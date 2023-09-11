ብርቅዬ ግዙፍ የመብረቅ አውሮፕላኖች ከፖርቶ ሪኮ በላይ ተያዙ

በፖርቶ ሪኮ ሞቃታማ አውሎ ነፋሱን የሚዘግብ አንድ ፎቶግራፍ አንሺ ከደመና ወደ ላይ የሚተኮሱትን ግዙፍ የመብረቅ ጀቶች ክስተት ያዘ። በቅርብ ጊዜ በሳይንስ የተረጋገጠው ክስተት እጅግ በጣም አልፎ አልፎ ነው, እንደነዚህ ያሉት ጄቶች በዓመት 1,000 ጊዜ ብቻ ይከሰታሉ.
ግዙፍ የመብረቅ አውሮፕላኖች ከመደበኛ የመብረቅ ብልጭታዎች በ 50 እጥፍ የበለጠ ኃይለኛ ናቸው. ከባህር ጠለል ከ50 እስከ 400 ማይል ከፍታ ካለው የምድር ionosphere ጋር ግንኙነት ስለሚያደርጉ በቀይ ቀለማቸው ተለይተው ይታወቃሉ። አብዛኛዎቹ እነዚህ አውሮፕላኖች የሚከሰቱት ከክፍት ውቅያኖስ በላይ ባለው ነጎድጓድ ወቅት ነው።
ፎቶግራፍ አንሺው ፍራንኪ ሉሴና አስደናቂውን ክስተት ለመቅረጽ ሁለት ካሜራዎችን ተጠቅሟል፡- ጥቁር እና ነጭ Watec 902HU ካሜራ ከከፍተኛ ብርሃን ስሜት ጋር እና የ Sony A7s astrophotography mirrorless ካሜራ በዝቅተኛ ብርሃን ሁኔታዎች ውስጥ ባለው ጥሩ አፈጻጸም ይታወቃል። ከጊዜ በኋላ ወደ ፍራንክሊን አውሎ ነፋስ የመጣውን ሞቃታማ አውሎ ንፋስ ሲመዘግብ ጄቶቹን ለመያዝ ችሏል።
ሉሴና እንደዚህ አይነት ግዙፍ ጀቶች ስትመዘግብ ይህ የመጀመሪያ ጊዜ አይደለም። እ.ኤ.አ. በ 2017 በሃዋይ ውስጥ በማውና ኬአ ኦብዘርቫቶሪ ላይ የተገጠመውን የጌሚኒ ክላውድ ካሜራ ተጠቅሞ እነዚህን ጄቶች ተመልክቶ ያዘ። በዚህ ወቅት፣ ከአውሎ ነፋሱ በላይ በሰማይ ላይ ብርቅዬ ሞገዶች ሲታዩ ተመልክቷል፤ እነዚህም “የስበት ሞገዶች” በማለት ገልጿል።
ሳይንቲስቶች አሁንም ግዙፍ ጄቶች እንደ መደበኛ የመብረቅ ብልጭታ ወደ ታች ሳይሆን ወደ ላይ የሚተኮሱት ለምን እንደሆነ እርግጠኛ አይደሉም። አንድ ዓይነት መዘጋት መብረቁ ከደመናው በታች እንዳይወጣ ሊከለክለው ይችላል ተብሎ ይታመናል, ነገር ግን ይህንን መላምት ለማረጋገጥ ተጨማሪ ምርምር ያስፈልጋል.
የአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ (አይኤስኤስ) ጠቃሚ የሆኑ ግዙፍ ጄቶች ምስሎችን አቅርቧል፣ ይህም ሳይንቲስቶች ከሐሩር ነጎድጓዳማ ነጎድጓድ በላይ ስለሚፈጠረው የኤሌክትሪክ እንቅስቃሴ አዲስ እይታ እንዲኖራቸው አስችሏቸዋል።
የፍራንኪ ሉሴና ስራ በድር ጣቢያው፣ YouTube፣ ኢንስታግራም እና ፍሊከርን ጨምሮ በተለያዩ መድረኮች ላይ ይገኛል።
ምንጮች:
-*ዕለታዊ መልእክት*
-*የጠፈር አየር*
-*ቀጥታ ሳይንስ*
-*ዩቲዩብ*
- *ኢስታግራም*
-*ፍሊከር*