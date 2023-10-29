ሚስጥራዊው አዳኝ ጨረቃን እና የጨረቃ ግርዶሹን ይፋ ማድረግ

ቅዳሜ ምሽት፣ በጨረቃ ግርዶሽ የታጀበችውን ሙሉ አዳኝ ጨረቃን ሲመለከቱ በአለም ዙሪያ ያሉ የኮከብ ተመልካቾችን የሰማይ ትዕይንት ማረካቸው። የአዳኝ ጨረቃ በዓመቱ ውስጥ ሙሉ ጨረቃ ከተሰየሙት በርካታ ስሞች ውስጥ አንዱ ነው, ይህም ተወላጆች ከሚጠቀሙባቸው የተለያዩ የጨረቃ የቀን መቁጠሪያዎች የተገኘ ነው. የእነዚህ ጨረቃዎች ስሞች ብዙውን ጊዜ ከጥንታዊ አፈ ታሪክ የወጡ ቢሆንም፣ የአዳኙ ጨረቃ በተለይ የቅኝ ግዛት የአሜሪካ እና የአውሮፓ ወጎችን ይጠቅሳል።
የአዳኙ ጨረቃ እና የጨረቃ ግርዶሽ መገጣጠም አስደናቂ እና አስደናቂ ስሜትን የሚፈጥር አስደናቂ እይታ ፈጠረ። በአውሮፓ፣ በአፍሪካ፣ በእስያ እና በካናዳ የምስራቅ የባህር ዳርቻ እና ሰሜናዊ አካባቢዎች ለተመረጡ ታዛቢዎች ጨረቃ በምድር ጥላ ውስጥ ስታልፍ ታየች፣ ይህም ከፊል ግርዶሽ ተፈጠረ። ምንም እንኳን የአየር ሁኔታ ሁኔታዎች በታይነት ውስጥ ወሳኝ ሚና ቢጫወቱም, በትክክለኛው ጊዜ ጥርት ያለ ሰማይ እንዲኖራቸው ዕድለኛ የሆኑት ሰዎች በሚያስደንቅ እይታ ተወስደዋል.
ከታዋቂ እምነት በተቃራኒ ክስተቱ ሙሉ ጨረቃ ላይ ብቻ የተወሰነ አልነበረም። በምሽቱ መጀመሪያ ላይ የአትላንቲክ ካናዳ እና የሩቅ ሰሜን ክፍል ጨረቃ በከፊል በጥላ መጋረጃ ተሸፍና ስትታይ ልዩ እይታ አጋጥሟቸዋል። ይህ ልዩ አሰላለፍ የተከሰተው ሙሉ ጨረቃ፣ ፀሐይ እና ምድር ፍጹም የሆነ ውቅር ለመፍጠር ሲቃረቡ ነው።
በየጥ:
ጥ: ሙሉ ጨረቃ ለምን አዳኝ ጨረቃ ተባለ?
መ: ሙሉ ጨረቃ በቅኝ ገዢ አሜሪካዊያን እና አውሮፓውያን ወጎች ምክንያት የአዳኙ ጨረቃ ይባላል።
ጥ፡ የጨረቃ ግርዶሽ መንስኤው ምንድን ነው?
መ: የጨረቃ ግርዶሽ የሚከሰተው ጨረቃ በምድር ጥላ ውስጥ ስታልፍ ነው።
ጥ፡ የጨረቃ ግርዶሽ የት ነበር የሚታየው?
መልስ፡ የጨረቃ ግርዶሽ በአውሮፓ፣ በአፍሪካ፣ በእስያ እና በካናዳ የምስራቅ የባህር ዳርቻ እና ሰሜናዊ ክልሎች በተወሰኑ አካባቢዎች ታይቷል።
ጥ: በቅርቡ ሌላ የጨረቃ ግርዶሽ ይኖራል?
መ: የጨረቃ ግርዶሾች በየጊዜው ይከሰታሉ; ሆኖም የእያንዳንዱ ግርዶሽ ልዩ ጊዜ እና ታይነት ሊለያይ ይችላል። ለመጪው ግርዶሽ ማስታወቂያዎች የጠፈር እና የስነ ፈለክ ድህረ ገጾችን ይከታተሉ።
ጥ፡ የጨረቃን ግርዶሽ እንዴት ማየት እችላለሁ?
መ: የጨረቃ ግርዶሽ ለማየት፣ በዝግጅቱ ወቅት ጥርት ያለ ሰማይ እንዳለዎት ያረጋግጡ እና ያልተደናቀፈ የጨረቃ እይታ ያለው ቦታ ያግኙ።