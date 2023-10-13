የሮቼስተር ተመራማሪዎች በድሮኖች ውስጥ ጂሮስኮፖችን ለመተካት የፎቶኒክ ቺፖችን በማዳበር ላይ

የሮቼስተር ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች በአሁኑ ጊዜ በድሮኖች ውስጥ ጥቅም ላይ የሚውሉትን ጋይሮስኮፖችን ሊተኩ የሚችሉ የፎቶኒክ ቺፖችን በማዘጋጀት ላይ ናቸው። ደካማ እሴት ማጉላት በመባል የሚታወቀውን የኳንተም ቴክኒክ በመጠቀም፣ እነዚህ ቺፖችን ልክ እንደ የጅምላ ኦፕቲካል ጋይሮስኮፖች ጋር ተመሳሳይ የሆነ የትብነት ደረጃ ሊሰጡ ይችላሉ፣ ነገር ግን በተጨናነቀ፣ በእጅ በሚያዝ መልኩ። ይህ እመርታ የጂፒኤስ ምልክቶች በተጨናነቁ ወይም በማይገኙበት ቦታ እንዲበሩ በማድረግ ሰው አልባ አውሮፕላኖችን እና ሰው አልባ የአየር ላይ ተሽከርካሪዎችን (UAVs) አሰሳን የመቀየር አቅም አለው።
በኦፕቲክስ ኢንስቲትዩት ተባባሪ ፕሮፌሰር የሆኑት ሃይሜ ካርዴናስ ይህንን የምርምር ፕሮጀክት እስከ 2026 እንዲመሩ ከናሽናል ሳይንስ ፋውንዴሽን የገንዘብ ድጋፍ አግኝተዋል።በአሁኑ ጊዜ በላቁ ድሮኖች ውስጥ ጥቅም ላይ የሚውሉት ጋይሮስኮፖች በበርካታ ኪሎ ሜትሮች ርዝማኔ ባለው የፋይበር ስፖንዶች ላይ ይመረኮዛሉ ወይም ተለዋዋጭ ክልል አላቸው። በመጠን እና በአፈፃፀም መካከል ያለው የንግድ ልውውጥ እጅግ በጣም የታመቀ የአሰሳ-ደረጃ ጋይሮስኮፖች እድገትን አግዶታል። ካርዲናስ ከፍተኛ ጥራት ያለው የፋክተር ቀለበት ሬዞናተር ባለው ትንሽ የፎቶኒክ ቺፕ ላይ ደካማ እሴት ማጉላትን በመተግበር ይህንን ገደብ ለማሸነፍ ያለመ ነው።
ደካማ እሴት ማጉላት የቴክኒካዊ ድምጽን ሳያሳድጉ የኢንተርፌሮሜትሪክ መለኪያ ምልክትን ስለሚያሳድግ ከባህላዊ ዘዴዎች የበለጠ ጥቅሞችን ይሰጣል. ከዚህ ቀደም የሚታዩት የደካማ እሴት ማጉላት ውስብስብ የላቦራቶሪ ዝግጅትን የሚጠይቅ ቢሆንም፣ ካርዴናስ እና ቡድኑ ይህንን ዘዴ በተጨናነቀ የፎቶኒክ ቺፕ ላይ ማሳካት ይፈልጋሉ። ይህ ለአሰሳ ዓላማዎች ተስማሚ የሆኑ ትናንሽ፣ ይበልጥ ጠንካራ የሆኑ ጋይሮስኮፖችን ለመሥራት ያስችላል።
ካርዲናስ ከፕሮጀክቱ ቴክኒካል ገጽታዎች በተጨማሪ ከዩኒቨርሲቲው ዴቪድ ቲ ኬርንስ የአመራር እና የብዝሃነት ማእከል ጋር ለመተባበር አቅዷል። ዓላማቸው ዝቅተኛ ውክልና የሌላቸውን ቡድኖች ለማሳተፍ እና ከሮቸስተር ከተማ ት/ቤት ዲስትሪክት ለመጡ የሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች የምርምር ተሞክሮዎችን ለማቅረብ እና ለSTEM ሙያዎች ያላቸውን ፍላጎት በማነሳሳት ነው።
ይህ ጥናት የድሮን አሰሳን በከፍተኛ ሁኔታ ለማሻሻል እና በተለያዩ ኢንዱስትሪዎች ውስጥ የሰው አልባ የአየር ላይ ተሽከርካሪዎችን አፕሊኬሽኖች የማስፋት አቅም አለው።
ምንጮች:
- የሮቼስተር ዩኒቨርሲቲ
- ብሔራዊ ሳይንስ ፋውንዴሽን