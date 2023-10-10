በካልቴክ ፊዚክስ ሊቃውንት የተገኙ መግነጢሳዊ የታሰሩ ኤክሳይቶንስ

የካልቴክ ተመራማሪዎች በኤክሳይቶን ምርምር መስክ እጅግ በጣም ጥሩ የሆነ ግኝት አድርገዋል። Excitons የኤሌክትሮኖች ጥንዶች እና ጉድጓዶች ብዙውን ጊዜ በኤሌክትሪክ ወይም በኤሌክትሮስታቲክ ሃይሎች የሚታሰሩ ኩሎምብ መስተጋብር በመባል ይታወቃሉ። ሆኖም የካልቴክ የፊዚክስ ሊቃውንት መግነጢሳዊ የታሰሩ ኤክሳይቶኖች መኖራቸውን የሚያሳይ ማስረጃ አግኝተዋል።
ተመራማሪዎቹ የላቀ የስፔክትሮስኮፒክ ምርመራን በመጠቀም በኮሎምብ ሃይሎች ያልተገደቡ ነገር ግን በማግኔትቲዝም አማካኝነት ኤክስክተሮችን ማግኘት ችለዋል። እነዚህ መግነጢሳዊ የታሰሩ ኤክሳይንቶች፣ እንዲሁም ሁባርድ ኤክሳይንቶች በመባል የሚታወቁትን የእውነተኛ ጊዜ ምስረታ የሚያሳየው የመጀመሪያው ሙከራ ነው።
በአብዛኛዎቹ የኢንሱሌተሮች፣ ተቃራኒ ቻርጅ የተደረገ ኤሌክትሮኖች እና ቀዳዳዎች በኮሎምብ ኃይሎች በኩል ይገናኛሉ። ይሁን እንጂ ተመራማሪዎቹ Mott insulators ተብሎ በሚጠራው ልዩ የቁሳቁስ ክፍል ውስጥ የፎቶ-አስደሳች ኤሌክትሮኖች እና ጉድጓዶች በምትኩ በማግኔት ግንኙነቶች ውስጥ እንደሚተሳሰሩ ደርሰውበታል.
ይህ ግኝት ለኤክሳይቶኒክስ መስክ አዳዲስ እድሎችን ይከፍታል፣ ይህ ደግሞ ኤክሳይቶኖችን በማግኔት ባህሪያቸው መጠቀምን ያካትታል። ተመራማሪዎቹ በእነዚህ ቁሳቁሶች ውስጥ በኤክሳይቶኖች እና በማግኔትቲዝም መካከል ያለው ጠንካራ መስተጋብር ሁለቱንም ባህሪያት የሚጠቅሙ አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን መፍጠር እንደሚቻል ያምናሉ።
ሃባርድ ኤክሳይንቶችን ለመቀስቀስ፣ ተመራማሪዎቹ በኤሌክትሮን የሚሽከረከሩ ቅርጾችን በመደጋገም መከላከያ በሆነው አንቲፌሮማግኔቲክ ሞት ኢንሱሌተር ላይ ብርሃን ተጠቀሙ። ብርሃኑ ኤሌክትሮኖችን ያስደስተዋል, በእንቅልፍ ውስጥ ቀዳዳዎችን በመፍጠር እና የመግነጢሳዊ ማነቃቂያዎች ሕብረቁምፊዎች ይተዋቸዋል.
ሳይንቲስቶቹ የኤክሳይቶኖቹን ጊዜያዊ ዱካዎች በዝቅተኛ የኃይል ሚዛን ለማወቅ ultrafast time-domain terahertz spectroscopy ተጠቅመዋል። ይህ ዘዴ የ Hubbard excitons መኖሩን እንዲያረጋግጡ አስችሏቸዋል.
ኤሌክትሮኖች ከቀዳዳዎቹ ጋር እንደገና ለመዋሃድ ስለሚሞክሩ ኤክሳይቶንስ በተፈጥሯቸው ያልተረጋጉ ናቸው። ይሁን እንጂ ተመራማሪዎቹ እንደገና ማዋሃድ ከመከሰታቸው በፊት በአጭር ጊዜ መስኮት ውስጥ በጊዜያዊነት የሚረጋጉ የHubard excitons ፈሳሽ ለመመልከት ችለዋል።
ይህ እጅግ በጣም ጥሩ ምርምር የኤክሳይቶኒክስን መስክ አብዮት የመፍጠር እና አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን ለማዳበር መንገድ የመክፈት አቅም ያለው ሲሆን የኤክሳይቶኖች መግነጢሳዊ ባህሪያትን ይጠቀማሉ።
የዜና ማመሳከሪያ
ሜሂዮ፣ ኦ.፣ ሊ፣ ኤክስ.፣ ኒንግ፣ ኤች እና ሌሎች። በፎቶ-ዶፔድ አንቲፌሮማግኔቲክ ሞት ኢንሱሌተር ውስጥ ያለ ሃባርድ ኤክሳይቶን ፈሳሽ። ናት. ፊዚ. (2023) DOI፡ 10.1038/s41567-023-02204-2