የዓመታዊው ግርዶሽ፡ አስደናቂ የሰለስቲያል ክስተት

ቅዳሜ፣ በዓለም ዙሪያ ያሉ የሰማይ ተመልካቾች አናላር ግርዶሽ በመባል የሚታወቀውን ብርቅዬ የሰማይ ክስተት የመመልከት እድል ይኖራቸዋል። ከአጠቃላይ የፀሐይ ግርዶሽ በተለየ መልኩ ጨረቃ ፀሀይን ሙሉ በሙሉ እንደምትሸፍን እና የጨለማ ጊዜን በመፍጠር በጨረቃ ጠርዝ አካባቢ ላይ “የእሳት ቀለበት” አስደናቂ የሆነ ግርዶሽ ይተወዋል።
ክስተቱ የሚከሰተው የፀሀይ ዲያሜትር ከጨረቃ 400 እጥፍ ስለሚበልጥ ፣ፀሀይ ደግሞ ከምድር 400 ጊዜ ያህል ርቃለች። በዚህ ምክንያት ጨረቃ አብዛኛውን ጊዜ ፀሐይን ሙሉ በሙሉ መከልከል ስለማይችል ትንሽ የፀሐይ ክፍል የሚታይበት የአናሎር ግርዶሽ ይከሰታል።
ሆኖም ግን, ሁሉም ሰው ይህን ልዩ ክስተት ማየት አይችሉም. ካናዳ ከፊል ግርዶሽ ቢያጋጥማትም፣ የዓመቱን ግርዶሽ በክብር ለማየት የሚታደሉት የተወሰኑ ክልሎች ብቻ ናቸው። በተለይ ብሪቲሽ ኮሎምቢያ፣ በቫንኩቨር እና በቪክቶሪያ በግምት 75% የሚሆነው ፀሀይ የተሸፈነው ምርጥ እይታ ይኖረዋል።
ግርዶሹን በአስተማማኝ ሁኔታ ለመመልከት ባለሙያዎች ፀሐይን በአይን ላይ ከፍተኛ ጉዳት ስለሚያደርስ በቀጥታ እንዳይመለከቱ ይመክራሉ። በምትኩ፣ እንደ ቴሌስኮፕ ወይም ልዩ ግርዶሽ መነጽሮችን በመጠቀም የፀሐይን ምስል በወረቀት ላይ እንደማስቀመጥ ያሉ ዘዴዎችን ይመክራሉ። የካናዳ ሮያል አስትሮኖሚካል ሶሳይቲ ደህንነቱ የተጠበቀ ግርዶሽ መነጽር ያቀርባል፣ ወይም ቁጥር 14 ብየዳ መነጽር መጠቀምም ይቻላል።
ተገቢውን የአይን ጥበቃ ማግኘት ለማይችሉ ወይም ደካማ የአየር ሁኔታ እያጋጠማቸው፣ በመስመር ላይ የመመልከት እድሎች ይኖራሉ። ናሳ ግርዶሹን በዩቲዩብ ቻናል ያስተላልፋል፣ እና ቨርቹዋል ቴሌስኮፕ ፕሮጄክት ከበርካታ ቦታዎች የቀጥታ ሽፋን ይሰጣል።
የዓመታዊ ግርዶሾች እንደ ብርቅዬ ክስተቶች ይቆጠራሉ፣ በግምት በየሁለት እና ሶስት አመት አንድ ጊዜ የሚከሰት ጨረቃ ከምድር ትክክለኛ ርቀት ላይ ስትሆን እና በትክክል ከፀሀይ ጋር ስትሰለፍ ነው። እንግዲያው፣ ይህንን አስደናቂ የተፈጥሮ ማሳያ የመመልከት እድሉ እንዳያመልጥዎት እና ክስተቱን በደህና ለመመልከት ያስታውሱ።
ምንጭ፡- [የካናዳ ሮያል አስትሮኖሚካል ሶሳይቲ፣ ናሳ፣ ምናባዊ ቴሌስኮፕ ፕሮጀክት]