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በሱፐር አህጉር ፍቺ ወቅት የተፈጠሩ ሮዝ አልማዞች፣ ጥናት ይጠቁማል

Byገብርኤል Botha

ሴፕቴ 21, 2023
በሱፐር አህጉር ፍቺ ወቅት የተፈጠሩ ሮዝ አልማዞች፣ ጥናት ይጠቁማል

በምዕራብ አውስትራሊያ ውስጥ አሁን በተዘጋው አርጋይል አልማዝ ማዕድን ውስጥ የሚገኙትን ጨምሮ ሮዝ አልማዞች የተፈጠሩት ኑና በመባል የሚታወቀው ሱፐር አህጉር በመፍረሱ ወቅት ሊሆን እንደሚችል በቅርቡ በኔቸር ኮሙኒኬሽንስ ላይ የወጣ ጥናት አመልክቷል። የጥናቱ መሪ የሆኑት ዶ/ር ሁጎ ኦሊሮክ እና ቡድናቸው የላቀ የሌዘር ቴክኖሎጂን ተጠቅመው 1.3 ቢሊዮን አመታት ያስቆጠረው ማዕድን ማዕድኑ ከዚህ ቀደም ይታመን ከነበረው በ100 ሚሊዮን አመት ይበልጣል።

እንደ ኦሊሮክ ገለጻ፣ ፈንጂው የሚገኘው በኪምበርሌይ ክልል እና በሰሜን አውስትራሊያ የተቀረው ግጭት በተፈጠረበት ቦታ ነው። ይህ ግጭት በመሬት ቅርፊት ላይ “ጠባሳ” አስከትሏል፣ በዚህም ማግማ እና ሮዝ አልማዞች ወደ ላይ ሊደርሱ ችለዋል። ጥልቅ የካርበን, የአህጉራዊ ግጭት እና የመለጠጥ ጥምረት ብዙ ቁጥር ያላቸው ሮዝ አልማዞች እንዲፈጠሩ ምክንያት ሆኗል.

የአርጊል አልማዝ ማዕድን ትልቁ የተፈጥሮ ሮዝ አልማዞች ምንጭ ቢሆንም፣ ኦሊሮክ ግን ተመሳሳይ የአልማዝ ክምችቶች አውስትራሊያን ጨምሮ በሌሎች የዓለም ክፍሎች ሊኖሩ እንደሚችሉ ይጠቁማል። እነዚህ ክምችቶች ብዙ ጊዜ በአሸዋ እና በአፈር ስለሚሸፈኑ አሁንም ሳይገኙ ሊቆዩ ይችላሉ።

ሮዝ አልማዞች በብርቅነታቸው እና ልዩ በሆነው ቀለማቸው በጣም ተፈላጊ እና ተፈላጊ የሆኑ እንቁዎች ናቸው። የአርጊል አልማዝ ማዕድን ከ90 በመቶ በላይ የዓለም የሮዝ አልማዝ አቅርቦትን ይይዛል። ይሁን እንጂ የማዕድን ማውጫው ቢመረትም ሮዝ አልማዝ እጅግ በጣም አልፎ አልፎ ቀርቷል፣ ይህም በየዓመቱ ከሚመረተው ከ1% ያነሰ አልማዝ ይይዛል።

የጥናቱ ግኝቶች ስለ ሮዝ አልማዝ አፈጣጠር እና የሱፐር አህጉራት መከፋፈል ወቅት በጨዋታው ላይ ስላለው የጂኦሎጂ ሂደት ብርሃን ፈንጥቋል። ሆኖም ግን, የአርጊል አፈጣጠር እና አልማዞች የተለየ ቀለም እንዲኖራቸው ያደረጋቸውን ልዩ ዘዴዎች በተመለከተ አሁንም ያልተመለሱ ጥያቄዎች አሉ.

በማጠቃለያው ጥናቱ በሮዝ አልማዝ እና የሱፐር አህጉራት ጥንታዊ መፈራረስ መካከል ያለውን አስደናቂ ግንኙነት አጉልቶ ያሳያል። በሌሎች የዓለም ክፍሎች ተመሳሳይ የአልማዝ ክምችቶችን የማግኘት ዕድሎችን ይከፍታል ፣ ይህም ለወደፊቱ ጠቃሚ የሆኑ ሮዝ አልማዞችን ለመመርመር እምቅ እድሎችን ይሰጣል ።

ምንጭ:
- ተፈጥሮ ኮሙኒኬሽን "የአርጊል አልማዝ ክምችት በሱፐር አህጉር መፈራረስ ወደ ተከሰተ ጥንታዊ የስምጥ ዞን መሸጋገር"
- የአርጊል ፒንክ አልማዝ ድር ጣቢያ

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