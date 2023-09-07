የመጀመሪያው የኦክስጂን ሙከራ በማርስ ላይ በተሳካ ሁኔታ ተጠናቀቀ፣ ለወደፊት ፍለጋ መንገዱን ጠርጓል።

በፐርሴቨራንስ ሮቨር ላይ ያለው ማይክሮዌቭ መጠን ያለው የማርስ ኦክሲጅን ኢን-ሲቱ ሪሶርስ አጠቃቀም ሙከራ (MOXIE) በማርስ ላይ ኦክሲጅን የማምረት ተልእኮውን በተሳካ ሁኔታ አጠናቋል። ከሁለት አመት በፊት የተጀመረው ሙከራ በማርስ ካርቦን ዳይኦክሳይድ የበለፀገውን ከባቢ አየር ወደ መተንፈሻ ኦክሲጅን በመቀየር 122 ግራም ኦክሲጅን በማመንጨት ናሳ ካስቀመጠው የመጀመሪያ ግብ አልፏል።
MOXIE በከፍተኛ አፈፃፀም በሰአት 12 ግራም ኦክስጅንን በ98% ንፅህና ማምረት ችሏል፣ ይህም በናሳ ከታቀደው በእጥፍ ነው። ሙከራው ሁሉንም አላማዎቹን በማሟላት ለ16 ክፍለ ጊዜዎች ሰርቷል። ይህ የማሻሻያ ቴክኖሎጂ የሀገር ውስጥ ሀብቶችን ለወደፊት የአሰሳ ተልእኮዎች ወደ ጠቃሚ ምርቶች የመቀየር አቅም አሳይቷል።
የማርቲያን ከባቢ አየር በአብዛኛው ካርቦን ዳይኦክሳይድን ያቀፈ ነው, ይህም ለሰው ልጆች የማይተነፍስ ነው. MOXIE የካርቦን ዳይኦክሳይድ ሞለኪውሎችን በመከፋፈል እና ኦክሲጅን በማውጣት ኦክስጅንን ከማርስ ከባቢ አየር ማግኘት እንደሚቻል ያረጋግጣል። ቴክኖሎጂው ለጠፈር ተጓዦች የሚተነፍሰውን አየር ከማቅረብ በተጨማሪ የሮኬት ተንቀሳቃሾችን በመፍጠር ከፍተኛ መጠን ያለው ኦክስጅንን ከምድር የማጓጓዝ ፍላጎትን ይቀንሳል።
ፓም ሜልሮይ፣ የናሳ ምክትል አስተዳዳሪ በማርስ እና በጨረቃ ላይ ለረጅም ጊዜ የጠፈር ፍለጋ ግቦች ሀብቶችን የመጠቀምን አስፈላጊነት ያጎላል። የMOXIE ስኬታማ ተግባር በቀይ ፕላኔት ላይ ቀጣይነት ያለው ህልውናን ለማሳካት እና ጠንካራ የጨረቃ ኢኮኖሚ ለመመስረት ቅርብ ያደርገናል።
ከMOXIE ሙከራ የተማሩት ትምህርቶች ኦክስጅንን ለመቅዳት እና ለማከማቸት የሚያስችል የኦክስጂን ጄኔሬተርን ያካተተ የተሟላ ስርዓት እድገትን ያሳውቃሉ። ይህ ምእራፍ በማርስ ላይ ሌሎች ቴክኖሎጂዎችን ለመፈተሽ እንደ መሳሪያዎች እና የመኖሪያ ቁሶች ያሉ የአሰሳ ጥረቶችን የበለጠ ለማራመድ ደረጃውን ያዘጋጃል።
ምንጮች፡ CNN