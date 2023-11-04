በደንብ ከተጠበቁ የሕፃን ናሙናዎች ስለ የሱፍ ማሞዝ ሕይወት ግንዛቤዎች

በሚሊዮን ለሚቆጠሩ አመታት የሱፍ ማሞዝስ በመላው አውሮፓ እና እስያ ከሰዎች ጋር አብረው ይኖሩ ነበር። እነዚህ ግርማ ሞገስ የተላበሱ ፍጥረታት በምድር ላይ የሚንከራተቱት ባይሆንም ሊዩባ እና ክሮማ የተባሉ ሁለት በሚያስደንቅ ሁኔታ በጥሩ ሁኔታ የተጠበቁ ሕፃን ሱፍ ማሞቶች ማግኘታቸው ሳይንቲስቶች ስለ እድገታቸውና አኗኗራቸው ጠቃሚ ግንዛቤ ሰጥቷቸዋል።
ሊባ እና ክሮማ ከ40,000 ዓመታት በፊት በሰሜን ሳይቤሪያ የተለያዩ ክልሎች ኖረዋል። በሚያሳዝን ሁኔታ ጭቃ ወደ ውስጥ ሲተነፍሱ ታፍነው አንድ እና ሁለት ወር ሲሞላቸው ህይወታቸው አጭር ነበር። ይሁን እንጂ የእነርሱ ያለጊዜው መሞታቸው ለተመራማሪዎች የሱፍ ማሞዝ የሰውነት አካል እና እድገትን ለማጥናት ታይቶ የማይታወቅ እድል ሰጥቷቸዋል።
ሁለቱ የሕፃን ሱፍ፣ በተለያዩ ቦታዎች ላይ በረዶ ሆነው የተገኙት፣ እስካሁን የተገኙት በጣም የተሟሉ እና በደንብ የተጠበቁ ናሙናዎች ናቸው። የእነሱ አስደናቂ ሁኔታ የውስጥ አካሎቻቸውን ከዘመናዊ ማይክሮቦች እና ጥቃቅን ተህዋሲያን በመጠበቅ ለወደፊቱ የጄኔቲክ, ሞለኪውላር እና ማይክሮባዮሎጂ ጥናቶች ጠቃሚ ያደርጋቸዋል.
የሳይንስ ሊቃውንት የሱፍ ማሞዝ ሚስጥራዊነትን መፍታት ለመጀመር የሉባ እና ክሮማን ሙሉ ሰውነት ሲቲ ስካን አደረጉ። እነዚህ ፍተሻዎች የሞታቸው መንስኤ ምን እንደሆነ ከመግለጽ ባለፈ የአፅማቸውን ዝርዝር ምስሎችም አቅርበዋል ይህም ለተጨማሪ ምርምር ይረዳል። እነዚህ በጥሩ ሁኔታ የተጠበቁ አፅሞች በሌሎች ቦታዎች የሚገኙትን የተነጠሉ የሕፃን ማሞዝ አጥንቶችን ለመተርጎም እንደ ወሳኝ ማጣቀሻዎች ያገለግላሉ።
ከጥንት ናሙናዎች ዲ ኤን ኤ ማግኘት በጊዜ ሂደት መበላሸቱ በጣም ከባድ ቢሆንም ሳይንቲስቶች ሊዩባን ጨምሮ ከሱፍ ማሞዝ ቅሪቶች ሚቶኮንድሪያል ዲ ኤን ኤ ማግኘት ችለዋል። Mitochondria "የሕዋስ ኃይል ማመንጫዎች" ናቸው, እና የእነሱን ዲ ኤን ኤ ሲተነትኑ ተመራማሪዎች የጥንት ዝርያዎችን የዘር ግንድ እና ስርጭትን ለመፈለግ ያስችላቸዋል.
ተመራማሪዎች የተለያዩ የሱፍ ማሞዝ ህዝቦችን ሚቶኮንድሪያል ዲ ኤን ኤ በማነፃፀር በሰሜን አሜሪካ በነበሩበት ጊዜ በተሰደዱ የሳይቤሪያ ሱፍ ማሞቶች እና በአሜሪካውያን ማሞዝ መካከል የእርስ በርስ መባዛት እንደተከሰተ ደርሰውበታል። ይህ የእርባታ ዝርያ ለአሜሪካ ህዝብ የሱፍ ማሞዝ ባህሪያትን አስተዋወቀ።
የሱፍ አበባዎችን ወደ ሕይወት የመመለስ እድልን በተመለከተ በጄኔቲክስ ሊቅ ጆርጅ ቸርች የተመሰረተው ኮሎስሳል የተባለ ጀማሪ የሱፍ ማሞዝ እና የእስያ ዝሆኖች ድብልቅ ለመፍጠር ያለመ ሲሆን ይህም የአርክቲክ ታንድራን እንደገና ለማደስ እና የአየር ንብረትን ለመዋጋት አስተዋፅዖ እንደሚያደርግ በመግለጽ መለወጥ. ነገር ግን፣ ጥንታዊውን ዲኤንኤ ለማውጣት እና እንደገና ለመገንባት የሚያጋጥሙት ተግዳሮቶች ይህን የሩቅ ተስፋ ያደርጉታል።
እንደ ሊዩባ እና ክሮማ ያሉ በደንብ የተጠበቁ ናሙናዎች ሲገኙ ስለእነዚህ ጥንታዊ ግዙፍ ሰዎች ያለን ግንዛቤ እያደገ ነው። ምንም እንኳን የሱፍ ማሞዝ መነቃቃት አሁንም ሩቅ ሊሆን ቢችልም ፣እነዚህ ጨቅላ ማሞቶች በሕይወታቸው ውስጥ መስኮት ይሰጡናል ፣እነዚህ ካለፉት ድንቅ ፍጥረታት እንድናደንቅ እና እንድንማር ያስችሉናል።