙት የማሽን ህንጻዎች እንደ ኦብዘርቫቶሪ ጉልላት እና ፓቪሎን ዴስ ሚሬስ እንዲሁም እንደ አስትሮላብ ካሉ የስነ ፈለክ መለኪያ መሳሪያዎች መነሳሻን ይስባል። በተቃጠለ እንጨት የተሸፈነው, አወቃቀሮቹ ባልተለመደው ጂኦሜትሪዎቻቸው አስደናቂ ገጽታ ይፈጥራሉ. በአቬኑ ዴ ላ ቪክቶር አጠገብ የሚገኘው ፕላኔታሪየም በከተማው ውስጥ እንደ መብራት ሆኖ ያገለግላል፣ ይህም ከሰማይ እና ከምድር ጋር ግንኙነት አለው።
ፕላኔታሪየም እና መቀበያው ቦታ አካላትን የሚጋሩ ነገር ግን በተቃራኒ መንገድ የተገጣጠሙ ሁለት የተለያዩ አካላት ናቸው። ፕላኔታሪየም፣ ወደ ውስጥ የዞረ፣ በአዳራሹ ዙሪያ ባዶ የሆነ ፔሪሜትር ያሳያል፣ የእንግዳ መቀበያው ቦታ ወደ አትክልቱ ውጭ ይከፈታል እና በመሃል ላይ ባዶ ነው። ይህ ጥምርነት በፕላኔታሪየም ውስጥ ያለውን መሳጭ ልምድ በማጉላት በብሩህነት እና በጨለማ መካከል ያለውን ልዩነት ይፈጥራል።
የፕላኔታሪየም አርክቴክቸር ዘላቂ እና ኃይል ቆጣቢ ንጥረ ነገሮችንም ያካትታል። የሕንፃው መጨናነቅ እና የመክፈቻ ስልታዊ አቀማመጥ የሙቀት መጥፋትን ይቀንሳል፣ ይህም ጥሩ የአካባቢ አፈጻጸምን ያረጋግጣል። የተቃጠለ እንጨት በውጪ እና በውስጠኛው ውስጥ ቀላል ቀለም ያለው እንጨት መጠቀም የሕንፃውን የአካባቢ ስጋት በሚያንፀባርቅበት ጊዜ ውበት ያለው ንፅፅር ይፈጥራል።
በአጠቃላይ፣ የፕላኔታሪየም ዱ ጃርዲን ዴስ ሳይንስ ዴ l'ዩኒቨርስቲ ደ ስትራስቦርግ የሕንፃ ጥበብ፣ የትምህርት ዓላማ እና ዘላቂ ንድፍ ያጣምራል። ልዩ ንድፍ እና ከአካባቢው አካባቢ ጋር ያለው ግንኙነት የዩኒቨርሲቲ ደ ስትራስቦርግ ተጨማሪ ማራኪ ያደርገዋል።
ምንጮች:
- ፍሬናክ + ጁሊየን
- ካርዲን ጁሊን
- m+mathieu holdrinet