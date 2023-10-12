አዲስ የአቶሚክ ቀጭን ቁሶች ከልዩ ባህሪያት ጋር ተገኝተዋል

የ MIT ሳይንቲስቶች እና ባልደረቦቻቸው ልዩ ባህሪያት ያላቸው አዳዲስ አቶሚክ ቀጭን ቁሶችን ለመፍጠር ቀላል እና ተለዋዋጭ ዘዴን በማግኘት በኳሲክሪስታል መስክ ላይ ትልቅ ለውጥ አድርገዋል። በተፈጥሮ ውስጥ የታተመው ምርምር ስለ ኳሲክሪስታሎች ያለንን ግንዛቤ ከማሳደጉም በላይ በፊዚክስ ውስጥ ጠቃሚ መተግበሪያዎችን እና እድገቶችን ሊያስከትሉ የሚችሉ ያልተለመዱ ክስተቶችን ለመመርመር እድሎችን ይከፍታል።
Quasicrystals በ1980ዎቹ ከተገኙበት ጊዜ ጀምሮ ተመራማሪዎችን ግራ ያጋባቸው የቁሳቁስ ክፍል ናቸው። ሙሉ ለሙሉ ክሪስታል ወይም ቅርጽ የሌላቸው ንድፎችን ያሳያሉ, ይህም ለማጥናት አስቸጋሪ ያደርጋቸዋል. ነገር ግን፣ በተለያዩ መስኮች በተለይም እጅግ ቀልጣፋ የኤሌክትሮኒክስ መሳሪያዎችን በማዘጋጀት ረገድ የላቀ ብቃትን በጥልቀት በመረዳት ረገድ ጉልህ እንድምታ የሚያደርጉ አስገራሚ ባህሪያት አሏቸው።
ጥናቱ የኳሲክሪስታሎች እና ተርታሮኒክስ መስኮችን አጣምሮ የያዘ ሲሆን እነዚህም የአቶሚክ ቀጫጭን ቁሶች በትንሽ አንግል በመደርደር ሞይር ሱፐርላቲስ መፍጠርን ያካትታል። ተመራማሪዎች በስርዓቱ ውስጥ የተጨመሩትን ኤሌክትሮኖች ብዛት በመቆጣጠር የቁሳቁስን ባህሪ ማበጀት እና አስደሳች ክስተቶችን መክፈት ይችላሉ። ትዊስትሮኒክ አዲስ የአቶሚክ ቀጫጭን የኳንተም ቁሳቁሶችን የመፍጠር አቅም ስላለው በቅርብ አመታት ትኩረትን አግኝቷል።
በሙከራዎቻቸው ሳይንቲስቶቹ ሶስት የግራፊን አንሶላዎችን በላያቸው ላይ ደርበው ሁለቱ ሉሆች በተለያየ አቅጣጫ ተጠምዘዋል። በሚያስደንቅ ሁኔታ, ይህ ዝግጅት የኳሲክሪስታል ቅርጽ እንዲፈጠር ምክንያት ሆኗል. Quasicrystals በተለመደው ክሪስታሎች እና በአሞርፊክ ቁሶች መካከል በሚገኙ ያልተለመዱ ቅጦች ይታወቃሉ. በአንጻራዊ ቀላል ዘዴ የተፈጠረ የኳሲክሪስታል ግኝት እነዚህን ቁሳቁሶች እና የኤሌክትሮኒክስ ባህሪያቸውን ለማጥናት አዲስ መድረክን ያቀርባል.
ስለ ኳሲክሪስታል ጠለቅ ያለ ግንዛቤ ለማግኘት ተመራማሪዎቹ ከቴል አቪቭ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ሮን ሊፍሺትስ የኳሲክሪስታሎች ኤክስፐርት ጋር ተባብረዋል። በሊፍሺትዝ መመሪያ፣ ቡድኑ የጠንካራ የኤሌክትሮን መስተጋብርን የሚያመላክት ሞይሬ ኳሲክሪስታታልን ልዕለ ባህሪ እና የሲሜትሜትሪ መሰባበር ማስረጃን ማሳየት ችሏል።
በእነዚህ አዳዲስ የአቶሚክ ቀጫጭን ቁሶች ዙሪያ ብዙ ሚስጥሮች ቢኖሩም፣ ግኝቱ ለተጨማሪ ምርምር እና ልዩ ባህሪያቶቻቸውን ለመመርመር አስደሳች እድሎችን ከፍቷል። ኳሲክሪስታሎችን በቁጥጥር መንገድ የመፍጠር እና የመቆጣጠር ችሎታ ለላቁ የኤሌክትሮኒክስ መሳሪያዎች እድገት እና በፊዚክስ ውስጥ አዲስ ድንበሮችን ለመፍጠር መንገድን ሊከፍት ይችላል።
ምንጮች:
- የተፈጥሮ ጽሑፍ: [አገናኝ]
- MIT ዜና: [link]