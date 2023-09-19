ሮዝ አልማዝ፡- ብርቅዬ እና ዋጋ ያላቸው እንቁዎችን አመጣጥ ይፋ ማድረግ

በፐርዝ ከሚገኘው የኩርቲን ዩኒቨርሲቲ የአውስትራሊያ ተመራማሪዎች ስለ ሮዝ አልማዝ አመጣጥ ትልቅ ግኝቶችን አድርገዋል። በአስደናቂው የሮሲ ቀለም የሚታወቁት እነዚህ ብርቅዬ እና ዋጋ ያላቸው እንቁዎች ከ1.3 ቢሊዮን ዓመታት በፊት የተፈጠሩት ቀደምት ሱፐር አህጉር ስትገነጠል ነው። በተጨባጭ የተበላሹ አልማዞች በተዛባ ክሪስታል ጥልፍልፍ የተጎዱት ሮዝ አልማዞች በዋጋ የሚመጣ ልዩ ውበት ይሰጣሉ.
በዓለም ላይ ያሉት አብዛኞቹ ሮዝ አልማዞች፣ ከ90 በመቶ በላይ፣ አሁን ከተዘጋው የአርጊል ማዕድን በምዕራብ አውስትራሊያ የመጡ ናቸው። ከእያንዳንዱ ሺህ እንቁዎች ውስጥ በጣም የሚፈለጉት ሮዝ ድንጋዮች ጥቂቶቹ ብቻ ነበሩ። በዶ/ር ሁጎ ኦሊሮክ የሚመራው የምርምር ቡድን እነዚህ አልማዞች ወደ ምድር ገጽ ተገፍተው ከመጀመሪያዎቹ ልዕለ አህጉራት አንዱ የሆነው ኑና በጠፋችበት ወቅት ገምቷል። ይህ የሚያመለክተው ሌሎች ጥንታዊ አህጉራዊ መጋጠሚያዎች ከእነዚህ ደማቅ እንቁዎች የበለጠ ሊይዙ እንደሚችሉ ነው።
የ Argyle አልማዞች የተረጋጋ አህጉራዊ ሥሮች አጠገብ ጥልቅ ከመሬት በታች ሠራ. ኑና ለመመሥረት የመሬት መሬቶች ሲጋጩ፣ በአውስትራሊያ ሰሜናዊ ምዕራብ ጠርዝ አካባቢ የተፈጠረው ግፊት በአንድ ወቅት ግልጽ የሆኑት አልማዞች ቀለማቸውን እንዲቀይሩ አድርጓል። በ1980ዎቹ መገባደጃ ላይ በዶ/ር ሮበርት ፒጅን እና በቡድናቸው የተደረገ ጥናት አልማዞችን ወደ ላይ ያመጣው ፍንዳታ የተከሰተው ከ1.2 ቢሊዮን ዓመታት በፊት እንደሆነ ይጠቁማል። ይሁን እንጂ የዚህ ግምት ትክክለኛነት በጥንታዊ ሐይቅ ምክንያት ሊፈጠሩ ስለሚችሉ ለውጦች አጠራጣሪ ነበር።
የላቀ የሌዘር ጨረር ቴክኖሎጂን በመጠቀም ተመራማሪዎቹ ስለ አርጊል ዓለቶች ዕድሜ የበለጠ ትክክለኛ ግምት ማውጣት ችለዋል። የእነርሱ ትንታኔ እንደሚያሳየው ፍንዳታው የተከሰተው ከ1.3 ቢሊዮን ዓመታት በፊት ሲሆን ይህም ከኑና መለያየት ጊዜ ጋር ተመሳሳይ ነው። በዚህ መለያየት ወቅት የአህጉራዊው ጠርዝ መቀነስ በአልማዝ የበለፀገ ማግማ ወደ ላይኛው ክፍል እንዲንቀሳቀስ ሳያደርግ አልቀረም።
በአህጉራዊ ስንጥቆች እና የአልማዝ አፈጣጠር መካከል ያለው ትስስር አዲስ ጽንሰ-ሀሳብ አይደለም ነገር ግን አሁንም የክርክር ርዕሰ ጉዳይ ነው። አዲሱ ጥናት የሱፐር አህጉር መለያየት በአልማዝ የበለፀገ ፍንዳታ እንዴት እንደሚያስነሳ የተሻለ ግንዛቤ እንዲኖረው አስተዋፅዖ ያደርጋል። ይሁን እንጂ ለአርጂል አልማዝ መፈጠር አስፈላጊ የሆነውን የካርቦን ብዛትን በተመለከተ አሁንም ያልተመለሱ ጥያቄዎች አሉ።
ይህ ምርምር የአርጊል ልዩ እና ዋጋ ያለው ሮዝ አልማዞች እንዲፈጠር ምክንያት የሆነውን ውስብስብ ሂደት ለመፍታት ጉልህ እርምጃን ይወክላል። ስለዚህ ጥንታዊ ስርዓት የተሟላ ግንዛቤን ለመስጠት አሁንም ተጨማሪ ጥናቶች ያስፈልጋሉ። ልክ እንደ ብዙ የተፈጥሮ ገጽታዎች, አስገራሚዎች ብቅ ማለታቸውን እንደሚቀጥሉ እርግጠኛ ናቸው.
ምንጮች:
- የአውስትራሊያ ተመራማሪዎች ሮዝ አልማዝ አመጣጥ አገኙ https://www.bbc.com/news/technology-62137145
- ስለ ሮዝ አልማዝ አመጣጥ የተፈጥሮ ግንኙነቶች ጥናት https://www.nature.com/articles/s41467-022-27288-8