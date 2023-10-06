የፓርከር ሶላር መርማሪ የፀሐይን ሚስጥሮች ማወቁን ቀጥሏል።

የፓርከር ሶላር ፕሮቢ ከፀሃይ ፎቶፋየር በ17 ሚሊዮን ኪሎ ሜትር (7.26 ሚሊዮን ማይል) ርቀት ላይ ብቻ 4.51ኛውን የፀሃይ አቀራረብ በተሳካ ሁኔታ አድርጓል። ይህ ስኬት በምርመራው የተከናወኑ አስደናቂ ስኬቶችን ያሳያል፣ ይህም በኮሮናል ጅምላ ማስወጣት (ሲኤምኢ) ለመብረር እና በሕይወት ለመትረፍ የመጀመሪያዋ የጠፈር መንኮራኩር መሆንን ጨምሮ።
በሴፕቴምበር 13፣ 5 ወደ ፀሐይ በቀረበበት 2022ኛው አቀራረብ፣ ፓርከር ሶላር ፕሮብ በሲኤምኢ ውስጥ አለፈ፣ ስለ አስደንጋጭ ሞገድ ፍጥነት እና ጥንካሬ ጠቃሚ መረጃዎችን ሰብስቧል። ይህ CME፣ ምድርን ቢመታ፣ በመገናኛ ስርዓቶች እና በኤሌክትሪክ መረቦች ላይ ከፍተኛ ጉዳት ሊያደርስ ይችል ነበር።
መሳሪያዎቹን እስከ 1400 ዲግሪ ሴንቲ ግሬድ ከሚደርስ የሙቀት መጠን ለመከላከል በጋሻ ታጥቆ የተሰራው ፓርከር ሶላር ፕሮቢ ከፀሀይ ሲወጣ የፀሐይን ዘውድ እና የፀሀይ ንፋስ መፋጠንን ለማጥናት ነው። የሳይንስ ሊቃውንት የፀሐይን አወቃቀር፣ በፕላዝማ ፍሰት ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ መግነጢሳዊ መስኮችን እና በፀሐይ የሚለቀቁትን የኢነርጂ ቅንጣቶች የማጓጓዣ ዘዴን ለመረዳት ተስፋ ያደርጋሉ።
ኮሮናል የጅምላ ማስወጣት በምድር ማግኔቶስፌር ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ሊያሳድሩ የሚችሉ፣ የግንኙነቶች እና የኤሌትሪክ መረቦች መስተጓጎልን የሚያስከትሉ፣ እንዲሁም የአውሮራ ቦሪያሊስ ውብ ማሳያዎችን የሚፈጥሩ ኃይለኛ ክስተቶች ናቸው። CMEs በማጥናት፣ የፀሐይ ፊዚክስ ባለሙያዎች ለእነዚህ የፀሐይ አውሎ ነፋሶች ትንበያ ችሎታዎችን ለማዳበር እና እነርሱን የሚያንቀሳቅሱትን ኃይሎች ግንዛቤ ለማግኘት ይፈልጋሉ።
የፓርከር ሶላር ፕሮብ ተልእኮ እስከ 2025 አጋማሽ ድረስ እንደሚቀጥል ይጠበቃል፣ የጠፈር መንኮራኩሮቹ በፀሐይ ዙሪያ በቅርብ ርቀት በመዞር ተጨማሪ የቬነስ በረራዎችን በማድረግ ላይ ይገኛሉ። በምርመራው የተሰበሰበው መረጃ በፀሐይ ንፋስ ላይ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል እና በፀሐይ ስርዓት ውስጥ ስለሚያንቀሳቅሱ ሂደቶች ያለንን ግንዛቤ ያሳድጋል።
ምንጮች:
– ናሳ – ፓርከር የሶላር መርማሪ ርቀትን፣ የፍጥነት ምልክቶችን በ17ኛው በፀሐይ ስዊንግ ላይ አዘጋጀ።
- ናሳ - በፀሐይ አቅራቢያ በሲቱ ውስጥ እና የርቀት ዳሰሳ ምልከታዎች ስለ ኮሮናል ጅምላ ማስወጣት እና በ Heliospheric የአሁን ሉህ ላይ ያለው ተፅእኖ።