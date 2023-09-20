ቫርዳ የጠፈር መንኮራኩር በምህዋር ተጣብቋል፣ወደ ምድር ለመመለስ ፈቃድን በመጠባበቅ ላይ

በቫርዳ ስፔስ ኢንደስትሪ ባለቤትነት የተያዘ የንግድ መንኮራኩር፣ በህዋ ላይ በማምረት ላይ ያተኮረ ጀማሪ፣ የፋርማሲዩቲካል ናሙናዎችን ሰብስቦ ወደ ምድር ለመመለስ የመንግስትን ፍቃድ በመጠባበቅ ላይ እያለ ከሚጠበቀው በላይ እየዞረ ነው። ሳተላይቱ በሰኔ 12 ወደ ህዋ የተወነጨፈችው የኩባንያው የንግድ ቁሳቁሶችን በተለይም መድሀኒቶችን ለማምረት የሚያስችል ቴክኖሎጂን ለማሳየት የአንድ ወር ተልእኮ የመጀመሪያ ግብ ሲሆን ምርቶቹን ወደ ምድር ለመተንተን እና ለንግድ አገልግሎት ለመስጠት በተዘጋጀው መልሶ ማግኘት በሚችል ካፕሱል ውስጥ ነው።
ሆኖም የቫርዳ ካፕሱል ማገገም በአሁኑ ጊዜ ተይዟል የፌደራል አቪዬሽን አስተዳደር (ኤፍኤኤ) እና የዩኤስ አየር ሃይል በዩታ ራቅ ባለ ክፍል ለማረፍ ፍቃድ ከከለከሉ በኋላ። ኤፍኤኤ ቫርዳ ተሽከርካሪውን የጀመረው ያለዳግም ፍቃድ ፍቃድ እና የቁጥጥር መስፈርቶችን ያላከበረ መሆኑን ገልጿል። ቫርዳ ውሳኔውን እንደገና እንዲታይ ጠይቋል, ይህም በአሁኑ ጊዜ በመጠባበቅ ላይ ነው. ኩባንያው በሴፕቴምበር መጀመሪያ ላይ በዩታ የሙከራ እና የስልጠና ክልል ላይ የማረፍ እድሎችን ኢላማ አድርጓል ነገር ግን በደህንነት ስጋት ምክንያት ፍቃድ ተከልክሏል።
ቫርዳ የጠፈር ኢንዱስትሪዎች የጠፈር መንኮራኩሮቹ በጥሩ ሁኔታ ላይ እንዳሉ እና “በሁሉም ስርዓቶች ላይ ጤናማ” መሆናቸውን አረጋግጠዋል። መንኮራኩሩ አስፈላጊ ከሆነ ለአንድ አመት ሙሉ ምህዋር እንዲቆይ ተደርጎ የተሰራ ቢሆንም፣ ኩባንያው በተቻለ ፍጥነት ካፕሱሉን ወደ ምድር ለማምጣት ከመንግስት አጋሮች ጋር በንቃት እየሰራ ነው።
የኤፍኤኤ የንግድ ቦታ ኦፕሬሽን ቢሮ የንግድ ማስጀመሪያ እና የድጋሚ ስራዎችን ፈቃድ የመስጠት ሃላፊነት አለበት። ሆኖም ኤጀንሲው የማስጀመሪያ ፈቃድ ማመልከቻዎችን ይገመግማል፣ እና እንደገና የመግባት ፍቃድ በአንፃራዊነት አዲስ ነው። ኤፍኤኤ በዚህ አመት 82 የንግድ ማስጀመሪያዎችን ፍቃድ ሰጥቷል ይህም ካለፉት አመታት ጋር ሲነፃፀር ከፍተኛ ጭማሪ አሳይቷል። እየጨመረ የመጣው የንግድ ልውውጦች ቁጥር በዋነኝነት የሚመራው በ SpaceX እየጨመረ ባለው የማስጀመሪያ ችሎታ ነው። እያደገ ካለው የንግድ ቦታ ኢንዱስትሪ ጋር ለመራመድ FAA ተጨማሪ የገንዘብ ድጋፍ ጠይቋል።
የ FAA ቀዳሚ ጉዳዮች የፍቃድ ማመልከቻዎችን ሲገመግሙ የህዝብ ደህንነት፣ የንብረት ውድመት አደጋ፣ የአካባቢ ስጋቶች እና የብሄራዊ ደህንነት አንድምታዎች ናቸው። ኤፍኤኤ የፈቃድ ማመልከቻን ሙሉ በሙሉ መከልከሉ ያልተለመደ ቢሆንም፣ ተሽከርካሪዎችን እንደገና መሞከር አሁንም በአንፃራዊነት ያልተለመዱ ናቸው። እስከ ዛሬ ሁለት ኩባንያዎች ብቻ የንግድ FAA ዳግም መግባት ፍቃድ አግኝተዋል።
ቫርዳ እና ኤፍኤኤ ኩባንያው በየጊዜው አውቶማቲክ የሕዋ እንክብሎችን ወደ ምድር ለመመለስ ያለውን እቅድ እና በንግድ የአየር ትራፊክ ላይ ሊያመጣ የሚችለውን ተጽእኖ በተመለከተ ውይይት አድርገዋል።