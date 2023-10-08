የማርስ ልዩ ጀምበር ስትጠልቅ፡ አሪፍ ሰማያዊ ቀለም ያለው አስደናቂ

ፐርሴቨራንስ ሮቨር በማርስ በ842ኛ ቀኑ የማርያን ጀምበር ስትጠልቅ የሚያሳይ አስደናቂ ፎቶግራፍ አንስቷል። በዚህ በሌላኛው ዓለም ምስል፣ የማርስ ሰማይ በፀሐይ ዙሪያ ቀዝቃዛ ሰማያዊ ቀለም ያበራል፣ ይህም እስካሁን ካየናቸው ምድራዊ ጀምበር ስትጠልቅ በተለየ።
ለዚህ ልዩ የፀሐይ መጥለቅ ምክንያታዊ ማብራሪያ በማርስ እና በምድር መካከል ባለው ልዩነት ላይ ነው። ማርስ ከፀሀይ ይርቃል ይህ ማለት በቀይ ፕላኔት ላይ ያለው የፀሐይ ብርሃን እንደ ምድር ኃይለኛ አይደለም ይህም ማለት ምድር ከምትቀበለው የፀሐይ ብርሃን ግማሽ ያነሰ ነው. ከዚህም በላይ ማርስ የናይትሮጅን እና ኦክሲጅን አሻራ ያለው ካርቦን ዳይኦክሳይድን ያካተተ የምድር ከባቢ አየር ክፍልፋይ ብቻ ነው።
በምድር ላይ የፀሐይ ብርሃን በከባቢ አየር ውስጥ ካሉት ኦክሲጅን፣ናይትሮጅን እና ሌሎች ቅንጣቶች ጋር መስተጋብር ይፈጥራል፣ይህም ሰማያዊ ብርሃን እንዲበተን ያደርጋል፣ይህም ፕላኔታችን በቀን ውስጥ የባህርይዋን ሰማያዊ ሰማይ ይሰጣታል። ይሁን እንጂ የማርስ ከባቢ አየር ከፀሐይ ብርሃን ጋር በተለየ መንገድ ይገናኛል. በማርስ ላይ ያለው የፀሐይ ብርሃን ከኦክሲጅን ወይም ከናይትሮጅን ጋር ከመገናኘት ይልቅ በቀጭኑ ከባቢ አየር ውስጥ ከተንጠለጠለ ብረት የበለፀገ አቧራ ጋር ይገናኛል። ይህ መስተጋብር በቀን ውስጥ ዝቅተኛ-ድግግሞሽ ቀይ ብርሃንን ይበትናል, በዚህም ምክንያት ቀይ ሰማይን ያመጣል.
ድንግዝግዝ እያለ ቀይ ብርሃኑ ተበታተነ፣ በአቧራማ ጭጋግ የተነሳ በማርስ ሰማይ ላይ ቀዝቃዛ ሰማያዊ ቀለም ያሳያል። የከባቢ አየር ሳይንቲስት ማርክ ሌሞን እንዳብራሩት፣ “በማርስ ላይ ያለው ጥሩ አቧራ ትክክለኛ መጠን ያለው በመሆኑ ሰማያዊ ብርሃን ወደ ከባቢ አየር ውስጥ በብቃት እንዲገባ ያደርጋል። ሰማያዊው ብርሃን አቧራውን ሲበትነው ከሌሎች ቀለማት ብርሃን ይልቅ ወደ ፀሀይ አቅጣጫ ይቀርባል። ቢጫ እና ቀይ ብርሃን ከመጠምጠጥ ወይም ከፀሐይ ጋር ከመቅረብ ይልቅ በመላው ሰማይ ላይ ስለሚበተን የተቀረው ሰማይ ከቢጫ ወደ ብርቱካንማ ይመስላል።
በማርስ ላይ ያለው ድንግዝግዝታ ሰዓት ለተመራማሪዎች የቀይ ፕላኔትን ከባቢ አየር እንዲያጠኑ ልዩ እድል ይሰጣል። የማርስ ሮቨሮች፣ ልክ እንደ ፅናት እና ጉጉት፣ በዚህ ጊዜ ውስጥ ከጨለማው ዳራ አንጻር የሚገርሙ የአቧራ እና የደመና ምስሎችን ይይዛሉ። እነዚህ ምስሎች ሳይንቲስቶች አቧራ እና የበረዶ ደመናን በመለየት እና በማጥናት በደመና ውስጥ ያሉ ጥቃቅን ለውጦችን እና በጊዜ ሂደት እንዴት እንደሚሻሻሉ ግንዛቤዎችን ያሳያሉ።
ወደ ሁለት አስርት ዓመታት ለሚጠጋ ጊዜ፣ የማርስ ሮቨሮች የማርስን ጀንበር ስትጠልቅ ግርማ ሞገስን ያለማቋረጥ በመያዝ ሳይንቲስቶችን እና የጠፈር ወዳጆችን በተመሳሳይ መልኩ የሚማርኩ ፎቶግራፎችን በማቅረብ ላይ ናቸው።
ምንጮች:
- ScienceAlert