የናሳ ፓርከር ሶላር ፕሮብ ኃይለኛ የኮሮና ቫይረስን ይመለከታል

የናሳው ፓርከር ሶላር ፕሮብ በፀሃይ አቅራቢያ ባለው ኃይለኛ የኮሮናል ጅምላ ማስወጣት (ሲኤምኢ) በኩል በረረ፣ ይህም የፀሐይ ፕላዝማ ከፕላኔቶች መካከል ካለው አቧራ ጋር እንዴት እንደሚገናኝ ጠቃሚ መረጃዎችን አቅርቧል። ይህ CME እስካሁን ከተመዘገቡት በጣም ኃይለኛ ከሆኑት ውስጥ አንዱ ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ መርማሪው በሲኤምኢዎች እና በፕላኔታዊ አቧራ መካከል ያለውን መስተጋብር ተመልክቷል፣ ይህም ከሁለት አስርት አመታት በፊት በንድፈ ሀሳብ በቀረበው ነገር ግን ከዚህ በፊት ታይቶ የማያውቅ ክስተት ላይ ብርሃን ፈጅቷል።
በራሪው ወቅት በምርመራው የተሰበሰበው መረጃ ትንተና በአስትሮፊዚካል ጆርናል ታትሟል። በሲኤምኢ ላይ ጥናት ያደረጉ ሳይንቲስቶች ከፀሐይ እስከ 6 ሚሊዮን ማይል ርቀት ላይ ያለውን የፕላኔቶችን አቧራ አጽድቷል ብለው ደምድመዋል። ይሁን እንጂ የፀዳው ቦታ ብዙም ሳይቆይ በፕላኔቶች መካከል ባለው አቧራ ተሞላ።
የፓርከር ሶላር ፕሮቢ ሰፊ የመስክ ምስል ለፀሃይ ፕሮብ (WISPR) ካሜራ የጠፈር መንኮራኩሩ በእሱ ውስጥ እንዳለፈ የCME እይታ አቅርቧል። መጀመሪያ ላይ ካሜራው የጠለቀ ቦታን ሰላማዊ እይታ ያዘ፣ ነገር ግን የቁስ ፍንጮች ሲያልፉ በፍጥነት በደማቅ ብርሃን ተጨናንቋል።
ፓርከር ሶላር ፕሮብ በ 2018 ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ ጠቃሚ ግኝቶችን እያደረገ ነው። በ2021 ከፀሃይ ኮሮና ጋር የመጀመሪያውን ቀጥተኛ ግንኙነት አድርጓል እና የፀሐይ ንፋስን ሲያጠና ቆይቷል። በዩጂን ፓርከር ስም የተሰየመ ፣የፀሀይ ንፋስ መኖርን በንድፈ ሀሳብ ያቀረበው መርማሪው በነሀሴ 2022 ስድስተኛውን የቬኑስን በረራ ያጠናቀቀ ሲሆን በቀጣይ ተልእኮው ወቅት ስለፀሀይ ተለዋዋጭነት አዳዲስ ግንዛቤዎችን ማሰባሰብ ይቀጥላል።
ምንጮች:
– የናሳ ፓርከር የፀሐይ ምርመራ ስለ ፀሐይ፣ ናሳ የረዥም ጊዜ ምስጢር ይፈታል።