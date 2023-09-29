የQUT ተመራማሪዎች የሆርቲካልቸር ተባዮችን ለመዋጋት ፕሮጀክት ይመራሉ

የQUT ተመራማሪዎች የአውስትራሊያን የአትክልትና ፍራፍሬ ምርትን ለመጠበቅ እና ለማሳደግ የታለመው የትኩስ እና ደህንነቱ የተጠበቀ የንግድ ትብብር (FASTA) አካል ሆኖ በነፍሳት ላይ ያነጣጠረ የ9 ሚሊዮን ዶላር ፕሮጀክት ውስጥ ግንባር ቀደም ናቸው። ከስምንት አመታት በላይ የሚካሄደው ፕሮጀክቱ ደህንነቱ የተጠበቀ የሀገር ውስጥ እና አለም አቀፍ የትኩስ ምርት ግብይትን ለማሳካት፣ ለታዳጊ ንግድ ነክ ጉዳዮች ፈጣን ምላሽ ለመስጠት እና ለአትክልትና ፍራፍሬ ተባይ መከላከል አዳዲስ መሳሪያዎችን ለማቅረብ ይፈልጋል።
የQUT የምርምር ቡድን የባዮሎጂ፣ የአካባቢ ሳይንስ እና የግብርና ባለሙያዎችን ያቀፈው በነፍሳት ጭንቀት ፊዚዮሎጂ ጥናት ላይ ያተኩራል። እንደ ሙቀት፣ ቅዝቃዛ እና ኬሚካላዊ ቁጥጥር ባሉ የጭንቀት ህክምናዎች የነፍሳት ተባዮች እንዴት ምላሽ እንደሚሰጡ ይመረምራሉ። የእነዚህን ተባዮች ፊዚዮሎጂያዊ እና ጄኔቲክ ምላሾችን በመመርመር ቡድኑ ውጤታማ የፍራፍሬ መከላከያ ህክምናዎችን እና በመስክ ላይ የተባይ መቆጣጠሪያ ስልቶችን ለማዳበር የሚረዱ ግንዛቤዎችን ለማግኘት ያለመ ነው።
የነፍሳት ተባዮች ለአውስትራሊያ የአትክልትና ፍራፍሬ ኢንዱስትሪ ትልቅ ተግዳሮት ይፈጥራሉ፣ ምርትን እና ንግድን በአገር ውስጥም ሆነ በዓለም አቀፍ ደረጃ ይጎዳሉ። የአውስትራሊያ የአትክልትና ፍራፍሬ ወደ ውጭ የሚላከው ከተባይ የፀዳ መሆኑን ለማረጋገጥ የንግድ አጋሮች እፅዋትን እና የእፅዋትን ምርቶች ከተባዮች፣ ከበሽታዎች እና ከብክሎች ለመጠበቅ ዓላማ ያለው ውጤታማ የዕፅዋት ሕክምናዎች ማስረጃ ያስፈልጋቸዋል።
በተጨማሪም፣ የQUT ቡድን በFASTA ውስጥ ላሉ ሌሎች የምርምር ኖዶች አስተዋፅዖ ያደርጋል። ተባዮችን በመከታተል እና በመመርመር ላይ ያግዛሉ፣ አዲስ የቁጥጥር ስልቶችን ያዘጋጃሉ፣ እና የፍራፍሬ ዝንቦችን የሚቋቋሙ የእፅዋት ዝርያዎችን ለማዳቀል ይሰራሉ።
ይህ በQUT ተመራማሪዎች የሚመራው የትብብር የምርምር ፕሮጀክት የአውስትራሊያን የአትክልትና ፍራፍሬ ኤክስፖርት ለመጠበቅ፣ አብቃዮች ተባዮችን በብቃት ለመቆጣጠር አስፈላጊ መሣሪያዎችን በማቅረብ እና የዕፅዋትን ንፅህና እና ጤናን ለአገር ውስጥም ሆነ ለአለም አቀፍ ገበያዎች ለማረጋገጥ ትልቅ እርምጃ ነው።
ምንጮች:
- QUT ዩኒቨርሲቲ: qut.edu.au