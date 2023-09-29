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አንቲሜትተር ይወድቃል፡ የፊዚክስ ሊቃውንት የአንቲማተርን የስበት ባህሪ አረጋግጠዋል

Byቪኪ Stavropoulou

ሴፕቴ 29, 2023
አንቲሜትተር ይወድቃል፡ የፊዚክስ ሊቃውንት የአንቲማተርን የስበት ባህሪ አረጋግጠዋል

እጅግ አስደናቂ በሆነ ጥናት፣ በ CERN የALPHA ትብብር የፊዚክስ ሊቃውንት ስለ አንቲሜትተር ባህሪ ለረጅም ጊዜ ሲጠይቅ የቆየ ጥያቄን መለሱ - ይወድቃል ወይስ ይወድቃል? ኔቸር በተሰኘው ጆርናል ላይ የወጣው ጥናት እንደሚያሳየው ተመራማሪዎቹ አንቲሃይድሮጂን አተሞች፣ የሃይድሮጂን ፀረ-ማተር አቻዎች ከመደበኛው ቁስ ጋር ተመሳሳይ በሆነ መንገድ ወደ ምድር እንደሚወድቁ አሳይተዋል። ይህ ግኝት አስጸያፊ "አንቲግራቪቲ" መኖሩን ይደነግጋል እና በፀረ-ቁስ አካል ጥናት ውስጥ አንድ ወሳኝ ደረጃን ይወክላል.

Antimatter በትልቁ ባንግ ወቅት ከቁስ ጋር በእኩል መጠን ተፈጠረ። ቁስ አካል በንጥረ ነገሮች የተዋቀረ ቢሆንም፣ አንቲሜትተር ተቃራኒ ባህሪያት ያላቸው ፀረ-ፓርቲሎች አሉት። ይሁን እንጂ የፀረ-ቁስ አካል ባህሪያት በአብዛኛው የማይታወቁ ናቸው. የአጽናፈ ሰማይን ምስጢሮች ለመፍታት የፀረ-ቁስ አካልን ባህሪ መረዳት በጣም አስፈላጊ ነው።

በአልፋ ትብብር የተደረገው ጥናት ወደ 100 የሚጠጉ አንቲሃይድሮጂን አተሞችን በማጥመድ በ20 ሰከንድ ጊዜ ውስጥ ቀስ በቀስ እንዲለቁ አድርጓል። በዚህ ሙከራ የፀረ-ሃይድሮጅንን የስበት ባህሪ ለመመልከት እና ለመለካት ችለዋል. ተመራማሪዎቹ እንዳረጋገጡት ፀረ-ቁስ አካል እንደ ምድር የስበት መስህብ ባህሪይ ነው።

ይህ ሙከራ በፀረ-ቁስ አካል ላይ የስበት ኃይልን በተመለከተ የመጀመሪያው ቀጥተኛ ምልከታ በመሆኑ ጠቃሚ ነው. የስበት ኃይል እንዴት እንደሚሰራ የሚገልጸው የአንስታይን አጠቃላይ አንጻራዊ ንድፈ-ሐሳብ በፀረ-ቁስ አካል ላይም እንደሚሠራ ያረጋግጣል። ለተመራማሪዎቹ ቀጣዩ እርምጃ የፀረ-ቁስን ፍጥነት በትክክል መለካት እና ቁስ እና ፀረ-ቁስ አካል በተመሳሳይ መንገድ ይወድቃሉ የሚለውን መመርመር ነው።

ከቁስ አካል ጋር በሚደረግ መስተጋብር የመጥፋት ዝንባሌ ስላለው የፀረ-ቁስ ጥናት ፈታኝ መስክ ሆኖ ቀጥሏል። ይሁን እንጂ በቴክኖሎጂ እና ቴክኒኮች ውስጥ የተደረጉ እድገቶች ሳይንቲስቶች ፀረ-ቁስን ለረጅም ጊዜ እንዲይዙ እና እንዲያጠኑ አስችሏቸዋል. የጸረ-ቁስ ምርምር አተገባበር መሰረታዊ ፊዚክስን፣ ኮስሞሎጂን እና በሃይል ምርት ውስጥም ጨምሮ ወደተለያዩ መስኮች ይዘልቃል።

ፀረ-ቁስን መረዳታችን አጽናፈ ዓለማችንን የሚገዙትን መሠረታዊ ሕጎች ግንዛቤን ይሰጣል። ስለ ፀረ-ቁስ አካል ብዙ ጥያቄዎች ያልተመለሱ ቢሆንም፣ ይህ ጥናት የዚህን ሚስጥራዊ ተጓዳኝ ምስጢር ወደ ቁስ አካል እንድንከፍት ያቀርበናል።

ምንጮች:
ተፈጥሮ፡ https://www.nature.com/articles/s41586-023-8349-8
- CERN: https://home.cern/news/news/physics/hydrogen-anti-hydrogen-study-confirms-gravitational-behaviour-antimatter

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