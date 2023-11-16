አዲስ የተገኘ Exoplanet፡ የአሸዋ አውሎ ንፋስ በጠፈር

ኃይለኛውን የጄምስ ዌብ ጠፈር ቴሌስኮፕ (JWST) የሚጠቀም የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ቡድን አስደናቂ የሆነ ግኝት ሠርቷል - ከሥርዓተ ፀሐይ 200 ብርሃን ዓመታት ርቃ የምትገኘው ኤክሶፕላኔት የአሸዋ አውሎ ንፋስ ያጋጠማት እና አዲስ የተመታ ግጥሚያ ሽታ። ይህ የሩቅ ፕላኔት WASP-107b የተሰየመ እና በቪርጎ ህብረ ከዋክብት ውስጥ የምትገኘው፣ በጅምላ ከኔፕቱን ጋር ተመሳሳይ የሆነ ነገር ግን በመጠን በጣም ትልቅ የሆነ የጋዝ ግዙፍ ኤክሶፕላኔት ተመድቧል።
WASP-107bን የሚለየው በሳይንስ ሊቃውንት ብዙውን ጊዜ “ቅልጥፍና” ተብሎ የሚጠራው ልዩ የክብደት እጥረት ነው። ይህ ባህሪ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ከባቢ አየርን በበለጠ ዝርዝር እንዲያጠኑ አስችሏቸዋል, ይህም አስገራሚ አካላትን እና ክስተቶችን ለመለየት አስችሏል. ተመራማሪዎች በፕላኔቷ ከባቢ አየር ውስጥ የሚተላለፉትን ብርሃን በመተንተን የውሃ ትነት፣ ሰልፈር ዳይኦክሳይድ እና የሲሊኬት አሸዋ ደመናዎች መኖራቸውን ተመልክተዋል። የሚገርመው ነገር ሚቴን ምንም ዱካ አላገኙም ፣ይህም ብዙውን ጊዜ በኤክሶፕላኔቶች ላይ የህይወት ምልክቶችን ሲፈልጉ እንደ አስፈላጊ አመላካች ይቆጠራል።
ኔቸር በተሰኘው ጆርናል ላይ የታተመው የምርምር መጣጥፍ መሪ ፕሮፌሰር ሊን ዴሲን እንደሚሉት የአሸዋ፣ ውሃ እና ሰልፈር ዳይኦክሳይድ በWASP-107b ላይ መገኘቱ ትልቅ ስራ ነው። ይህ ምእራፍ ስለ ፕላኔቶች አፈጣጠር እና ዝግመተ ለውጥ ያለንን ግንዛቤ እንደሚለውጥ፣ በዚህች ኤክስፖፕላኔት ላይ ብቻ ሳይሆን በራሳችን ሥርዓተ ፀሐይ ላይም አዲስ ብርሃን እንደሚፈጥር ገልጻለች።
በዚህ ግስጋሴ ውስጥ ዋናው ሚና የተጫወተው ሚድ ኢንፍራሬድ ኢንስትራክመንት (MIRI) በJWST ላይ ሲሆን ይህም የብርሃን ስፔክትረምን ለመተንተን እና የተወሰኑ ጋዞችን እና ኬሚካሎችን ለመለየት የኢንፍራሬድ ቴክኖሎጂን ይጠቀማል። ነገር ግን፣ የWASP-107b ለስላሳ ተፈጥሮ ጥቅጥቅ ባለ ከባቢ አየር ውስጥ የእነዚህ የከባቢ አየር ክፍሎች ልዩ ምልክቶች በይበልጥ ጎልተው ታይተው ስለነበር ትንታኔውን በጣም ቀላል አድርጎታል።
የሚገርመው ነገር፣ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎቹ አዲስ የተቃጠለ ክብሪት የሚመስል ጠረን የሚያወጣ መርዛማ ንጥረ ነገር ሰልፈር ዳይኦክሳይድ ጋዝ በመኖሩ ተሰናክለዋል። የውሃ ትነት እና የሰልፈር ዳይኦክሳይድ መጠን ከተጠበቀው ያነሰ ነው። ይህ መገለጥ WASP-107b ከፍተኛ ከፍታ ያላቸው ደመናዎች ያሉት ሲሆን እስከ 500 ዲግሪ ሴልሺየስ የሚደርስ የሙቀት መጠን ያሳያል። ከዚህም በላይ ለመጀመሪያ ጊዜ በ exoplanetary አስትሮኖሚ ውስጥ ሳይንቲስቶች የእነዚህን ደመናዎች ትክክለኛ ኬሚካላዊ ቅንጅት በትክክል ለማወቅ ችለዋል, የሲሊቲክ ቅንጣቶችን - በመሠረቱ, አሸዋ.
