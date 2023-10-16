የጉዳይ ጥናት፡ የግንኙነት እና ክትትል እጦት ወደ ታካሚ ሞት ይመራል።

በቅርቡ በተፈጠረ ጉዳይ አንድ ሀኪም ከታካሚው የተሟላ መረጃ ባለማግኘቱ እና ተገቢውን ክትትል ባለማድረጋቸው ለሞት ተዳርገዋል። በሽተኛው ሚስተር ፒ በድንገተኛ ክፍል ውስጥ በከባድ ህመም ቢያቀርቡም በኮቪድ-19 ፕሮቶኮሎች ምክንያት ባለቤቱን እንድትከተለው ማድረግ አልቻለም። ህክምናውን ያካሄደው ዶክተር ዶ/ር ዲ በፍጥነት የፓንቻይተስ በሽታ እንዳለበት ታወቀ እና ለህመም ሃይድሮሞርፎን ያዘዙት። ነገር ግን፣ ዶ/ር ዲ ምንም እንኳን የእንቅልፍ አፕኒያ ችግር ቢገጥመውም፣ ለሚስተር ፒ ክትትል ማዘዝ አልቻለም።
በ28 ሰአታት ውስጥ ሚስተር ፒ በድምሩ 27 ሚሊግራም ሀይድሮሞርፎን ተቀብለዋል። በማግስቱ በአልጋው ላይ ምንም ምላሽ ሳይሰጥ ተገኘ እና የልብ ድካም ውስጥ ገባ። ምንም እንኳን ከሞት ቢነሳም ሊቀለበስ የማይችል የአንጎል ጉዳት ደርሶበታል እናም ከህይወት ድጋፍ ተወስዷል. ሚስተር ፒ ባልቴት በዶክተር ዲ ላይ ክስ አቅርበዋል, ይህም ተገቢውን የህክምና ታሪክ መውሰድ ባለመቻሉ እና ባሏን በተቆጣጣሪዎች ላይ ማስቀመጥ ችላለች.
በሙከራው ወቅት የሕክምና ባለሙያዎች ሐኪሙ ኦፒዮይድ የሚወስድ ሕመምተኛ ክትትል ባለማዘዝ የሕክምናውን ደረጃ አላሟላም. በተጨማሪም በዶክተር ዲ የተወሰደውን በቂ ያልሆነ የሕክምና ታሪክ ተችተዋል, ስለ በሽተኛው የእንቅልፍ አፕኒያ የሚያውቅ ከሆነ, የህመም ማስታገሻን በተመለከተ የተለያዩ ውሳኔዎችን አድርጓል. ከአምስት ቀናት የፍርድ ሂደት በኋላ፣ ዳኞች ዶ/ር ዲ ተጠያቂ መሆናቸውን በማረጋገጡ ለቤተሰቡ ከ20 ሚሊዮን ዶላር በላይ ካሳ ከፈለ።
ይህ ጉዳይ በታካሚዎች እና በጤና አጠባበቅ ባለሙያዎች መካከል ውጤታማ ግንኙነት የመፍጠር አስፈላጊነትን ለማስታወስ ያገለግላል። ሐኪሙ በተለይ የመተንፈሻ አካላት ጭንቀትን ሊያስከትል በሚችለው አቅም የታወቀ መድሃኒት ሲያዝ የእንቅልፍ አፕኒያን ጨምሮ ስለ የመተንፈሻ አካላት ጉዳይ መጠየቅ ነበረበት። በተጨማሪም አሉታዊ ግብረመልሶችን በፍጥነት ለመለየት በቂ ክትትል መደረግ ነበረበት።
በሙከራው ወቅት ያልተጠቀሰው በመካሄድ ላይ ያለው ወረርሽኙ በዚህ ጉዳይ ላይ ምንም ተጽእኖ ነበረው አይኑር ግልፅ አይደለም ። እንደ የመሳሪያ እጥረት ወይም የሰው ሃይል አቅርቦት ጉዳዮችን የመሳሰሉ ምክንያቶች የሚሰጠውን የእንክብካቤ ጥራት ላይ ተጽዕኖ ሊያሳድሩ ይችላሉ። ሆኖም ሆስፒታሉ ራሱ በክሱ ውስጥ አልተጠቀሰም።
በማጠቃለያው፣ የጤና አጠባበቅ ባለሙያዎች የታካሚን ደህንነት ለማረጋገጥ ውጤታማ ግንኙነት እና ጥልቅ ክትትልን ቅድሚያ መስጠት አለባቸው። ይህ ጉዳይ ትክክለኛ ጥያቄዎችን የመጠየቅ እና አጠቃላይ የሕክምና ታሪኮችን የመውሰድን አስፈላጊነት ያጎላል. ይህን በማድረግ፣ የጤና አጠባበቅ ባለሙያዎች በመረጃ ላይ የተመሰረቱ ውሳኔዎችን ሊወስኑ እና ለታካሚዎቻቸው ሊወገዱ የማይችሉ ጉዳቶችን መከላከል ይችላሉ።
ምንጮች:
– [ምንጭ 1]
– [ምንጭ 2]