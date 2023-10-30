MIT የፊዚክስ ሊቃውንት በግራፋይት ውስጥ አስገራሚ ባህሪያትን አገኙ

MIT የፊዚክስ ሊቃውንት በተወሰነ ቅደም ተከተል አምስት አልትራቲን ግራፋይትን በማግለል እጅግ አስደናቂ የሆነ ግኝት አድርገዋል፣ በዚህም ከዚህ በፊት ታይቶ የማይታወቅ ሶስት ንብረቶች አሉት። የቡድኑ ግኝቶች በተፈጥሮ ናኖቴክኖሎጂ ታትመዋል።
ግራፋይት በዋነኛነት በግራፊን የተዋቀረ ነው፣ ባለ ስድስት ጎን የማር ወለላ መዋቅር ውስጥ የተደረደሩ ነጠላ የካርቦን አቶሞች። ተመራማሪዎች ግራፊን ላለፉት ሁለት አስርት ዓመታት ልዩ በሆነው ባህሪያቱ ሲያጠኑ ቆይተዋል። ይሁን እንጂ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ሳይንቲስቶች እያንዳንዳቸውን የግራፊን ወረቀቶች መደርደር እና በመጠምዘዝ በቁሳቁሱ ውስጥ አዳዲስ ባህሪያትን እንደሚከፍቱ ደርሰውበታል ይህም የ"twistronics" መስክ እንዲፈጠር ያደርጋል.
አሁን ባለው ጥናት የ MIT የፊዚክስ ሊቃውንት ግራፋይት ውስጥ ምንም አይነት ጠመዝማዛ ሳያደርጉ አስገራሚ ባህሪያትን አግኝተዋል። አምስት የግራፊን ንብርብሮችን በተወሰነ ቅደም ተከተል በማዘጋጀት በእቃው ውስጥ የኤሌክትሮን ትስስር እንዲኖር ማድረግ ችለዋል። የኤሌክትሮን ትስስር በመባል የሚታወቀው ይህ ቁርኝት ለቁሳዊው አዲስ ባህሪያት መፈጠር ተጠያቂ ነው።
የፔንታሌየር ራሆምቦሄድራል የተቆለለ ግራፊን የተሰየመው ቁሳቁስ ከተለመደው የጅምላ ግራፋይት እና ባለ አንድ-ንብርብር ግራፊን ቅልጥፍና አልፏል። በኤሌክትሮኖች ብዛት ላይ በመመስረት ሶስት የተለያዩ ክስተቶችን ያሳያል-ኢንሱሌሽን ፣ ማግኔቲክ እና ቶፖሎጂካል።
ቶፖሎጂካል ቁስ ኤሌክትሮኖች በማዕከሉ ውስጥ እንደ ኢንሱሌተር በሚሰሩበት ጊዜ በእቃው ጠርዝ ላይ በነፃነት እንዲፈሱ ያስችላቸዋል። ይህ ግኝት በጥብቅ የተቆራኙ እና ቶፖሎጂካል ፊዚክስን ለማጥናት ተስፋ ሰጭ ዕድሎችን ይከፍታል።
ቁሳቁሱን ለማግለል ቁልፉ በ MIT ቡድን የተሰራ ልብ ወለድ ማይክሮስኮፕ ነበር። Scattering-type Scanning Nearfield Optical Microscope (s-SNOM) የሚባለው ማይክሮስኮፕ ሳይንቲስቶች የፈለጉትን ትክክለኛ የፔንታሌየር ራሆምቦሄድራል ቁልል ቅደም ተከተል እንዲለዩ እና እንዲለዩ አስችሏቸዋል።
ይህ እጅግ አስደናቂ ጥናት rhombohedral stacked multilayer graphene በተዛማጅ እና በቶፖሎጂካል ፊዚክስ ውስጥ አዳዲስ እድሎችን ለመመርመር በጣም ተስማሚ መድረክ አድርጎ አቋቁሟል።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
1. ግራፊን ምንድን ነው?
ግራፊን ባለ ስድስት ጎን የማር ወለላ መዋቅር ውስጥ የተደረደሩ ነጠላ የካርቦን አቶሞች ንብርብር ነው። ከፍተኛ ጥንካሬን, ቅልጥፍናን እና ተለዋዋጭነትን ጨምሮ ለየት ያሉ ባህሪያት ይታወቃል.
2. የኤሌክትሮን ግንኙነት ምንድን ነው?
የኤሌክትሮኖች ትስስር በአንድ ቁስ ውስጥ እርስ በርስ መስተጋብር እንዲፈጥሩ እና እርስ በርስ እንዲተያዩ የማድረግ ችሎታን ያመለክታል። የቁሳቁስን አካላዊ ባህሪያት ለመወሰን ወሳኝ ሚና ይጫወታል.
3. ቶፖሎጂካል ቁሳቁስ ምንድን ነው?
ቶፖሎጂካል ቁሳቁስ ኤሌክትሮኖች በማዕከሉ ውስጥ እንደ ኢንሱሌተር በሚሰሩበት ጊዜ በጠርዙ ላይ በነፃነት እንዲንቀሳቀሱ ያስችላቸዋል። ይህ ልዩ ባህሪ ኳንተም ማስላትን ጨምሮ ለተለያዩ አፕሊኬሽኖች ማራኪ ያደርገዋል።
4. twistronics ምንድን ነው?
Twistronics እንደ ግራፊን ያሉ ባለ ሁለት ገጽታ ቁሶች በትንሽ ማዕዘን በመደርደር በውጤቱ ውስጥ አዳዲስ ባህሪያትን መፍጠርን የሚያካትት የምርምር መስክ ነው።
5. ፔንታሌየር rhombohedral የተቆለለ ግራፊን እንዴት ተለየ?
የ MIT ቡድን የፔንታሌየር rhombohedral ቁልል በመባል የሚታወቀውን የአምስት ንብርብሮችን ግራፋይን ልዩ የመደራረብ ቅደም ተከተል ለመለየት እና ለመለየት Scattering-type Scanning Nearfield Optical Microscope (s-SNOM) የተባለ ልብ ወለድ ማይክሮስኮፕ ተጠቅሟል።