NASA የሙቀት መከላከያ ጉዳይን ከሠራተኛ ተልእኮ በፊት ለመፍታት እየሰራ ነው።

ናሳ ከኦሪዮን የጠፈር መንኮራኩሩ የሙቀት መከላከያ ጋር ተግዳሮት አጋጥሞታል፣ ይህም አንድ መርከበኞች በአስተማማኝ ሁኔታ ከመሳፈሩ በፊት መፍትሄ ማግኘት አለበት። የጠፈር ኤጀንሲው የሙቀት መከላከያውን አፈጻጸም ሙሉ በሙሉ ለማጥናት እና መፍትሄ ለማግኘት ጥቂት ተጨማሪ ወራትን እንደሚወስድ ይጠብቃል፣ የናሳ የፍለጋ ሲስተምስ ልማት ተልዕኮ ዳይሬክቶሬት ተባባሪ አስተዳዳሪ ጂም ፍሪ።
በቀድሞው ተልእኮዋ ያልተሰራችው ኦሪዮን የጠፈር መንኮራኩር እንደገና ስትሞክር ከሙቀት ጋሻው ያልተጠበቀ አፈጻጸም ተስተውሏል። በጋሻው ላይ ያሉት ተጨማሪ ነገሮች ከተጠበቀው በላይ ወጥተዋል፣ ይህም ለወደፊት የተሳፈሩ ተልእኮዎች ደህንነት ስጋት ፈጥሯል። ናሳ ይህንን ጉዳይ የበለጠ ለመረዳት ምርመራ ጀምሯል እና በሚቀጥለው የፀደይ መጨረሻ ላይ "ግምታዊ የስር መንስኤ መፍትሄ" ለማቅረብ አቅዷል።
ይህ በእንዲህ እንዳለ ናሳ በኖቬምበር 2 ከአውሮፕላኑ ሰራተኞች ጋር ለመምጠቅ ለታቀደው የአርጤምስ 2024 ተልዕኮ አሁንም በማዘጋጀት ላይ ነው። የሙቀት መከላከያው ጠፈርተኞችን እንደገና ወደ ምድር ከባቢ አየር በሚሞክርበት ጊዜ ከከፍተኛ የሙቀት መጠን በመጠበቅ ረገድ ወሳኝ ሚና ይጫወታል። አስፈላጊ ከሆነ፣ ችግሩን ለመፍታት ናሳ የሙቀት መከላከያ ክፍሎችን ለመተካት ወይም በጠፈር መንኮራኩሩ ላይ የተወሰኑ የሃርድዌር ግስጋሴዎችን ለመቀልበስ ክፍት ነው።
የአርጤምስ 2 ተልዕኮ መርከበኞች የጠፈር መንኮራኩሩን ከመውጣታቸው በፊት ዝግጁነት እና ደህንነትን ማረጋገጥ አስፈላጊ መሆኑን አፅንዖት ሰጥተዋል። የናሳ የጠፈር ተመራማሪው ሬይድ ዊስማን ኦሪዮን ዝግጁነቱን እስካልተማመኑ ድረስ በጀልባው ላይ እንደማይጋልቡ ገልጿል።
አርጤምስ 2 በሚጀምርበት ቀን ላይ የሚያሳድረው ተጽእኖ እርግጠኛ ባይሆንም፣ ናሳ ለተሳፋሪ ተልእኮዎቹ ደህንነት ዋስትና ለመስጠት የሙቀት ጋሻን ጉዳይ ለመፍታት ቁርጠኛ ነው።