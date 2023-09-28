የናሳ OSIRIS-REx ፕሮብ አስትሮይድን በተሳካ ሁኔታ ገልጿል።

የናሳ OSIRIS-REx መፈተሻ የአስትሮይድን ናሙና በተሳካ ሁኔታ በመውሰድ ታሪክ ሰርቷል። ላለፉት ሁለት አመታት አስትሮይድ ቤንኑ እየተዞረ ያለው የጠፈር መንኮራኩር የአስትሮይድን ገጽ ላይ ለአጭር ጊዜ በመንካት የ regolith ወይም የላላ ድንጋይ እና አቧራ ናሙና ለመሰብሰብ አድርጓል። ይህ ናሙና ለሳይንቲስቶች የአስትሮይድ አፈጣጠር እና ስብጥር ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
የንክኪ-እና-ሂድ (TAG) ክስተት በመባል የሚታወቀው የተሳካው የናሙና ማኑቨር ኦክቶበር 20 ላይ ተካሄዷል። በሎክሂድ ማርቲን የተገነባው OSIRIS-REx መፈተሻ በጥንቃቄ ወደ ቤንኑ ገጽ ቀረበ እና የ Touch-and-Go ናሙና ማግኛ ዘዴ (TAGSAM) ከአስትሮይድ ገጽ ጋር ግንኙነት ለመፍጠር ተዘረጋ። TAGSAM ከዚያም ተጭኖ የናይትሮጅን ጋዝ ጣሳ በመተኮሱ ሬጎሊቱን በማነሳሳት በናሙና መሰብሰቢያ ክፍል ውስጥ ተሰብስቧል።
የጠፈር መንኮራኩሩ በራስ ገዝ የመውረድ እና የመውጣት ደረጃዎችን በማዞር ሂደቱ በጥንቃቄ ታቅዶ ተካሂዷል። OSIRIS-REx ስለ አስትሮይድ ተጨማሪ ጥናቶችን በማድረግ እና ወደ ምድር ለመመለስ ለሚደረገው ጉዞ በመዘጋጀት ለሚቀጥሉት ጥቂት አመታት ከቤኑ ጋር ተቀራርቦ ይቆያል። እ.ኤ.አ. በ 2023 ፣ መንኮራኩሩ የናሙና ካፕሱሉን ይለቀቃል ፣ ይህም በፓራሹት በዩታ ወደሚገኝ ማረፊያ ቦታ ፣ ሳይንቲስቶች ለመተንተን ያወጡታል።
አስትሮይድ ቤንኑ በካርቦን የበለፀገ አስትሮይድ ስለሆነ ለሳይንቲስቶች ልዩ ትኩረት ይሰጣል። አጻጻፉን ማጥናት ስለ መጀመሪያው የፀሐይ ሥርዓት እና በምድር ላይ ስላለው ሕይወት አመጣጥ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። ከ OSIRIS-REx ተልዕኮ የተሰበሰበው መረጃ ስለ አስትሮይድ እና በምድር ላይ ስላላቸው ተጽእኖ ለመረዳት አስተዋፅዖ ያደርጋል።
ምንጮች:
– የናሳ OSIRIS-REx ምርመራ አስትሮይድን በተሳካ ሁኔታ ገልጿል። (ቀን፡ ጥቅምት 20 ቀን 2020)
- OSIRIS-REx. (ምንጭ፡ ናሳ)