WASP-107b በኮከቡ ዙሪያ አንድ ምህዋር በግምት በ5.7 ቀናት ውስጥ ያጠናቅቃል እና ከኮከቡ ወደ 0.055 የስነ ፈለክ አሃዶች (AU) ርቀት ይጠብቃል - በመሬት እና በፀሐይ መካከል ካለው ርቀት 5% ያህሉ። ፕላኔቷ መጀመሪያ ላይ በ 2017 የተገኘችው የመተላለፊያ ዘዴን በመጠቀም ነው, ይህም አንድ ፕላኔት ከፊት ለፊት በምትያልፍበት ጊዜ ትንሽ የብርሃን ብርሀን መለካት ያካትታል. ይህ ዘዴ ለኤክሶፕላኔቶች ግኝት በስፋት አስተዋፅዖ አድርጓል, እና ከታወቁት ኤክስፖፕላኔቶች ውስጥ ሁለት ሦስተኛው በዚህ ዘዴ ተገኝቷል.
የጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ ኤክሶፕላኔቶችን በመለየት እራሱን እንደ ጨዋታ ለዋጭ አረጋግጧል፣ ወደር የለሽ እና ፈጣን የነዚህን የሩቅ ዓለማት ሚስጥራቶች ያቀርባል። በJWST የተመቻቹት አስደናቂ ሳይንሳዊ እድገቶች የዚህን የጠፈር ቴሌስኮፕ ግዙፍ አቅም እና የፕላኔታዊ ምርምርን አስደሳች የወደፊት ጊዜ ያጎላሉ።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
1. ኤክሶፕላኔት ምንድን ነው?
ኤክሶፕላኔት ማለት ከፀሀያችን ውጪ በሌላ ኮከብ ዙሪያ የምትዞር ፕላኔት ነው። እነዚህ ፕላኔቶች ከፀሀይ ስርዓታችን ባሻገር ያሉ እና ስለ ፕላኔታዊ ስርዓቶች አፈጣጠር እና ልዩነት ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ።
2. WASP-107b እንዴት ተገኘ?
WASP-107b ለመጀመሪያ ጊዜ የተገኘው በ2017 የመጓጓዣ ዘዴን በመጠቀም ነው። ይህ ዘዴ ፕላኔቷ ከፊት ለፊቱ ስታልፍ የብርሃኗን ትንሽ ክፍል በመከልከል የኮከቡ ብሩህነት ትንሽ መቀነስን ይመለከታል።
3. በWASP-107b ላይ የአሸዋ፣ የውሃ እና የሰልፈር ዳይኦክሳይድ ግኝት አስፈላጊነት ምንድነው?
ይህ ግኝት ስለ ፕላኔቶች አፈጣጠር እና የዝግመተ ለውጥ ግንዛቤ ውስጥ ወሳኝ ምዕራፍን ይወክላል። የእነዚህ ንጥረ ነገሮች መገኘት ስለዚ ልዩ ኤክሶፕላኔት ያለንን እውቀት እንደገና ይለውጠዋል ነገር ግን በራሳችን የፀሐይ ስርዓት ውስጥ ስለሚከሰቱ ሂደቶች አዲስ ብርሃን ይፈጥራል። በተጨማሪም የአሸዋ ደመናዎችን መለየት እና ልዩ ባህሪያቸው በሩቅ ፕላኔቶች ላይ ስላለው የከባቢ አየር ተለዋዋጭነት ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
4. የጄምስ ዌብ ስፔስ ቴሌስኮፕ ለኤክሰፕላኔታዊ ምርምር አስተዋጽኦ የሚያደርገው እንዴት ነው?
የጄምስ ዌብ ስፔስ ቴሌስኮፕ (JWST) በእነዚህ ሩቅ ዓለማት ላይ ታይቶ የማይታወቅ ግንዛቤዎችን በመስጠት ኤክስፖላነተሪ ምርምርን እያሻሻለ ነው። እንደ MIRI ባሉ የላቁ መሳሪያዎች የታጠቁ JWST ሳይንቲስቶች በኤክሶፕላኔት ከባቢ አየር ውስጥ የሚተላለፈውን የብርሃን ስፔክትረም እንዲመረምሩ እና የተወሰኑ ጋዞች እና ኬሚካሎች እንዳሉ እንዲያውቁ ያስችላቸዋል። የJWST ችሎታዎች ስለ ኤክስኦፕላኔት ከባቢ አየር፣ ቅንብር እና እምቅ መኖሪያነት ያለንን እውቀት በእጅጉ አስፍተውልናል።