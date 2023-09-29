ተመራማሪዎች Atomically ቀጭን Quasicrystals በTwistronics ይፈጥራሉ

የኤምአይቲ ተመራማሪዎች አተሚክ ቀጫጭን የኳሲክሪስታሎች ስሪቶችን ለመፍጠር ቀላል እና ተለዋዋጭ ዘዴ ፈጥረዋል Twitterronics በተባለው ቴክኒክ ፣ይህም ትንሽ አንግል ላይ ያሉ ቁሶችን በማዞር ሞይር ሱፐርላቲስ መፍጠርን ያካትታል። Quasicrystals የሁለቱም ክሪስታሎች እና አሞርፊክ ቁሶች ባህሪያትን በማጣመር ያልተለመዱ እና ውስብስብ ንድፎችን የሚያሳዩ የእንቆቅልሽ ክፍል ናቸው. ይሁን እንጂ የኤሌክትሮኒካዊ ባህሪያቸው እነሱን ለመፍጠር አስቸጋሪ ስለሆነ አሁንም በደንብ አልተረዳም.
ተመራማሪዎቹ ሶስት የግራፊን አንሶላዎችን በላያቸው ላይ ደራርበው ሁለቱ ሉሆች በተለያየ አቅጣጫ ተጠምዘዋል። ይህ ውቅር ባልተጠበቀ ሁኔታ የኳሲክሪስታል መፈጠር አስከትሏል። ተመራማሪዎቹ ይህ ግኝት ኳሲክሪስታሎችን ለማጥናት እና ለመረዳት እንዲሁም እምቅ አፕሊኬሽኖቻቸውን ለመፈተሽ አዳዲስ እድሎችን ይከፍታል ብለው ያምናሉ።
Quasicrystals ሱፐርኮንዳክቲቭነትን ጨምሮ ለተለያዩ አፕሊኬሽኖች ሊጠቅሙ የሚችሉ ልዩ የኤሌክትሮኒክስ ባህሪያት አሏቸው። ሱፐርኮንዳክቲቭ (Superconductivity) ኤሌክትሮኖችን ያለ ምንም ተቃውሞ በቁሳቁስ ለማጓጓዝ ያስችላል። የአቶሚክ ቀጫጭን የኳሲክሪስታሎች ባህሪያትን በ twistronics በኩል ማስተካከል መቻል የእነዚህን ቁሳቁሶች ተጨማሪ ፍለጋ እና ምርመራ ለማድረግ መድረክን ይሰጣል።
የ twistronics መስክ ቀድሞውኑ ጠቃሚ የኤሌክትሮኒክስ መሳሪያዎችን ከአስማት-አንግል የተጠማዘዘ ቢላይየር graphene መፍጠር እና የፍል ኤሌክትሪክ ወደ ሴሚኮንዳክተሮች ማስተዋወቅን ጨምሮ ጉልህ እድገቶችን አስገኝቷል። ተመራማሪዎቹ በአቶሚክ ቀጫጭን ኳሲክሪስታሎች ላይ የሚሰሩት ስራ ለዚህ ብዙም ያልተጠና የቁሳቁስ ክፍል የተሻለ ግንዛቤ እንዲኖረው እና ለምርምር እና ለልማት አዳዲስ መንገዶችን እንደሚከፍት ተስፋ ያደርጋሉ።
ተመራማሪዎቹ የኳሲክሪስታል አደረጃጀትን የበለጠ ለመረዳት ከቴል አቪቭ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ሮን ሊፍሺትዝ የዘርፉ ኤክስፐርት ጠይቀዋል። በሊፍሺትዝ እገዛ፣ ቡድኑ ስለ ኳሲክሪስታሎች ልዩ ባህሪያት እና በቁሳቁስ ሳይንስ ጥናት ውስጥ ስላላቸው ጠቀሜታ ግንዛቤዎችን አግኝቷል።
ይህ ጥናት ኳሲክሪስታታልን ለማጥናት አዲስ መድረክን ከመስጠቱም በላይ በTwinronics እና በሌሎች የፊዚክስ እና የኬሚስትሪ ዘርፎች መካከል ያለውን ያልተጠበቀ ግንኙነት ያጎላል። የ twistronics እና quasicrystals ጥምረት በቁሳቁስ ሳይንስ ውስጥ አዳዲስ ክስተቶችን እና ንብረቶችን ለማግኘት አስደሳች እድሎችን ይከፍታል ፣ ይህም ለወደፊቱ በኤሌክትሮኒክስ መሳሪያዎች እና በሌሎች መተግበሪያዎች ውስጥ እድገት እንዲኖር መንገድ ይከፍታል።
ምንጮች:
- MIT ዜና: https://news.mit.edu/2023/twistronics-atomically-thin-quasicrystals-1108