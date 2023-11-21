በፓይለት የተቀረጸ አስገራሚ ቪዲዮ ስለ ሰሜናዊ መብራቶች አስደናቂ እይታን ያሳያል

ብዙ ጊዜ፣ የማህበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚዎች ድንዛዜ የሚተዉ ቪዲዮዎች ያጋጥሟቸዋል። በቅርቡ፣ አንድ አስደናቂ ቪዲዮ በበይነመረብ ላይ ተሰራጭቷል፣ ይህም እጅግ አስደናቂ የሆነ ትዕይንት የገነትን ክፍል የሚመስል ነው። በአውሮፕላን አብራሪ የተቀረፀው ቀረጻ ለበለጠ ናፍቆት የሚተውን የተፈጥሮ ድንቅ ነገር ፍንጭ ይሰጣል።
ቶማስ በመባል በሚታወቀው አብራሪ በኢንስታግራም የተጋራው ቪዲዮ ተመልካቾችን ተፈጥሮ ብቻ ወደ ሚፈጥረው በቀለማት ያሸበረቁ መጋረጃዎችን ያስተላልፋል። ከ600,000 በላይ እይታዎች እና 48,000 መውደዶች፣ ይህ ማራኪ እይታ በአለም ዙሪያ ካሉ ሰዎች ጋር እንዳስተጋባ ግልፅ ነው።
ልምዱን በካሜራው የመዘገበው ቶማስ፣ አስደናቂውን ክስተት እስካሁን ካየናቸው እጅግ በጣም ቆንጆ አውሮራ ቦሪያሊስ (ሰሜናዊ ብርሃናት) ሲል ገልጿል። ደማቅ አረንጓዴ እና ቀይ መጋረጃዎች ሰማይ ላይ ጨፍረዋል, ማራኪ ትዕይንት ፈጠረ. ይህ ብርቅዬ እይታ ከኔዘርላንድስ እንኳን ይታይ ነበር።
ተመልካቾች መደነቃቸውን እና የማወቅ ጉጉታቸውን በመግለጽ ፈጣን ምላሽ ሰጥተዋል። አንድ ተጠቃሚ በሰሜናዊው መብራቶች ውስጥ መብረር ይቻል እንደሆነ አሰበ። ቶማስ እንዲህ ዓይነቱ ጀብዱ ምንም ጉዳት እንደሌለው እና ፍጹም ደህንነቱ የተጠበቀ መሆኑን በማረጋጋት መለሰ። ሌላ ተመልካች በቪዲዮው ላይ በሚታየው ውበት ተደንቋል፣ እንዲህ ባለው ማራኪ እይታ ውስጥ በበረራ ላይ ማተኮር አስቸጋሪ እንደሚሆን አምኗል። ሦስተኛው ተጠቃሚ፣ “ወዳጄ፣ የአንተ የቢሮ እይታ ከእኔ የተሻለ ነው” ሲል በቀልድ ተናግሯል።
የሰሜን ብርሃኖች፣ እንዲሁም አውሮራ ቦሪያሊስ በመባልም የሚታወቁት፣ በአስደናቂ የብርሃን ማሳያዎቹ የሚታወቅ የተፈጥሮ ክስተት ነው። ይህ የሰማይ አስማት ለዘመናት ሳይንቲስቶችን ሚስጢራዊ አድርጎታል፣ እውነተኛው ምንጩ ገና የማይታወቅ ነው። የሰሜኑ መብራቶች በጂኦማግኔቲክ አውሎ ነፋሶች ወቅት ኃይለኛ የኤሌክትሮማግኔቲክ ሞገዶች ውጤቶች ናቸው ተብሎ ይታመናል, ይህም ለመመስከር ዕድለኛ ለሆኑት ሁሉ ልዩ ትዕይንት ይሰጣል.
እንግዲያው፣ የዚህ አስደናቂ ቪዲዮ አስማት ወደ አስደናቂው የሰሜናዊው ብርሃኖች ዓለም እንዲያጓጉዝዎት ይፍቀዱለት፣ የተፈጥሮ ውበት ወሰን የለውም።
በየጥ:
ጥ፡ የሰሜኑ መብራቶች ምንድናቸው?
መ፡ ሰሜናዊ ብርሃኖች፣ እንዲሁም አውሮራ ቦሪያሊስ በመባልም የሚታወቁት፣ በመሬት ዋልታ ክልሎች ውስጥ የሚከሰት የተፈጥሮ ብርሃን ማሳያ ነው።
ጥ: የሰሜናዊ መብራቶች መንስኤ ምንድን ነው?
መ፡ የሰሜኑ መብራቶች በጂኦማግኔቲክ አውሎ ነፋሶች ወቅት በኃይለኛ ኤሌክትሮማግኔቲክ ሞገዶች የተከሰቱ ናቸው።
ጥ: በሰሜናዊ መብራቶች ውስጥ መብረር ደህንነቱ የተጠበቀ ነው?
መ: አዎ፣ በሰሜናዊ መብራቶች ውስጥ መብረር ደህንነቱ የተጠበቀ እና ምንም ጉዳት አያስከትልም።
ጥ፡ የሰሜኑ መብራቶች ቪዲዮ የት ነበር የተቀረፀው?
መልስ፡ ቪዲዮው የተቀረፀው በፓይለት ሲሆን የተቀረፀው በኔዘርላንድ ነው ተብሎ ይታመናል።